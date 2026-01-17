مناقصات بـ19 مليار دولار خلال 2026 تنعش السوق العقاري في قطر

أكد تقرير محلي أنّ الزخم المتواصل في العقود المرتبطة بالمشاريع الحكومية الجاري استكمالها، إلى جانب المشروعات الجديدة المخطط تنفيذها خلال عام 2026، يشكّل المحرك الرئيسي لنمو قطاع الإنشاءات والبناء في قطر خلال العام الجاري. وأوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، الصادر اليوم السبت، أنّ هذه المشاريع ستسهم بتعزيز التنمية في مجالات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، ضمن إطار الإنفاق الحكومي الموجه لدعم استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

وأشار التقرير إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة لمواصلة تنفيذ المشروعات الكبرى في قطاعات البلدية، والشؤون التجارية، والمواصلات، والصحة، والتعليم، مبيناً أنه من المتوقع طرح 4464 مناقصة خلال 2026، موزعة على 15 قطاعاً اقتصادياً و260 نشاطاً، تتركز أكثر من 62% منها في خمسة قطاعات رئيسية تشمل: المعلومات والاتصالات، والأنشطة المهنية والعلمية، والتشييد، والخدمات الإدارية والدعم، وتجارة الجملة والتجزئة. وتشير التقديرات إلى أنّ إجمالي قيمة هذه المناقصات يتجاوز 70 مليار ريال قطري (19.2 مليار دولار)، منها 7.2 مليارات ريال لمشاريع كهرماء، و2.6 مليار ريال لمشاريع وزارة الصحة العامة، و2.3 مليار ريال لمشاريع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

كما خصصت هيئة الأشغال العامة في قطر "أشغال" نحو 49 مليار ريال لمناقصات استكمال وتطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين الجديدة والقائمة. وأكد التقرير أنّ هذه المشاريع ستدعم النشاط في السوق العقارية القطرية عبر تحفيز تطوير منشآت متنوعة تشمل الإسكان، والمجمعات التجارية، والمباني متعددة الاستخدامات، مشيراً إلى أنّ قطاعات مواد البناء، والحديد، والأسمنت ستستفيد من عقود التنفيذ المزمعة خلال العام. كما رجح التقرير استمرار النشاط بقطاع إنشاء المباني في قطر خلال الأعوام المقبلة، بدعم من توسع المطورين والمستثمرين واستكمال المنظومة التشريعية للقطاع.

وفي ما يتعلق بأداء السوق العقارية، أوضح التقرير أنّ قيم التعاملات العقارية سجلت انخفاضاً طفيفاً خلال الأسبوع الممتد من 4 إلى 8 يناير/كانون الثاني الحالي، إذ بلغت قيمة التداولات أكثر من 302.4 مليون ريال عبر 90 صفقة، تصدرت بلديتا الريان والدوحة قائمة التداولات من حيث القيمة وعدد الصفقات. وبلغ متوسط عدد الصفقات اليومية نحو 18 صفقة، أبرزها في مناطق اللؤلؤة ولوسيل ولقطيفية، بقيمة إجمالية تجاوزت 56.8 مليون ريال. كما أظهرت بيانات وزارة العدل أنّ إجمالي حجم تداول العقارات في قطر خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي بلغ نحو 1.99 مليار ريال موزعاً على 456 صفقة.