من إعلان خبيث إلى تحويل بنكي: كيف تُصنع سرقة الحسابات

- الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالعملات الرقمية تستنزف مليارات الدولارات سنويًا، مع استخدام تقنيات متقدمة لاختراق الأنظمة المصرفية، وزيادة كبيرة في عمليات اختراق الحسابات وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأميركية. - كبار السن هم الأكثر تضررًا من الاحتيال الإلكتروني، حيث خسر الأميركيون فوق 60 عامًا حوالي 982 مليون دولار في عام واحد، وبلغت الخسائر الإجمالية 16.6 مليار دولار في 2024. - قصة المحامي المتقاعد ديفيد ويلز تبرز خطورة الاحتيال الإلكتروني، حيث فقد 85 ألف دولار بسبب خداع محتالين، مما يعكس التحديات في حماية الأفراد من الجرائم الإلكترونية.

أصبحت الجرائم الإلكترونية ولاسيما عبر العملات الرقمية عملية عالمية منظمة تستنزف مليارات الدولارات من الناس سنويًّا، إذ يبتكر المحتالون مخططات معقدة باستغلال التقنيات الأساسية، كزرع إعلانات خبيثة مُشتراة من محركات البحث أو شركات التواصل الاجتماعي، وشراء خطوط هاتفية وإرسال رسائل نصية مُضللة من مزودي خدمة "VoIP"، وغير ذلك، ثم يبذلون قصارى جهدهم للتسلل عبر النظام المصرفي من دون أن يُكشف أمرهم، حاملين معهم مكاسبهم غير المشروعة. فإذا تمكنوا من تحويل الأموال من حساب العميل وأجهزته، يقل احتمال إثارة أي شكوك.

وتشهد عمليات اختراق الحسابات ارتفاعًا ملحوظًا، إذ تضاعفت ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية، وفقًا لتحليل بيانات وزارة الخزانة الأميركية الذي أجراه أستاذ العدالة الجنائية ومدير مجموعة أبحاث الأمن السيبراني في جامعة ولاية جورجيا، البروفيسور ديفيد ميمون، في مايو/أيار الماضي. وأشارت البيانات إلى أن عدد البلاغات المُقدمة إلى شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية بلغ 16 ألفاً و556 بلاغاً، مقارنة بـ5145 بلاغاً في بداية عام 2020.

كبار السن الضحية الأولى

ووفقًا لبيانات مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي الصادرة العام الماضي، فإن الأميركيين الذين تتعدى أعمارهم الـ60 سنة وحدهم خسروا ما يقارب 982 مليون دولار العام الماضي بسبب عمليات الاحتيال المتعلقة بالدعم التقني، وهي من أكثر أنواع الاحتيال ربحية، ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 66% عن عام 2023، ولكنه لا يزال جزءاً ضئيلاً من المبلغ الإجمالي الذي يُقدر بـ16.6 مليار دولار الذي استولى عليه مجرمو الإنترنت في عام 2024، بزيادة قدرها 33% عن العام السابق. ويُنظر إلى هذا الرقم على نطاق واسع على أنه أقل من الواقع نظراً إلى عدم الإبلاغ عن الكثير من عمليات الاحتيال.

ويلجأ العديد من المجرمين إلى تحويل الأموال المسروقة باستخدام العملات المشفرة أو التحويلات البنكية، وهي طريقة توفر حماية أقل للمستهلك مقارنةً بالتحويلات الإلكترونية الأخرى التي تتم عبر منصات الخدمات المصرفية الإلكترونية.

خسائر الأميركيين

وبحسب تقرير مركز شكاوى جرائم الإنترنت الذي يديره مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) عن عام 2024/ الصادر في 23 إبريل/نيسان 2025، فقد بلغت الخسائر المُبلغ عنها 16.6 مليار دولار من نحو 859 ألفاً و532 شكوى، فيما تكبّد من هم بعمر يفوق الـ60 عاماً خسائر إجمالية تُقدر بـ4.8 مليارات دولار. ويُظهر قسم "كبار السن، 60 عاماً وما فوق" في التقرير نفسه أن خسائر الدعم التقني لدى هذه الفئة بلغت 982 مليوناً و440 ألفاً و6 دولارات في 2024 مقابل 589 مليوناً و759 ألفاً و770 دولاراً عام 2023، أي بزيادة تقارب 66%.

وفي تحذير رسمي أصدره المركز في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نبّه من احتيال الاستيلاء على الحسابات عبر انتحال مؤسسات مالية، مشيرًا إلى تلقي أكثر من 5,100 شكوى منذ يناير/ كانون الثاني 2025 وخسائر تتجاوز 262 مليون دولار.

قصة الضحية "الثمانيني" ويلز

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأحد خسارة المحامي المتقاعد ديفيد ويلز لأمواله في عملية احتيال تقني. وأعلن بنك "سيتي بنك" أنه لم يتمكن من استرداد الأموال التي حوّلها المجرمون من حسابه.

وكان ويلز يعاني لساعات مشكلات مع جهازه الآيباد الجديد عندما حاول الاتصال بالدعم التقني، لكن بدلًا من الاتصال بشركة مايكروسوفت لمساعدته على ربط بريده الإلكتروني، قاده رقم الهاتف الذي وجده على غوغل إلى التواصل مع مجرمين إلكترونيين.

وعرّف المحتال الذي ردّ على المكالمة نفسه باسم أليكس، ونسج علاقة ودية مع السيد ويلز، مؤكداً له قدرته على حلّ مشكلاته التقنية، وسرعان ما قام ويلز بتنزيل برنامج للتحكم عن بُعد على كلٍّ من هاتفه الآيفون وحاسوبه المحمول، مما مكن المحتال من اختراق أجهزته، حيث خزّن اسم المستخدم وكلمات المرور الخاصة به على القرص الصلب. واستنزف المحتال صبر ويلز بسلسلة من المكالمات على مدار خمس ساعات تقريباً، وفقاً للرسائل النصية وسجلات أخرى أخيراً.

ويروي ويلز، البالغ من العمر 87 عاماً، كيف كان ضحية للاحتيال الإلكتروني: "بعد الساعة السابعة مساء، اتصلت بمساعدتي في العمل وأخبرتها أني كنت أتحدث مع شركة مايكروسوفت طوال اليوم، فشعرت على الفور بأن هناك شيئاً مريباً، وسارعنا إلى الاتصال بالمحتال عبر مكالمة جماعية. لكن لم يكن لدينا أدنى فكرة أنه قد حوّل بالفعل 85 ألف دولار من حسابي في سيتي بنك". عندما اتصل ويلز ومساعدته بسيتي بنك حوالي الساعة الثامنة مساء بعد انتهاء مكالمتهما مع المحتال، فأبلغه البنك بتجميد حساباته. لكن البنك لم يُشر، بل لم يذكر حتى، تحويل مبلغ 85 ألف دولار من حسابه قبل ساعات قليلة. وأضاف ويلز معلقاً على هفوته: "كان خطأ فادحاً فجأةً، رأيت شاشة حاسوبي المحمول تُصبح سوداء، وأضواء صغيرة تومض حولها".

ورفض البنك تعويضه، وأرسل له خطاباً بعد تسعة أيام من الحادثة، جاء فيه: "بناءً على المعلومات المقدمة ونتائج بحثنا، تم التحويل باستخدام بيانات اعتمادك على سيتي بنك عبر الإنترنت، وبدأ باستخدام معرّف جهازك المسجل. ونتيجة لذلك، لا يمكننا قبول مطالبتك".