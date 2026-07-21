من السماء إلى الطرقات: ارتفاع أسعار الطيران يعيد رسم خريطة السفر

- شهدت أسعار تذاكر الطيران ارتفاعاً ملحوظاً بسبب التوترات في مضيق هرمز، مما دفع المسافرين للبحث عن بدائل اقتصادية مثل تغيير مواعيد الرحلات واستخدام تطبيقات مقارنة الأسعار. - برز السفر البري كخيار اقتصادي للعائلات في دول الخليج، حيث يمكنهم القيادة إلى دول مثل الأردن ولبنان بتكلفة أقل من الطيران، مما يوفر تجربة استكشاف ممتعة. - يُنصح المسافرون بوضع ميزانية محددة، وفحص المركبة قبل الرحلة، والتأكد من صلاحية الوثائق والتأمين لضمان رحلة برية آمنة ومريحة.

عادت أسعار تذاكر الطيران إلى الارتفاع مجدداً، في ظل المخاوف من احتمال استئناف التصعيد العسكري بعد التطورات الأخيرة في مضيق هرمز، وتزايد الشكوك بشأن استقرار اتفاق الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران. ومع هذا الارتفاع، برزت تساؤلات عديدة لدى المسافرين والسياح حول كيفية السفر بأفضل قيمة ممكنة وبأسعار معقولة، في وقت لم يعد فيه التخطيط للرحلات يعتمد فقط على اختيار الوجهة، بل أصبح يرتبط أيضاً بالقدرة على إدارة تكاليف السفر بذكاء.

وأمام هذا الواقع، بات المسافر أكثر مرونة في اختيار مطار المغادرة أو الوصول، وأكثر استعداداً لتغيير مواعيد رحلته أو قبول رحلات الترانزيت إذا كانت تحقق وفراً مالياً ملموساً. كما أصبح الاعتماد على التكنولوجيا جزءاً أساسياً من عملية التخطيط، من خلال تطبيقات مقارنة الأسعار، وتنبيهات انخفاض الأسعار، وأدوات الذكاء الاصطناعي التي تساعد في اختيار أفضل توقيت للحجز وبناء مسارات سفر أقل تكلفة.

وفي المقابل، ظهرت مجموعة من الأساليب التي يلجأ إليها المسافرون لتقليل النفقات، مثل السفر البري، أو تقسيم الرحلة إلى تذكرتين منفصلتين، أو الانطلاق من مطارات بديلة.

الرحلات البرية

مع الارتفاع المتواصل في أسعار تذاكر الطيران، عاد خيار السفر البري ليبرز مجدداً كبديل اقتصادي أمام عدد متزايد من المقيمين في دول الخليج، لا سيما العائلات والمسافرين الذين يخططون لإجازات طويلة.

فبدلاً من الاعتماد على الرحلات الجوية، بات البعض يفضل قيادة سياراتهم أو استئجار مركبات عبر مسارات تمتد من دول الخليج مروراً بالسعودية إلى الأردن ثم مواصلة الرحلة إلى لبنان عبر معبر المصنع، أو إلى سورية عبر معبر جابر–نصيب، وفقاً للإجراءات الحدودية والظروف الأمنية. تُقدَّر تكلفة الرحلة البرية من الإمارات إلى الأردن بنحو 410 إلى 680 دولاراً للسيارة الواحدة، شاملة الوقود ورسوم الطرق والتأمين والمبيت، بينما تراوح تكلفة استكمال الرحلة إلى لبنان بين 80 و190 دولاراً إضافية، ليصل إجمالي التكلفة إلى نحو 490–870 دولاراً، وهو مبلغ قد يكون أقل من تكلفة تذاكر الطيران لعائلة خلال موسم الذروة.

أما السفر إلى سورية عبر الأردن فتتراوح تكلفته بين 460 و760 دولاراً، بحسب الوجهة والرسوم الحدودية.

