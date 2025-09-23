منع السلع سلاح الاحتلال لإجبار سكان غزة على النزوح

مع استمرار العملية العسكرية للاحتلال الإسرائيلي وتعقّد أوضاع النقل والإمداد، تتكشف ملامح حرب اقتصادية موازية للحرب الميدانية، تستهدف إنهاك صمود الناس في مدينة غزة عبر حرمانهم من أبسط مقومات العيش بهدف دفعهم نحو النزوح.

وتشهد أسواق مدينة غزة موجة من الغلاء، إذ ارتفعت أسعار معظم السلع الأساسية خلال اليومين الماضيين، وشمل هذا الارتفاع كل السلع مقارنة بأسعارها في أسواق وسط القطاع وجنوبه، الأمر الذي فاقم الأزمة المعيشية التي يعيشها السكان الذين يتهددهم النزوح الأخير من مدينتهم.

ولا يقتصر هذا الارتفاع الحاد على سلعة بعينها، بل شمل المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والأرز والزيت والخبز والخضار الشحيحة في الأسواق، ما جعل رحلة التسوق اليومية للمواطن العادي أقرب إلى معركة بحث عن الاحتياجات بأثمان باهظة تفوق قدرته الشرائية.

قال الفلسطيني تامر صلاح، الذي نزح من مخيم جباليا شمالا إلى مخيم الشاطئ غرب غزة، عن رحلته اليومية في مواجهة الغلاء: "منذ نزحت إلى الشاطئ وأنا أبحث عن الاستقرار، لكن الأسعار تقف في وجهنا، وخلال الأسابيع الأخيرة، بدأ الانخفاض التدريجي على السلع، ولكن مع نزوح المواطنين إلى جنوب غزة وصعوبة نقل البضائع، لاحظنا ارتفاعا تدريجيا في أسعار السلع".

وقال صلاح لـ"العربي الجديد": "كنّا في وقت سابق نعيش على المساعدات، وحاليا لا تصل، والارتفاع المستمر للسلع بالأسواق يجعلنا عاجزين عن شراء حاجاتنا الأساسية، أشعر أنني لا أستطيع تأمين الحد الأدنى لأطفالي، الأسعار ترتفع كل يوم أمام أعيننا ولا أحد يرحم".

وفي مقارنة سريعة للأسعار بين أسواق مدينة غزة وجنوب القطاع، قال صلاح إن سعر كيس الطحين ارتفع من 150 شيكلا إلى 220 شيكلا، وكذلك الجبنة التي تباع حاليا بـ4 شيكلات في أسواق وسط القطاع، تباع بـ6 شواكل في مدينة غزة، وكيلو السكر بـ15 شيكلا في حين أن سعره في وسط القطاع وجنوبه 12 شيكلا (الدولار = نحو 3.35 شيكلات).

وأضاف: "حتى لو كانت هناك بضاعة متوفرة، فالقدرة الشرائية معدومة لمواطنين ينزحون من منطقة لأخرى هروبا من القصف والدمار، من أين يأتي المواطن بثمن الطعام إذا كانت كل سلعة ترتفع بشكل تدريجي؟".

في حين، وصف التاجر علي حمدان، الذي يوزع البهارات على أسواق مدينة غزة، الوضع بالسيئ"، وقال: "نقل البضائع اليوم مغامرة، الطرق إما مغلقة أو مزدحمة بالنازحين، والسائقون يرفضون العمل إلا بمبالغ مضاعفة، مجرد إيصال شحنة من الجنوب إلى غزة يحتاج ترتيبات أمنية ومالية مرهقة".

وأضاف حمدان لـ"العربي الجديد": "ارتفاع تكاليف النقل بسبب نقص الوقود وزيادة الطلب على المواصلات يضاعف العبء علينا، التاجر في النهاية مضطر لتعويض خسائره عبر رفع الأسعار وإلا تعرض لخسائر، هذه ليست رغبة بل واقع مفروض".

