من السيارات الكلاسيكية إلى الحديثة... نصائح فعّالة للصيانة

- العناية بالسيارات الكلاسيكية تتطلب اهتماماً خاصاً، مثل استخدام الزيوت المناسبة وفحص نظام التعليق الهيدروبنوماتيكي بانتظام، ومراقبة الصدأ في المناطق المخفية، والالتزام بالقطع الأصلية، واتباع جداول الصيانة الخاصة بكل موديل للحفاظ على الأداء والقيمة. - السيارات الحديثة تستفيد من الصيانة الذكية، مثل الحفاظ على نظافة السيارة، وعدم تجاهل مصابيح لوحة القيادة، وفحص صحة الإطارات بانتظام، واستبدال المساحات والبطاريات قبل تعطلها، والالتزام بجدول الصيانة الموصى به. - الاهتمام المنتظم بالسيارة يحافظ على أدائها وقيمتها، ويضمن السلامة، حيث الوقاية دائماً أفضل من العلاج.

قد يتبادر إلى أذهان الناس سؤال مفاده: لماذا تحتاج السيارات إلى العناية الصحيحة؟ سواء كنت تحافظ على سيارة سيتروين DS الكلاسيكية من السبعينيات في حالة مثالية، أو تضمن أن تبدأ سيارتك اليومية كل صباح من دون أي أعطال، تظل المبادئ الأساسية للصيانة الجيدة واحدة: كن استباقياً وابقَ على اطلاع دائم واختر الورشةَ المناسبة التي تثق بها.

وفي هذا الصدد، تقدّم شركة "تشاندلر موتور كومباني" البريطانية مجموعةً من النصائح للعناية بالسيارات الكلاسيكية، ومنها سيتروين، فالعناية بهذه السيارة الكلاسيكية تُعد أكثر فناً منها مجرد مهمة روتينية. فهذه السيارات الجميلة تتطلب اهتماماً متخصصاً وتقنيات دقيقة تحافظ على قيمتها وأدائها:

- استخدام الزيوت المناسبة: محركات سيتروين القديمة قد تحتاج إلى زيوت معدنية بدلاً من الزيوت الصناعية. من الضروري معرفة نوع الزيت المناسب لكل موديل والحفاظ على استخدامه بانتظام.

- فحص نظام التعليق الهيدروبنوماتيكي بانتظام: هذا النظام الأيقوني يحتاج إلى مراقبة مستويات السوائل وضبط الضغط. تجاهل هذه الخطوة قد يؤدي إلى انخفاض غير طبيعي في ارتفاع السيارة أثناء القيادة.

- مراقبة الصدأ في المناطق المخفية: تفقّد دائماً خلف أقواس العجلات، حول الصندوق الخلفي، وأسفل الزوايا والفراغات. الفحص المهني يمكن أن يكشف الصدأ مبكراً قبل أن ينتشر.

- الالتزام بالقطع الأصلية عند الإمكان: استخدام القطع الأصلية أو OEM يحافظ على الأداء والقيمة، خصوصاً عند الحفاظ على سيارات المجموعات الخاصة أو السيارات الكلاسيكية.

- اتباع جداول الصيانة الخاصة بالموديل: من DS إلى CX وBX، كل موديل له جدول صيانة تاريخي. الاحتفاظ بسجلات دقيقة يساعد على وضع خطة صيانة مناسبة لكل سيارة.

نصائح ذكية لصيانة السيارات الحديثة

حتى السيارات الحديثة تستفيد من الخبرة المتخصصة للحفاظ عليها وكأنها جديدة، ومن ذلك:

1. المحافظة على نظافة السيارة من الداخل والخارج: الأوساخ والشوائب تسرّع من التآكل. تنظيف السيارة بانتظام، وخصوصاً أسفل أقواس العجلات خلال فصل الشتاء، يحافظ على سلامتها.

2. عدم تجاهل مصابيح لوحة القيادة: أنظمة السيارات الحديثة ذكية لسبب؛ عند ظهور أي ضوء تحذيري، من الضروري حجز موعد فوري لتجنب مشاكل أكبر.

3. صحة الإطارات أولوية للسلامة: افحص ضغط الإطارات شهرياً، قم بتدويرها كل 6000 ميل، وتحقق من عمق النقشة لتجنب فشل فحص MOT أو حوادث محتملة.

4. استبدال المساحات والبطاريات قبل أن تتوقف عن العمل: لا تنتظر موسم الأمطار أو الشتاء، حافظ على وضوح الرؤية وأداء بدء التشغيل طوال العام.

5. الالتزام بجدول الصيانة الموصى به من الشركة المصنعة: تأخير مواعيد الصيانة يؤثر على التأمين وقيمة إعادة البيع وصحة المحرك. استخدام التذكيرات الرقمية يمكن أن يساعدك على البقاء ضمن الجدول الصحيح.

في المحصلة، فإن الاهتمام بسيارتك بانتظام يحافظ على أدائها وقيمتها، ويضمن سلامتك وسلامة من تحب، فالوقاية دائماً أفضل من العلاج.