يبدو أن الاقتصاد العالمي نجح هذا العام في تجاوز تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية بشكل أفضل مما كان متوقعاً، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي أشارت إلى مرونة لافتة في الأداء الاقتصادي رغم الاضطرابات السياسية والتجارية. فقد شهد شهر إبريل/نيسان واحدة من أكثر الفترات تقلباً، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم "يوم التحرير" على العالم، ما أحدث صدمة في الأسواق قبل أن يتراجع عنها لاحقاً لفسح المجال أمام مفاوضات تجارية جديدة. وبحلول الوقت الذي أصدر فيه صندوق النقد الدولي توقعاته الدورية في 23 إبريل/نيسان، كان الاقتصاد العالمي ما يزال يتأرجح بعد شهر مضطرب.

ومع اقتراب نهاية العام، جاءت النتائج مختلفة عمّا توقعه الاقتصاديون، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبيرغ. ففي حين توقّع الصندوق في أكتوبر/تشرين الأول تباطؤاً في النمو، جاءت تقديرات المنظمة أكثر تفاؤلاً، إذ رفعت توقعها لنمو الاقتصاد الأميركي من 1.6% في يونيو/حزيران إلى 1.8% في سبتمبر/أيلول، ثم إلى 2% حالياً. وبذلك، أقرت كلٌّ من المؤسستين، صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بأن الاقتصاد العالمي أظهر صموداً يفوق التقديرات السابقة، رغم الظروف الصعبة وتنامي الحواجز التجارية. ومع ذلك، شدّد الطرفان على أن المخاطر لم تتبدد بعد، إذ حذرت المنظمة من تباطؤ محتمل في المرحلة المقبلة.

ترامب يعود... والقلق الاقتصادي يتجدد

وفق "بلومبيرغ"، قال الأمين العام للمنظمة، ماتياس كورمان، إن "الاقتصاد العالمي أبدى مرونة هذا العام، رغم المخاوف من تباطؤ أشد نتيجة ارتفاع الحواجز التجارية وزيادة حالة عدم اليقين". وأضاف أن "نمو التجارة العالمية تباطأ في الربع الثاني من العام، ونتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة تدريجياً إلى زيادة الأسعار، ما سيؤثر سلباً في الاستهلاك الأسري والاستثمار التجاري". وأشار التقرير إلى أن أحد العوامل التي ساهمت في الحفاظ على الزخم الاقتصادي هو الاستثمار المكثف في الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات. ووفق تقديرات المنظمة، لولا هذا النوع من الإنفاق لكان الاقتصاد الأميركي قد انكمش بنسبة 0.1% في النصف الأول من العام.

إلا أن المنظمة حذّرت من المخاطر المصاحبة لهذا التوسع السريع في قطاع التكنولوجيا، إذ إن التفاؤل المفرط حول الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تصحيحات حادة في الأسعار أو حتى مبيعات قسرية للأصول، نظراً لارتفاع التقييمات في الأسواق. كما شددت على أن توقعاتها تبقى خاضعة لمخاطر كبيرة، في إشارة إلى هشاشة البيئة الاقتصادية العالمية. وفي مؤتمر منفصل اليوم الثلاثاء، قدّم توماس كروزه، مدير الاستثمار في شركة "أموندي ألمانيا"، تقييماً مشابهاً للوضع الاقتصادي العالمي، قائلاً: "لدينا سيناريو أساسي لنمو قوي، لكننا نُقدّر احتمال تحقق هذا السيناريو بنسبة 60% فقط، وهي نسبة منخفضة نسبياً، مع وجود مخاطر هبوطية تصل إلى نحو 30%.

