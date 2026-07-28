دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب

يوم الاثنين، مجلس ‌الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى خفض أسعار الفائدة، قائلا إن ​الولايات المتحدة يجب أن تتمتع ⁠بأدنى سعر فائدة ​في العالم. وقال ترامب للصحافيين ​على متن الطائرة الرئاسية (إير فورس وان): "ينبغي خفض أسعار الفائدة.. ​هناك دول أخرى ​تدفع أسعار فائدة أقل". وأضاف: "يجب ‌أن ⁠يكون لدينا أدنى سعر فائدة في العالم". وتابع: "كيفن (وارش، رئيس مجلس الاحتياطي) رائع، لكنّ ​لديه مجلساً، ​وأعضاء ⁠المجلس سياسيون للغاية"، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

ولم تبدأ حملة ترامب لمواجهة مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع عودته إلى البيت الأبيض، بل تمتد جذورها إلى ولايته الأولى. وبحسب ما ذكرته شبكة "أن.بي.سي نيوز"، فإن ترامب، منذ ولايته الأولى، ظل يبحث عن وسائل جديدة ومتزايدة الحدة للضغط على محافظي الفيدرالي من أجل التصويت لمصلحة خفض الفائدة، انطلاقاً من قناعته بأن ذلك سيحفز الاقتصاد الأميركي.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب التي دفعت ترامب إلى وصف مجلس محافظي الفيدرالي بأنه "سياسي للغاية"؟ كيف أثرت تصريحات ترامب المتكررة على استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ قراراته؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

المرحلة الأولى: التصعيد الشخصي ضد باول

بحسب تقرير نشرته منصة "ميكس سي"، في يناير/كانون الثاني 2026، نقلاً عن مصادر متابعة للشأن الاقتصادي، وصف ترامب الرئيس السابق لمجلس ‌الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول علناً بـ"الأحمق"، وذلك بعدما أبقى المجلس على سعر الفائدة ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%، رغم أن عضوين في اللجنة هما ستيفن ميران (المعين من ترامب نفسه) وكريستوفر والرد دعياً إلى خفضه بمقدار ربع نقط مئوية.

وبحسب المصدر نفسه، كتب ترامب على منصة "تروث سوشال"، في الوقت نفسه، أن على الفيدرالي أن يخفض الفائدة بشكل جوهري وفوراً، مستنداً إلى حجة أن التعرفات الجمركية التي فرضتها إدارته جلبت أموالاً ضخمة إلى الاقتصاد الأميركي بما يبرر من وجهة نظره، تكلفة اقتراض أدنى. في المقابل، أكد باول أن قرار التجميد حظي بدعم واسع داخل اللجنة.

المرحلة الثانية: ترشيح كيفن وارش

بحسب ما نقلته شبكة "أن بي سي نيوز"، في 30 يناير/كانون الثاني 2026، دخل البيت الأبيض في منافسة موسعة على خلافة باول ضمت نحو 11 مرشحاً محتملاً تراوحوا بين مسؤولين حاليين وسابقين في الفيدرالي واقتصاديين واستراتيجيين من وول ستريت، على ما أوردته أيضا شبكة "سي أن بي سي". وأعلن ترامب عبر "تروث سوشال" ترشيح كيفن وارش لرئاسة الفيدرالي، واصفا إياه بأنه سيصبح "من أعظم رؤساء الفيدرالي، وربما الأفضل على الإطلاق"، بحسب ما أوردته "أن بي سي نيوز" و"ميكس سي" في تغطيتيهما للترشيح، ولم يأت ترامب على ذكر باول في إعلانه، وفق التقرير ذاته.

وذكرت "أن بي سي نيوز" أن حملة الضغط الطويلة التي شنّها ترامب على الفيدرالي جعلت مسار تثبيت وارش في مجلس الشيوخ أكثر تعقيداً، إذ نفّرت الحملة عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الذين تُعد أصواتهم ضرورية لتمرير الترشيح في مجلس منقسم بشكل ضيق. أما بخصوص خلفية وارش المهنية، فقد أشارت "سي بي إس نيوز" إلى أنه عمل عضواً في مجلس محافظي الفيدرالي بين عامي 2006 و2011، وهي فترة شهدت الركود العميق الذي أعقب الأزمة المالية لعام 2008، وأنه كان قاب قوسين أو أدنى من تولي رئاسة الفيدرالي خلال الولاية الأولى لترامب قبل أن يقع الاختيار على باول.

