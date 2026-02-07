منصة في كوريا الجنوبية توزع بالخطأ بيتكوين بقيمة 44 مليار دولار

- وزعت منصة بيثامب الكورية الجنوبية عملات بيتكوين بقيمة تتجاوز 40 مليار دولار عن طريق الخطأ، مما أدى إلى موجة بيع حادة، واستعادت 99.7% من 620 ألف بيتكوين الموزعة. - ارتفع سعر بيتكوين إلى 70 ألف دولار بعد انخفاضه لأدنى مستوى في 16 شهراً، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا والمعادن النفيسة، محققاً أكبر مكاسب يومية منذ مارس 2023. - فقد سوق العملات المشفرة تريليونَي دولار منذ أكتوبر، مع تراجع ثقة المستثمرين بسبب ترشيح كيفن وارش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات بسياسة نقدية مشددة.

قالت منصة تداول العملات المشفرة الكورية الجنوبية بيثامب، اليوم السبت، إنها وزعت عملات بيتكوين بقيمة تتجاوز 40 مليار دولار على عملاء كمكافآت ترويجية عن طريق الخطأ، ما أدى إلى موجة بيع حادة على المنصة. واعتذرت بيثامب عن الخطأ الذي وقع أمس الجمعة، وقالت إنها استعادت 99.7 % من إجمالي 620 ألف بيتكوين بقيمة تبلغ نحو 44 مليار دولار بالأسعار الحالية.

وقيّدت المنصة عمليات التداول والسحب على 695 عميلاً متأثراً بالواقعة في غضون 35 دقيقة من التوزيع الخاطئ أمس. وأفادت تقارير إعلامية بأن المنصة كانت تعتزم توزيع مكافآت نقدية صغيرة في حدود 2000 وون كوري (1.40 دولار) أو أكثر لكل مستخدم في إطار حدث ترويجي، لكن الفائزين حصلوا بدلاً من ذلك على 2000 بيتكوين على الأقل لكل منهم. وقالت بيثامب في بيان "نود أن نوضح أن هذا لا علاقة له بقرصنة خارجية أو انتهاكات أمنية، ولا توجد مشاكل في أمن النظام أو إدارة أصول العملاء".

وارتفع سعر بيتكوين فوق 70 ألف دولار أمس الجمعة، بعدما انخفضت في وقت سابق إلى أدنى مستوى لها في 16 شهراً، مدعومة بارتفاع حاد في أسهم التكنولوجيا والمعادن النفيسة بعد انهيار عالمي أثر على مجموعة واسعة من الأصول الخطرة. وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم 11% تقريباً في آخر التعاملات لتصل إلى 70042 دولاراً بعد أن وصلت إلى مستوى مرتفع عند 71464.96 دولاراً معوضة خسائرها، إثر انخفاض في وقت سابق إلى مستوى متدنٍ عند 60017.60 دولاراً من 126 ألف دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وكانت بيتكوين في طريقها لتحقيق أكبر مكاسب يومية منذ مارس/ آذار 2023، رغم أنها انخفضت 9% تقريباً حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفع سعر عملة إيثر 10.7% ليصل إلى 2045 دولاراً، بعد أن انخفض على نحوٍ مماثل إلى ما يقرب من أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 1753.98 دولاراً في وقت سابق من الجلسة. وكانت ثاني أكبر عملة مشفرة في طريقها لتحقيق أكبر مكاسب يومية لها منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي. ومع ذلك، لا تزال إيثر منخفضة بأكثر من 10% على مدى الأسبوع. ويعاني سوق العملات الرقمية منذ شهور منذ أن تسبب انهيار قياسي في أكتوبر /تشرين الأول الماضي في تراجع بيتكوين من أعلى مستوى لها على الإطلاق وتراجع ثقة المستثمرين في هذه الأصول.

وأظهرت بيانات شركة كوين جيكو لتتبع السوق أن سوق العملات المشفرة العالمية فقدت تريليونَي دولار من قيمتها منذ وصلت إلى ذروة عند 4.379 تريليونات دولار في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، مع خسارة حوالى 800 مليار دولار في الشهر الماضي وحده. ويقول محللون أيضاً إنّ تراجع العملات المشفرة نتج أيضاً عن ترشيح كيفن وارش لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقبل، بسبب التوقعات بأن ينتهج سياسة التشديد النقدي.

(رويترز، العربي الجديد)