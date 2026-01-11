منصور الخاطر رئيساً لمركز قطر للمال

- عُيّن منصور راشد الخاطر رئيساً تنفيذياً لمركز قطر للمال، ليقود تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للمركز وتعزيز مكانته كمركز مالي دولي موثوق، متماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره. - يتمتع الخاطر بخبرة قيادية تمتد لأكثر من 28 عاماً في قطاعات الاتصالات والطاقة، حيث قاد تحولات مؤسسية ناجحة، ويهدف إلى تطوير قطاع الخدمات المالية واستقطاب أصحاب الثروات ودعم التحول الرقمي في قطر. - تأسس مركز قطر للمال عام 2005، ويتيح للشركات المحلية والعالمية ممارسة أنشطة متنوعة في إطار نظام قانوني ورقابي عالمي، حيث تجاوز عدد الشركات المسجلة 3600 شركة حتى نهاية 2025.

عيّن مركز قطر للمال منصور راشد الخاطر رئيساً تنفيذياً للمركز خلفاً ليوسف محمد الجيدة، الذي شغل المنصب لنحو 16 عاماً. وأوضح بيان صادر عن المركز، اليوم، أن الخاطر سيقود مركز قطر للمال نحو تنفيذ أولوياته الاستراتيجية وتعزيز مكانته مركزاً مالياً دولياً موثوقاً يتمتع بالمصداقية، مع الحرص على مواءمة هذه الأولويات مع رؤية قطر الوطنية 2030، بما يسهم في دعم منظومة الاقتصاد الوطني وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي.

وانطلاقاً من خبرته القيادية الواسعة التي تمتد لأكثر من 28 عاماً، سيعمل الخاطر مع فريق الإدارة التنفيذية على تحقيق أهداف المركز، التي تشمل تطوير قطاع الخدمات المالية، واستقطاب أصحاب الثروات العالية من ذوي الملاءة المالية، ودعم التحوّل الرقمي المستمر في القطاع المالي بدولة قطر، بما يرسّخ مكانة المركز وجهةً مثالية لنمو الأعمال في قطر وخارجها.

وشغل منصور الخاطر عدداً من المناصب القيادية في قطاعَي الاتصالات والطاقة، كان آخرها منصب الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات "أريدُ تونس"، إذ قاد عملية تحول مؤسّسي على مستوى الشركة أسفرت عن تحقيق نتائج متميّزة على صعيد العمليات التشغيلية والأداء، كما تولّى عدة مناصب قيادية ضمن مجموعة "أريدُ"، بعد أن أمضى 11 عاماً في "قطر للبترول".

وإلى جانب ذلك، يشغل الخاطر حالياً منصب عضو مجلس إدارة في "أريدُ الجزائر"، وسبق أن كان عضواً في مجلس إدارة كل من عربسات وشبكة الجزيرة الفضائية، كما شغل منصب عضو في مجلس أمناء هيئة متاحف قطر، ما يعكس خبرته الواسعة في مجالات الحوكمة والإدارة. ويحمل منصور الخاطر درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة قطر، ودرجة ماجستير إدارة الأعمال من جامعة هَل البريطانية، إضافة إلى شهادة الماجستير في إدارة الطوارئ والكوارث من جامعة جورج تاون.

وتأسس مركز قطر للمال عام 2005، ليتيح للشركات المحلية والعالمية فرصة تأسيس وممارسة مجموعة واسعة من الأنشطة، تشمل الأعمال المصرفية، والتأمين، وإدارة الاستثمار، وذلك في إطار نظام قانوني ورقابي يستند إلى أفضل الممارسات العالمية. وتجاوز عدد الشركات المسجلة لدى المركز 3600 شركة حتّى نهاية عام 2025، إذ استقطب 828 شركة خلال النصف الأول من العام الماضي، بزيادة بلغت 64% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.