ووفقا للتقرير نفسه، كتب وارش في مقال رأي نشرته "وول ستريت جورنال" في الفترة نفسها، أن اتساع ميزانية الفيدرالي ساهم في الركود الذي يعاني منه كثير من الأميركيين، إذ سهّل الاقتراض لمصلحة وول ستريت بينما ظل الائتمان أكثر تشدداً بالنسبة إلى الشارع الرئيسي. كما وصفت الشبكة ترشيحه استنادا إلى تقييم أحد كبار الاقتصاديين في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، بأنه "أحد أفضل الخيارات بالنسبة للمستثمرين مقارنة بمرشحين آخرين كانوا مطروحين".

وبحسب منصة "بنزينغا"، في يناير/كانون الثاني فإن وارش عُرف تاريخياً بمواقفه المتشددة حيال السياسة النقدية وتخوفه من التوسع النقدي المفرط وتركيزه على الاستقرار المالي، إلا أن مواقفه شهدت تحولاً لافتاً نحو الانفتاح على خفض الفائدة كلما اقترب من خلافة باول، وهو تحول رأت فيه المنصة انعكاساً للضغط العلني المتواصل الذي مارسه ترامب على المؤسسة. وأشارت "ميكس سي" أيضا إلى أن وارش يحمل ارتباطات سابقة بقطاع العملات الرقمية عبر عمله مستشارا لشركة "إلكتريك كابيتال"، ما جذب اهتمام المستثمرين في هذا القطاع عقب ترشيحه.

وذكرت "أن بي سي نيوز"، في يناير/ كانون الثاني، أن الإعلان عن الترشيح أثار قلقا فوريا في الأسواق، إذ تراجعت العقود الآجلة للأسهم، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 و30 عاماً، في مؤشر على تخوف المستثمرين من تراجع قدرة الفيدرالي على كبح التضخم بمعزل عن الاعتبارات السياسية.

أسعار الفائدة المقترحة من ترامب مقابل أسعار الفائدة الفعلية أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

المرحلة الثالثة: مراسم التنصيب

بحسب تغطية "سي أن بي سي"، ترأس ترامب حفل أداء اليمين الدستورية لوارش رئيسا جديدا للفيدرالي، في مايو/أيار 2026، ليصبح بذلك الحادي عشر في تاريخ المؤسسة الحديث، خلفا لباول الذي أمضى ثماني سنوات في المنصب وبقي عضوا في مجلس المحافظين بعد انتهاء رئاسته. ونقلت الشبكة عن ترامب قوله، خلال المراسم، إنه يريد لوارش أن يكون مستقلا تماما، وأنه لا ينبغي للجميع النظر إليه أو إلى أي شخص آخر بخصوص القرارات المستقبلية.

وأضافت "سي أن بي سي" أن ترامب عاد في تجمع جماهيري بطابع انتخابي، مساء اليوم نفسه، ليؤكد أن أسعار الفائدة ستنخفض "بسرعة كبيرة"، وهو ما اعتبرته الشبكة تناقضا مع تأكيده السابق لاستقلالية القرار. كما أشارت إلى أن سلوك ترامب تجاه الفيدرالي أثار مخاوف من الطرفين السياسيين حول تنامي النفوذ التنفيذي على مؤسسة تتمتع تاريخيا باستقلالية عن السلطة التنفيذية، وأن وارش نفسه أكد بعد أداء اليمين أن مهمة الفيدرالي الأساسية تتمثل في تعزيز استقرار الأسعار وتحقيق أقصى مستوى من التوظيف.

المرحلة الرابعة: أول اختبار حقيقي

بحسب تقرير لشبكة "سي أن بي سي"، في يونيو/حزيران الماضي، ترأس وارش أول اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية منذ توليه المنصب، وسط توقعات بأن تبقي اللجنة على الفائدة دون تغيير رغم ضغط ترامب من أجل خفضها. وأوضحت الشبكة أن ثقة ترامب بوارش تفوق ثقته السابقة بباول، ما منح رئيس الفيدرالي الجديد هامشا أوسع لإجراء تغييرات، من ضمنها أجندة معلنة تشمل خفضا تدريجيا للفائدة مع مرور الوقت، وتقليص حجم ميزانية الفيدرالي العمومية، وإعادة النظر في طريقة قياس التضخم.

ونقلت عن محلل سياسي متخصص في شؤون الفيدرالي قوله، إن وارش يستطيع كسب الوقت في اجتماعه الأول من خلال تبني نقاط اتفاق متاحة، مثل الإبقاء على الفائدة والتخلي عن ميل الفيدرالي نحو التيسير النقدي، وتقديم ذلك على أنه ثمرة أسلوبه القيادي ومداولات اللجنة، بما يمهّد له لاحقا للتقدم في ملفات أكثر حساسية كمقاييس التضخم دون المساس بمصداقية المؤسسة أو إثارة استياء الرئيس.