وأشار إلى أن الكثير من التجار توقفوا عن ضخ بضائعهم في أسواق غزة خوفا من الخسارة: "معظم التجار خائفون من المغامرة، في ظل تخوفاتهم من إغلاق الطرق واشتداد العملية العسكرية، لذلك يقل المعروض وترتفع الأسعار تلقائيا".

واختتم قائلا: "الأزمة لا تقتصر على سلعة معينة، بل تمس كل السلع من أساسيات لا يمكن الاستغناء عنها، الناس يظنون أن التاجر هو السبب، لكن الواقع أن الظروف الميدانية والنقل هي التي تدفع بالأسعار إلى الجنون".

واضطر بائع البقوليات في سوق الصحابة بمدينة غزة عماد الحلاق إلى النزوح مع عائلته إلى دير البلح وسط القطاع حاملا معه بضاعته. وقال الحلاق لـ"العربي الجديد": "تركت البيت والحي وكل ما بنيته لسنوات، أخذت معي البقوليات التي أبيعها، هذه بضاعتي ورزق أولادي، حملتها معي في شاحنة صغيرة لأنني أعلم أن تركها يعني أنني سأقف عاجزا بلا عمل ولا مصدر دخل".

وأضاف: "حتى بعد وصولي إلى دير البلح، لم يكن الوضع سهلا، إيجاد مكان مناسب لعرض البضاعة كان تحديا كبيرا، فالأسواق مزدحمة بالنازحين والتجار الذين يحاولون النجاة".

وتابع قائلا: "الطلب على البقوليات ارتفع كثيرا، لكن الأسعار ارتفعت بسبب تكلفة النقل وتخوفات من إغلاقات إضافية للمعابر كما حدث في زيكيم بشمال غزة، وأي كيلو عدس أو حمص أو فول شهد ارتفاعات متفاوتة في ظل صعوبات تأمين السلع ونقلها".

وكذلك قال: "أشعر أنني أعيش نزوحين، الأول من بيتي وذكرياتي والثاني من رزقي واستقراري في سوق الصحابة الذي أعمل فيه منذ أكثر من 13 سنة، صمدت طوال الحرب في مدينة غزة ورفضت النزوح، ولكن هذه المرة يبدو الأمر مختلفا مع عمليات النسف والدمار الواسعة التي يشنها جيش الاحتلال".

من جهته، يرى المختص في الشأن الاقتصادي نسيم أبو جامع أن ما يحدث في أسواق مدينة غزة يتجاوز كونه أزمة عرض وطلب، قائلا: "هناك سياسة واضحة تهدف إلى خنق الحياة الاقتصادية داخل مدينة غزة، وتقليص المعروض من السلع وقطع طرق الإمداد، وكلها أدوات لفرض نزوح قسري عبر الحرب الاقتصادية وليس فقط العسكرية".

وأضاف أبو جامع في حديث لـ"العربي الجديد": "مع استمرار هذه السياسات، يصبح المواطن بلا بدائل، في ظل ضعف القدرة الشرائية، واعتماد أكثر من 95% من الغزيين على المساعدات التي باتت لا تصل إليهم بسبب سياسات الاحتلال، ومعدل بطالة تضاعف إلى 83%".

وأوضح أن الغلاء الحالي ليس طبيعيا بل نتيجة حصار محكم، "فعندما يغلق المنفذ التجاري الوحيد الذي يغذي شمال غزة، فإن كل مسار الإمداد يختنق وتبدأ الأسعار بالتصاعد بشكل جنوني".

وأشار إلى أننا "أمام حرب اقتصادية موازية للحرب العسكرية، والهدف واحد وهو إنهاك صمود الناس ودفعهم للنزوح عبر سلاح الجوع وارتفاع الأسعار، هذا السلاح ليس جديدا، جرّبته إسرائيل خلال سنوات الحصار، وزادت حدته خلال الحرب الجارية".