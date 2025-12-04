- يسعى رجال الأعمال المغاربة والإسبان إلى تعزيز الشراكات لدخول أسواق أفريقيا وأميركا اللاتينية، مع التركيز على قطاعات الزراعة، الصناعة الغذائية، والطاقة المتجددة، والنقل. - المنتدى الاقتصادي الإسباني المغربي في مدريد شهد حضوراً واسعاً، حيث تم بحث فرص التعاون في مجالات تحلية مياه البحر، صناعة السيارات، ومشاريع الغاز والكهرباء، مع التأكيد على أهمية الموانئ المغربية. - رغم التحديات السياسية، تظل إسبانيا الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية 22.7 مليار يورو، مع استثمارات مباشرة بقيمة 5 مليارات دولار.

عبر رجال أعمال مغاربة وإسبان عن الرغبة في بناء تحالفات وشراكات بهدف الدخول إلى أسواق أفريقيا وأميركا اللاتينية، على هامش المنتدى الاقتصادي الإسباني المغربي الذي عُقد في مدريد. وقد حضر المنتدى أكثر من 100 من أصحاب الأعمال من الجانبين.

وشملت الاتفاقات المبرمة بين الجانبين يوم الخميس، القطاعات المرتبطة بالزراعة والصناعة الغذائية، وتربية الإحياء المائية ومحاربة الصيد البحري غير المشروع، والتعاون في المجال الضريبي. وبحث المسؤولون وممثلو المنظمات المهنية ورجال الأعمال من الجانبين الفرص المتاحة في مجالات الماء والطاقة والنقل، حيث شملت تحلية مياه البحر وصناعة السيارات ومشاريع الغاز والكهرباء.

وشدد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، على أن المغرب يوفر آفاقا واعدة للمستثمرين الدوليين، وخاصة الإسبان، في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والمياه، والنقل، والصناعة، والسياحة.

وتناول المنتدى الاقتصادي سبل الشراكة بين البلدين للوصول إلى أسواق أفريقيا وأميركا اللاتينية، وتطوير مشاريع مشتركة، وتسهيل المبادلات التجارية مع أفريقيا، حيث يحرص المغرب على إبراز الدور الذي يمكن ان تضطلع به موانئ مثل طنجة المتوسط، الناظور غرب المتوسط، والميناء المستقبلي الداخلة الأطلسي.

وعبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن التطلع إلى تطوير التعاون الاقتصادي لتمكين "الشركات المغربية والإسبانية من الاندماج معًا في أسواق جديدة، لا سيما في أفريقيا وأميركا اللاتينية". أما رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال، أنطونيو غاراميندي فقد شدد على "ضرورة تعزيز التحالف بين الشركات الإسبانية والمغربية في القطاعات الاستراتيجية لنمو اقتصادَي البلدين ومواجهة التحديات العالمية المستقبلية". وأكد على أهمية الاستفادة من هذا التحالف أيضا في أميركا اللاتينية وأفريقيا، مضيفا أن "إسبانيا بوابة طبيعية لأوروبا وجسر إلى أميركا اللاتينية، بينما يوفر المغرب وصولًا متميزا إلى القارة الأفريقية".

وقد وصل حجم المبادلات التجارية بين البلدين في العام الماضي إلى 22.7 مليار يورو(حوالي 26 مليار دولار)، حيث يميل الميزان التجاري لصالح إسبانيا، التي صدرت إلى المغرب حوالي 12.85 مليار يورو من السلع، فيما بلغت وارداتها من المغرب حوالي 9.83 مليارات يورو.



ويأتي المغرب في المركز السابع عالميا بين شركاء إسبانيا التجاريين، والثالث خارج الاتحاد الأوروبي بعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة. ويستوعب المغرب 61% من الصادرات الإسبانية نحو القارة الأفريقية و79% نحو شمال أفريقيا.

غير أن الاستثمارات الإسبانية المباشرة في المغرب ليست في مستوى المبادلات التجارية بين البلدين، إذ وصل رصيد تلك الاستثمارات إلى حوالي 5 مليارات دولار في 2023، محتلة المركز الثالث بعد فرنسا والإمارات، حسب بيانات مكتب الصرف المغربي.

وشكّل المغرب دائماً متنفساً للشركات الإسبانية الباحثة عن فرص جديدة، وهو ما تجلّى في أزمة 2008 العالمية، حيث انتقلت العديد من الشركات إلى المملكة، التي تتيح فرصاً مهمة بفعل القرب من أوروبا وأفريقيا.

ورغم الأزمات السياسية والدبلوماسية التي أربكت العلاقات بين البلدين في الأعوام الماضية، إلا أن الاقتصاد بقي عاملا حاسما للتخفيف منها، حيث تبقى إسبانيا الشريك الرئيسي للمغرب على مستوى التجارة داخل الاتحاد الأوروبي.