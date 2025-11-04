منجم بيليك أوفا... ثروة قد تغير اقتصاد تركيا

- أعلنت تركيا عن اكتشاف منجم بيليك أوفا في ولاية أسكي شهير، الذي يحتوي على ثاني أكبر احتياطي من المعادن النادرة في العالم، مما يعزز مكانتها الاقتصادية ويضعها في مواجهة الاحتكار الصيني. - تواجه تركيا تحديات تقنية في استخراج ومعالجة المعادن النادرة وتسعى لبناء شراكات استراتيجية مع الدول الرائدة، مع احتمالية التعاون مع الولايات المتحدة لتعزيز قدراتها التقنية. - يمثل الاكتشاف فرصة لتعزيز قطاع التعدين وتنويع الاقتصاد التركي، مما قد يدر مليارات الدولارات ويعزز مكانتها كمورد رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية.

في وقت تتسابق فيه الدول الكبرى على تأمين إمدادات المعادن النادرة وضمان حصتها من "ذهب المستقبل"، تدخل تركيا السباق بقوة بعد اكتشاف منجم بيليك أوفا في ولاية أسكي شهير، الذي يعد ثاني أكبر احتياطي من نوعه في العالم. الاكتشاف الذي وصفه الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه "منعطف استراتيجي في تاريخ الاقتصاد التركي" لا يمثل مجرد إضافة إلى قطاع التعدين، بل ورقة جديدة في الجغرافيا الاقتصادية الدولية، مع تصاعد صراع القوى حول معادن تدخل في صناعة كل ما يرمز إلى المستقبل، من الرقائق الدقيقة إلى المركبات الكهربائية والطاقة المتجددة. وبينما تسعى أنقرة للتحول إلى خامس أكبر منتج عالمي للمعادن النادرة، تثير هذه الثروة الناشئة تساؤلات عن جاهزية البنية التقنية، وشكل الشراكات المقبلة، وحدود التعاون مع واشنطن في مواجهة الاحتكار الصيني الذي يهيمن على أكثر من ثلثي السوق العالمي. ومع هذا الاكتشاف الضخم، تحولت تركيا من مجرد باحث عن المعادن النادرة إلى فاعل رئيسي في معادلة الإمدادات العالمية.

الطريق ليس سهلاً

عن هذا التطور يقول الخبير الاقتصادي التركي يوسف كاتب أوغلو لـ"العربي الجديد" إن اكتشاف نحو 700 مليون طن من عناصر التربة النادرة قد يغير معادلات الصراع الاقتصادي والتكنولوجي في العالم. ويرى مدير مركز الفكر للدراسات في إسطنبول باكير أتاجان أن "القصة ليست سهلة ولا نزهة"، لأن الاكتشاف يمثل بداية الطريق لا نهايته، موضحاً أن التحدي الأكبر يكمن في القدرات التقنية لاستخراج المعادن ومعالجتها بما يضمن تحقيق القيمة المضافة. ويضيف في حديثه الخاص أن تركيا لا تمتلك الخبرة الكافية بعد في هذا المجال، لكنها لن تتردد في بناء شراكات استراتيجية مع الدول الرائدة في الصناعة دون أن ترهن ثروتها للآخرين. أما الخبير الاقتصادي غزوان المصري، فيعتبر أن تركيا دخلت مرحلة حاسمة بعد الاكتشاف، إذ يمكن أن يتحول هذا المورد إلى رافعة اقتصادية كبرى إذا أحسن استثماره، بل وربما إلى أداة لكسر احتكار الصين في سوق المعادن النادرة التي أصبحت محركاً رئيسياً للصناعات المتقدمة.

منجم استراتيجي

في أغسطس/ آب 2022، أعلنت أنقرة رسمياً اكتشاف "احتياطيات هائلة" من العناصر الأرضية النادرة في أسكي شهير، تضم 10 من أصل 17 عنصراً نادراً معروفاً عالمياً، بحجم احتياطي يبلغ 694 مليون طن، لتأتي مباشرة بعد الصين التي تمتلك نحو 800 مليون طن. وقال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز إن المحطة التجريبية في الموقع ستصل طاقتها إلى 570 ألف طن سنوياً من الخام المعالج، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستعالج 1200 طن سنوياً لترتفع لاحقاً إلى 10 آلاف طن من العناصر الأرضية النادرة، و72 ألف طن من الباريت، و70 ألف طن من الفلوريت، و250 ألف طن من الثوريوم.