في المقابل، تواجه الصين أزمة متنامية في سوق العمل تهدد بترك جيل كامل من الشباب على الهامش، وفق تقرير صادر عن شركة الأبحاث "غافيكال". وأوضح التقرير أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يعاني من ركود في الطلب على اليد العاملة منذ عام 2022، ترافق مع تراجع الأجور وضعف القوة التفاوضية للعاملين، خصوصاً الشباب الباحثين عن وظائفهم الأولى. وقال أندرو باتسون، مدير أبحاث الصين في الشركة، إن البيانات الرسمية والمسحية تشير إلى أن الاقتصاد يعمل دون إمكاناته الحقيقية، مضيفاً أن نحو 74 مليون شاب صيني أنهوا تعليمهم ودخلوا سوق العمل منذ بدء الركود. وحذر باتسون من أنه "إذا لم يتحسن سوق العمل بشكل ملحوظ بحلول عام 2026، فإن حجم هذا الجيل الضائع قد يقترب من 100 مليون شخص".

تعيش المنظومة الاقتصادية العالمية منذ أكثر من عقدٍ تحت وطأة صدمات متتالية أعادت رسم توازناتها وأسقطت الكثير من المسلّمات التي حكمت التجارة والنمو لعقود. فمنذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، لم يستعد الاقتصاد العالمي استقراره الكامل، بل دخل في سلسلة من الاختبارات المتلاحقة: الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، جائحة كورونا التي شلّت حركة الإنتاج والطلب، ثم الحرب الروسية – الأوكرانية التي فجّرت أزمة طاقة وغذاء عالمية، وأعادت إلى الواجهة لغة العقوبات والانقسام الاقتصادي بين الكتل الكبرى.

ورغم هذه الأزمات، أثبتت الولايات المتحدة خلال العام الحالي قدرة لافتة على امتصاص الصدمات، مدفوعة بعوامل عدة، أبرزها الطفرة في استثمارات الذكاء الاصطناعي التي خلقت دينامية جديدة في سوق العمل والتكنولوجيا، إلى جانب الإنفاق الحكومي الكبير على البنية التحتية ومراكز البيانات. هذه العوامل ساهمت في تعزيز النمو مؤقتاً، وأعطت دفعة قوية لقطاع التكنولوجيا الأميركي، حتى بات يُنظر إلى اقتصاد البيانات بوصفه المحرك الجديد للدورة الاقتصادية.

لكن هذه الصورة المشرقة تُخفي وراءها هشاشة محتملة. فالتوسع المفرط في الاستثمارات التقنية يرفع المخاطر من فقاعة تكنولوجية جديدة، خصوصاً مع الارتفاع الكبير في تقييمات الشركات وتزايد الاعتماد على رؤوس الأموال المقترضة في بيئة ما تزال أسعار الفائدة فيها مرتفعة. في المقابل، يبدو المشهد أكثر قتامة في آسيا، حيث تعاني الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من تباطؤ بنيوي في النمو وتراجع الطلب المحلي وتفاقم البطالة بين الشباب. هذا التباطؤ لا يهدد الداخل الصيني فقط، بل ينعكس على الاقتصاد العالمي برمّته، بحكم دور الصين المحوري في سلاسل التوريد والتصنيع والتجارة. وفي أوروبا، تواصل الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا، الكفاح ضد تباطؤ الصناعة وضعف الإنتاج، فيما تُرهق الأسر بارتفاع أسعار السلع والخدمات، وانخفاض القدرة الشرائية، وتنامي القلق من تداعيات التوترات الجيوسياسية والرسوم المتبادلة بين القوى الاقتصادية الكبرى.

وسط هذا المشهد المعقد، تبقى المرونة الظاهرة في الاقتصاد العالمي مؤقتة، إذ لا يمكن فصلها عن موجة الإنفاق الاستثنائي التي أعقبت الجائحة، ولا عن دعم الحكومات لقطاعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة. لكن في حال استمرار النزعات الحمائية وارتفاع الرسوم الجمركية، فقد يشهد العالم في السنوات المقبلة تباطؤاً في حركة التجارة وتراجعاً في الاستثمارات العابرة للحدود، ما يعيد طرح السؤال القديم الجديد: هل نحن أمام نظام اقتصادي عالمي جديد، أقل ترابطاً وأكثر انقساماً، تتراجع فيه العولمة أمام صعود السياسات القومية والحمائية؟