من جهتها، أكدت مجلة "سلايت" أن اللجنة، رغم أن ترامب هو من رشّح وارش لرئاستها معتقدا أنه سيدفع باتجاه خفض الفائدة نظرا لتاريخه في الدعوة لذلك، اتخذت قرارها الجماعي بالإبقاء على الفائدة، معتبرة أن خفضها في ظل تضخم لا يزال مرتفعا يمثل قرارا غير سليم اقتصاديا بصرف النظر عمّا يعتقده الرئيس.

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ورأت المجلة أن استقلالية الفيدرالي عن البيت الأبيض تُعد أمراً إيجابياً في نظر معظم الخبراء لأنها تتيح للمؤسسة اتخاذ قرارات ضرورية اقتصاديا وإن كانت مؤلمة سياسياً، محذرة في الوقت نفسه من أن استمرار الفائدة مرتفعة قد يدفع ترامب إلى مضاعفة محاولاته للتأثير على استقلالية البنك المركزي.

المرحلة الخامسة: هدنة مؤقتة مع ارتفاع التضخم

مع تجاوز معدل التضخم عتبة 4%، خفف عدد من كبار مستشاري ترامب الاقتصاديين من حدة مطالباتهم بخفض فوري للفائدة في مقابلات وتصريحات مكتوبة، بعدما كانوا يفعلون ذلك بانتظام قبل أن تتسبب الحرب مع إيران في ارتفاع بعض الأسعار وقبل تنصيب وارش، في أواخر يونيو/ حزيران الماضي.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، أن الرئيس ترامب ومسؤولي الإدارة "أكدوا جميعا الأمر ذاته باستمرار: الجميع يثق برئيس الفيدرالي كيفن وورش"، وأن سياسات الإدارة القائمة على جانب العرض تعمل على تبريد التضخم تمهيدا لخفض الفائدة رغم الاضطرابات المؤقتة في أسواق الطاقة. كما أوضح مسؤول في الإدارة، بحسب التقرير نفسه، أن الأمر لا يتعلق بتغيير في السياسة بقدر ما يتعلق بثقة الرئيس الشخصية بمن يقود المؤسسة، مضيفاً أن ترامب يمنح وارش هامشاً من حرية القرار لم يمنحه سابقا لباول.

المرحلة السادسة: عودة الضغط العلني

بحسب تغطية متطابقة تقريبا لوكالة "رويترز" ونشرتها منصات عدة من بينها "سي أن بي سي" و"يو إس نيوز آند وورلد ريبورت" دعا ترامب مجددا، في تصريحات على متن الطائرة الرئاسية، يوم الاثنين، إلى خفض الفائدة قائلا إن الولايات المتحدة "يجب أن يكون لديها أدنى سعر فائدة في العالم" مقارنة بدول أخرى تدفع فوائد أقل. وبحسب "سي أن بي سي"، جاءت هذه التصريحات قبل يومين فقط من صدور قرار جديد للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. كما أشارت الشبكة إلى أن سعر الفائدة الأساسي لا يزال ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ خفض بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في النصف الثاني من عام 2025.

وبحسب موقع "نيوكيرالا" الإخباري، الذي نقل تفاصيل إضافية من التصريحات نفسها، يوم أمس، وصف ترامب مجلس محافظي الفيدرالي بأنه "سياسي للغاية"، وزعم أن بالإمكان تحقيق نمو اقتصادي سنوي يتراوح بين 8% و12% إذا ما جرى تخفيض الفائدة بالشكل الذي يطالب به، محمّلا في الوقت نفسه الرئيس السابق جو بايدن مسؤولية موجة التضخم الأصلية، وربط تراجع الأسعار المحتمل بإمكانية انتهاء الحرب المرتبطة بإيران.

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يكشف هذا التسلسل الزمني عن ملامح استراتيجية واضحة في تعامل ترامب مع الفيدرالي:

الانتقال من مواجهة علنية وحادة مع باول، الذي اعتبره ترامب عقبة شخصية أمام سياساته.

محاولة "توظيف" شخصية موالية على رأس المؤسسة عبر تعيين وارش.

البقاء في الوقت نفسه على مسافة كافية للحفاظ على مظهر استقلالية الفيدرالي أمام الأسواق والمشرّعين.

ومع ذلك، يُظهر تطور الأحداث أن استقلالية القرار داخل الفيدرالي لم تتلاشَ بالكامل رغم تغيير القيادة، فاللجنة، التي تتخذ قراراتها بالتصويت الجماعي وليس بقرار فردي من الرئيس، أبقت على الفائدة دون تغيير في أول اختبار لها تحت قيادة وارش، مدفوعة بمخاوف تضخمية حقيقية، بصرف النظر عمّا يريده الرئيس.