ورغم مرور أكثر من عامين على الإعلان، بقي المشروع قيد الترقب والدراسة الاستثمارية، حتى أعاد اللقاء الأخير بين الرئيسين رجب طيب أردوغان ودونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الملف إلى الواجهة، بعد أن عرضت واشنطن شراكات استثمارية وتكنولوجية في مقابل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والطيران المدني والعسكري. وفي أحدث تصريحاته من أنقرة، قال أردوغان إن "بيليك أوفا في ولاية أسكي شهير، ثاني أكبر منجم في العالم من حيث احتياطيات المعادن النادرة، مؤكداً أن أولويته عرض هذه الثروة في الأسواق الدولية بقيمة مضافة عالية". وأضاف: "نسعى جاهدين لأن نكون من أكبر خمس دول منتجة للمعادن النادرة في العالم، لأن هذه الموارد تمثل مستقبل صناعتنا ودبلوماسيتنا الاقتصادية".

هدف تركيا

ويعتبر محللون أتراك أن هذا الإعلان يمثل تغييراً في فلسفة الطاقة التركية، من التركيز على الغاز والنفط إلى التوسع في موارد المستقبل القائمة على التقنية والمعرفة. ويوضح يوسف كاتب أوغلو أن اكتشاف المعادن النادرة سيغير مستقبل الاقتصاد التركي إذا وُظِّف في القطاعات المتقدمة مثل الصناعات الدفاعية، والمركبات الفضائية، والطاقة المتجددة، والاتصالات الدقيقة. ويقول إن أعمال الحفر التي شملت 310 مواقع بعمق إجمالي 125 ألف متر كشفت عن ثروة كبيرة من معادن مثل الباريت، الفلوريت، النيوديميوم، البراسوديميوم، الديسبروسيوم، والتيربيوم. ويضيف أن تحقيق هدف تركيا بالوصول إلى المرتبة الخامسة عالمياً مرهون بالتقدم التقني وبالتحالفات الدولية، مؤكداً أن بلاده لن تمنح امتيازات الاستخراج لأي طرف، لكنها منفتحة على التعاون التكنولوجي الذي يسرع دمج هذا القطاع في الاقتصاد الوطني المتطور.

ويقول باكير أتاجان إن أنقرة أجرت في السنوات الماضية محادثات غير معلنة مع الصين وروسيا لنقل التكنولوجيا، لكنها لم تتكلل بالنجاح، مرجحاً أن يكون التعاون المقبل مع الولايات المتحدة. ويشير إلى أن المسألة لا تتعلق فقط بحجم الاحتياطي، بل بجودة العناصر وقدرتها على توليد الطاقة الكهربائية الحرارية والإجهادية، التي تُعَدّ أساساً في الصناعات الإلكترونية والعسكرية. ويضيف أن "قوة الدول في العقود المقبلة ستقاس بقدرتها على إنتاج الطاقة والمعادن النادرة. وتركيا بحكم موقعها وسياستها المتوازنة قادرة على أن تكون جسراً بين الشرق والغرب في سلاسل الإمداد العالمية".

فرصة تاريخية

يؤكد نائب رئيس منتدى الأعمال الدولي (IBF) غزوان المصري، أن اكتشاف المعادن النادرة يأتي ضمن تنويع أوسع لقطاع التعدين التركي الذي يضم أكثر من 60 نوعاً من المعادن ويسهم بما بين 1.2% و1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويضيف أن تركيا تمتلك 73% من احتياطي البورون العالمي، وتعد المنتج الأول له، إضافة إلى إنتاجها 8.3 ملايين طن من الكروم سنوياً، إلى جانب النحاس والذهب والفلسبار والمغنيسيت والبيرلايت. ويتابع المصري، قائلاً إن نسبة الأكسيدات القابلة للاستخراج من بيليك أوفا تقدر بين 0.2% و2% من إجمالي الخام، أي ما يعادل 14 مليون طن من الأكاسيد النادرة، ما يجعلها في المرتبة الثانية بعد الصين مباشرة. ويكشف أن أنقرة أطلقت مشروعاً بدعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 11.7 مليون يورو لتطوير القدرات الصناعية في هذا القطاع، إلى جانب خطة لإنشاء مصنع متخصص في أسكي شهير لإنتاج نحو 10 آلاف طن سنوياً من الأكاسيد النادرة.

ويرى المصري أن من المبكر تحديد حجم العائدات، لأن الأمر يرتبط بسرعة الاستثمار والتصنيع، لكنه يتوقع أن يدر المشروع مليارات الدولارات خلال العقود المقبلة، وأن يعزز مكانة تركيا ضمن الاقتصادات التكنولوجية الصاعدة. ويضيف أن أنقرة قادرة على أن تصبح بديلاً عالمياً جزئياً للصين في مجال المعادن النادرة، خصوصاً مع توسع التعاون الأوروبي والأميركي معها، مشيراً إلى أن الاحتكار الصيني الذي يستحوذ على نحو 70% من الإنتاج و90% من المعالجة عالمياً لن يدوم طويلاً أمام الاكتشافات الجديدة. ويختم بالقول إن "تركيا أمام فرصة تاريخية لتكون مورداً رئيسياً في سلاسل الإمداد العالمية، ولتتحول من مستورد للتكنولوجيا إلى مصدر لموادها الخام الأساسية".