من قطر إلى الأردن

أصبحت الرحلات البرية من قطر إلى الأردن خياراً سياحياً رائعاً لدى الكثير من العائلات، إذ يجمع بين خفض التكاليف ومتعة استكشاف عدة دول في رحلة واحدة. وتمر الرحلة عادة عبر السعودية وصولاً إلى منفذ العمري الأردني، وتستغرق نحو 18–24 ساعة من القيادة الفعلية بحسب نقطة الانطلاق وعدد محطات التوقف.

وتتراوح التكلفة الإجمالية لرحلة بسيارة خاصة ذهاباً فقط بين 250 و450 دولاراً تقريباً، وتشمل الوقود ورسوم الطرق والتأمين وأجرة العبارات إن لزم الأمر، بينما قد ترتفع التكلفة عند احتساب الإقامة الليلية والوجبات إلى نحو 500 - 700 دولار لرحلة مريحة. قد تمتد الرحلة من الدوحة إلى عمّان ما يقارب 20 إلى 24 ساعة من القيادة الفعلية، على اعتبار أن على السائق أن يقطع نحو 1900–2100 كم. وإذا أُضيفت فترات الراحة، والتزود بالوقود، وإجراءات الحدود، فقد تستغرق الرحلة من 24 إلى 30 ساعة.

ويستمتع المسافر خلال الطريق بتجربة صحراوية فريدة، مع إمكانية التوقف في مدن سعودية، مثل الأحساء أو الرياض أو تبوك، قبل الوصول إلى الأردن وزيارة البتراء ووادي رم والبحر الميت.

الرحلات إلى مصر

بدأ العديد من السياح السفر براً إلى مصر عبر الأراضي السعودية ثم باستخدام العبارات البحرية بين ضباء وسفاجا أو المسارات البحرية المتاحة إلى شرم الشيخ، وهو خيار يمنح المسافر مرونة أكبر في التنقل وإمكانية اصطحاب السيارة والأمتعة دون تكبد رسوم الشحن الجوي.

وتتراوح تكلفة الرحلة البرية إلى مصر، بما في ذلك الوقود ورسوم العبّارة والتأمين، بين 680 و1090 دولاراً للسيارة الواحدة. ورغم أن هذه الرحلات تستغرق وقتاً أطول وتتطلب تخطيطاً مسبقاً فيما يتعلق بالتأشيرات والتأمين والرسوم الحدودية، فإنها أصبحت خياراً جذاباً لشريحة متزايدة من المسافرين الباحثين عن خفض تكاليف السفر والاستمتاع برحلة متعددة المحطات خلال موسم الصيف، لا سيما للعائلات أو المسافرين الذين يرغبون في اصطحاب سياراتهم وأمتعتهم دون تحمّل تكاليف الشحن الجوي.

نصائح أساسية

في معظم الرحلات البرية، يعتقد المسافر بأن استخدام السيارات خفف أكثر من 75% من تكاليف الرحلة عبر الطائرة، ولذا يبدأ المسافر في استخدام آليات للصرف بعيداً عن ميزانياته مثل التوقف عند محطات الوقود والمطاعم بشكل مستمر لشراء الأطعمة. ولذا ينصح خبراء السياحة بوضع جدول للمصاريف يتضمن ميزانية محددة لشراء الطعام. كما يُنصح أيضاً بضرورة الانتباه إلى بند الوقود، ولا يرتبط الأمر بسعر البنزين فقط، بل أيضاً يرتبط بكيفية قيادة السيارة، فالسرعات العالية والضغط على المكابح والقيادة في أوقات الازدحام الشديد عوامل ترفع استهلاك الوقود بشكل ملحوظ.

وقبل الانطلاق في أي رحلة برية طويلة، ينصح خبراء السياحة بإجراء فحص شامل للمركبة للتأكد من جاهزيتها، بما يشمل الإطارات وضغط الهواء والإطار الاحتياطي، ومستويات زيت المحرك ونظام التكييف، خاصة عند السفر خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة. كذلك يُفضّل التأكد من صلاحية وثائق المركبة والتأمين الذي يغطي السفر خارج الدولة.