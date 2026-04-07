منشآت الطاقة والملاحة المتضررة جراء الحرب في المنطقة

- تأثير الحرب على البنية التحتية للطاقة: الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران ألحقت أضراراً جسيمة بأكثر من 40 منشأة للطاقة في المنطقة، مما أدى إلى أكبر انقطاع للإمدادات في التاريخ، وتأثرت دول مثل إيران، السعودية، العراق، الكويت، قطر، الإمارات، والبحرين. - تداعيات على حركة الشحن والملاحة: إغلاق إيران لمضيق هرمز أوقف حركة الملاحة بشكل شبه كامل، مما أثر على 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية، وهددت بزرع ألغام ومنعت السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل من العبور. - الاستجابة الدولية والتوترات السياسية: رفضت إيران إنذار الرئيس الأميركي ترامب لفتح المضيق، بينما استخدمت الصين وروسيا حق النقض ضد قرار لحماية الملاحة، مما يعكس التوترات السياسية المتصاعدة.

أدت الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران ورد طهران بمهاجمة جيرانها في الخليج إلى إلحاق أضرار بمرافق الطاقة الرئيسية وتعطيل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية. وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنذاراً نهائياً جديداً لإيران لمعاودة فتح المضيق بحلول نهاية اليوم الثلاثاء. ورفضت إيران الإنذار النهائي وهددت بشن مزيد من الهجمات على البنية التحتية في الخليج.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن أكثر من 40 منشأة رئيسية للطاقة تعرضت لأضرار، مما تسبب في أكبر انقطاع للإمدادات في التاريخ. وفي ما يلي أبرز اضطرابات الطاقة حتى الآن:

منشآت الطاقة الإيرانية المتضررة

- استهدفت القوات الأميركية أهدافاً عسكرية في جزيرة خارج في السابع من إبريل/نيسان، وهي المحطة الرئيسية لتصدير النفط الإيراني.

- تعرضت أجزاء من حقل غاز بارس الجنوبي ومركز المعالجة في عسلوية لهجوم إسرائيلي في 18 مارس/آذار.

- ألحقت الغارات الإسرائيلية أضراراً بمستودعات الوقود في مناطق مختلفة من إيران، منها طهران.

- وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مقر محطة بوشهر للطاقة النووية تعرض للقصف.

السعودية

- قالت إيران إنها هاجمت مجمع الجبيل للبتروكيميائيات في السعودية في السابع من إبريل.

- خفضت السعودية إنتاجها من النفط بنحو مليوني برميل يومياً إلى قرابة ثمانية ملايين برميل يوميا منذ بدء الحرب.

- أوقفت السعودية الإنتاج في مصفاة رأس تنورة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 550 ألف برميل يومياً.

- تحويل جزء من صادرات النفط الخام إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.

العراق

- قالت شركة نفط البصرة لرويترز في السابع من إبريل إن الإنتاج من الحقول الرئيسية في جنوب العراق بلغ نحو 900 ألف برميل يوميا. وكان هذا الرقم أقل من قرابة 1.3 مليون برميل يوميا في بداية مارس/ آذار.

- أصابت طائرتان مسيّرتان حقل الرميلة الشمالي للنفط الذي تديره شركة بي.بي، مما أدى إلى إصابة ثلاثة عمال.

- استأنف العراق تصدير النفط الخام عبر الأنابيب من حقول كركوك الشمالية عبر تركيا، ويخطط لتصديره برا إلى سورية.

الكويت

- قالت مؤسسة البترول الكويتية، إن هجمات طائرات مسيّرة إيرانية تسببت في اندلاع حرائق وأضرار جسيمة في منشآت نفط.

- خفضت الكويت إنتاجها من النفط وأعلنت حالة القوة القاهرة في وقت سابق من مارس.

- تعرضت وحدات في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله التابعتين لمؤسسة البترول الكويتية لهجمات.

- قالت مؤسسة البترول الكويتية، إن استعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة قد تستغرق من ثلاثة إلى أربعة أشهر.

قطر

- أعلنت قطر حالة القوة القاهرة على شحنات الغاز الطبيعي المسال في الرابع من مارس، مما أدى إلى تعطيل نحو 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية.

- أدت الأضرار التي لحقت بمرافق الغاز الطبيعي المسال إلى انخفاض قدرة التصدير 17%.

- إغلاق محطة (اللؤلؤة) لتسييل الغاز التابعة لشركة شل في رأس لفان.

الإمارات

- إغلاق مجمع معالجة الغاز في حبشان، أحد أكبر المجمعات في العالم، في 19 مارس بعد تعرضه لأضرار جراء حطام صاروخ تسنى اعتراضه.

- سقوط شظايا من عمليات اعتراض أخرى أدت إلى مقتل شخص وتضرر منشآت في الثالث من إبريل.

- تعديل إنتاج شركة أدنوك من الغاز الطبيعي المسال بسبب تعطل الصادرات.

- تعرض مصنع البتروكيميائيات التابع لشركة بروج لأضرار جراء سقوط شظايا.

- قالت شركة توتال إنيرجيز إنها خسرت 15% من إنتاجها في قطاع التنقيب والاستكشاف في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحقول البحرية في الإمارات.

البحرين

- أعلنت شركة بابكو إنيرجيز حالة القوة القاهرة، بعد هجوم على مصفاة النفط في سترة التابعة لها والتي تبلغ طاقتها 380 ألف برميل في اليوم.

- أضافت بابكو أن ضربة إيرانية أشعلت النيران في خزان تخزين في الخامس من إبريل.

- قالت شركة الخليج لصناعة البتروكيميائيات إن وحدة اشتعلت فيها النيران بعد هجوم بطائرة مسيّرة في اليوم نفسه.

اضطرابات حركة الشحن

- توقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز على نحو شبه كامل، منذ أن أعلنت إيران إغلاقه في الثاني من مارس.

- هددت إيران بزرع ألغام في المضيق في حال تعرض ساحلها الجنوبي أو جزرها لهجوم.

- حذرت من أن حلفاءها قد يغلقون مضيق باب المندب، وهو طريق بديل لصادرات النفط السعودية.

- منعت طهران السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما من عبور مضيق هرمز.

- سمحت طهران لبعض السفن بالمرور، منها سفن من باكستان والعراق والصين والهند.

- عبرت سفينة حاويات تابعة لمجموعة سي.إم.إيه سي.جي.إم الفرنسية المضيق الأسبوع الماضي.

- أوقفت ناقلتا غاز طبيعي مسال قطريتان في السادس من إبريل. ولم تخرج أي شحنات غاز طبيعي مسال من الخليج حتى الآن.

- يقول ترامب إن البحرية الأميركية يمكن أن ترافق ناقلات النفط، لكن البحرية رفضت حتى الآن مثل هذه الطلبات.

- استخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) في السابع من إبريل ضد قرار بحريني يشجع الدول على تنسيق الجهود لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

- قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في السابع من إبريل، إن استعادة التدفقات عبر المضيق بالكامل بعد انتهاء الصراع قد تستغرق شهوراً.

(رويترز)