مناطق في روسيا تدعو السكان إلى العمل عن بُعد بسبب أزمة الوقود

- أزمة الوقود في روسيا: دعت السلطات في نوفوسيبيرسك السكان للعمل عن بُعد وتقليل التنقل بسبب نقص الوقود الناتج عن الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط، مما أثر على 90% من مناطق روسيا. - تأثير الهجمات الأوكرانية: استهدفت الهجمات الأوكرانية البنية التحتية للطاقة في روسيا، مما أدى إلى خفض إنتاج النفط الروسي إلى 8.9 ملايين برميل يومياً وتذبذب صادرات النفط. - حظر تصدير الديزل: قرار روسيا بحظر صادرات الديزل أدى إلى اضطراب في الأسواق العالمية وارتفاع الأسعار، مع زيادة الضغوط بسبب التوترات في مضيق هرمز.

دعت السلطات في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية السكان إلى العمل عن بُعد والحدّ من التنقُّل بمركباتهم، في ظلّ تفاقُم أزمة الوقود في روسيا الناجمة عن الضربات الأوكرانية التي تستهدف مصافي النفط. وتُعد المنطقة، التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين نسمة، من أكبر مناطق سيبيريا تعداداً للسكان، فضلاً عن أنها تشكّل مركزاً اقتصادياً وصناعياً رئيساً.

وسبق الإعلان استهداف مسيّرات أوكرانية مصفاة نفط في منطقة أومسك المجاورة في وقت سابق هذا الأسبوع، ما أدى إلى تعطُّل إحدى أكبر منشآت تكرير النفط في روسيا من حيث الطاقة الإنتاجية. ووفقاً لمسؤولين روس ولتقارير إعلامية محلية نشرتها وكالة فرانس برس اليوم السبت، فإن أكثر من 90% من مناطق البلاد شهدت نقصاً في الوقود منذ يونيو/حزيران، فيما فرضت بعض المناطق حصصاً على بيع الوقود في محطات البنزين ومنعت تعبئة العبوات الاحتياطية.

وفي مرسوم مؤرخ الأربعاء نشرته وسائل إعلام روسية الجمعة، أوصت حكومة منطقة نوفوسيبيرسك أصحاب العمل بـ"تحويل الموظفين إلى العمل عن بُعد وتقليص استهلاك الوقود". كما أوصت السكان بـ"الحدّ من التنقّل بالمركبات الخاصة داخل منطقة نوفوسيبيرسك وخارجها إلى حين رفع حال التأهّب القصوى". واتّخذت مناطق روسية أخرى خطوات مماثلة، إذ شجّعت سلطات منطقة تومسك المجاورة العمل عن بُعد، ودعت المسؤولين إلى إعادة النظر في رحلات العمل وعقد الاجتماعات عبر الإنترنت، بينما أوصت مدينة إيركوتسك الواقعة شرقاً موظفيها بالعمل من منازلهم.

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ويشن الجيش الأوكراني بانتظام هجمات بطائرات مسيّرة على روسيا، مستهدفاً في المقام الأول البنية التحتية للطاقة التي تتيح لموسكو تمويل مجهودها الحربي. وأعلنت القيادة العسكرية في كييف، اليوم السبت، أن أوكرانيا استخدمت الطائرات المسيرة للهجوم على 21 ناقلة نفط روسية أخرى في بحر آزوف ليلاً. وقالت هيئة الأركان العامة عبر تطبيق تليغرام إن المسيرات ضربت أيضاً أربع قاطرات وسفينتين لنقل البضائع الجافة وجرافة إلى جانب ناقلات النفط. وأضاف المنشور أن حجم الأضرار لا يزال قيد التقييم. وسبق أن اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الضربات الأوكرانية تسبّبت في نقص بالوقود، معتبراً أنها تهدف إلى بث الانقسام داخل المجتمع الروسي.

وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعات إنتاج النفط الروسي

وقالت وكالة الطاقة الدولية، أمس الجمعة، إنها خفضت توقعاتها لإنتاج روسيا من النفط بسبب هجمات أوكرانية على البنية التحتية للطاقة هناك، "استمرار الهجمات على مصاف ومرافق تخزين وبنى تحتية للنقل يدعم التوقعات بإنتاج أضعف، وبناء عليه خفضنا توقعاتنا للإمدادات الروسية خلال العامين الجاري والمقبل 85 ألف برميل يومياً و150 ألف برميل يومياً على الترتيب، لتبلغ في المتوسط 8.8 ملايين برميل يومياً خلال فترة التوقعات".

وتتوقع الوكالة، وفقاً لوكالة رويترز، أن يصل إنتاج النفط في روسيا، ثالث أكبر دولة من حيث الإنتاج في العالم، إلى 8.9 ملايين برميل يومياً هذا العام وإلى 8.8 ملايين برميل يومياً عام 2027، بانخفاض عن 9.2 ملايين برميل يومياً عام 2025. وذكرت الوكالة أن إنتاج روسيا من الخام في يونيو/ حزيران ارتفع 120 ألف برميل يومياً إلى 8.86 ملايين برميل يومياً مقارنة مع مايو/ أيار، وهو ما يقل بـ900 ألف برميل يومياً عن الحصة التي حددها تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء.

وخلصت تقديرات الوكالة لإجمالي صادرات روسيا من الخام في يونيو/ حزيران إلى تسجيل 5.8 ملايين برميل يومياً، بزيادة 620 ألف برميل يومياً عن مايو/ أيار. في المقابل، انخفضت صادرات المنتجات النفطية الشهر الماضي 230 ألف برميل يومياً مقارنة مع مايو/ أيار إلى 1.91 مليون برميل يومياً.

حظر روسيا تصدير الديزل يعمق أزمة المعروض عالمياً

في السياق، أثار قرار روسيا، الأسبوع الماضي، حظر صادرات الديزل اضطراباً في أسواق الطاقة العالمية، إذ إنه يفاقم نقص الإمدادات من هذا الوقود الصناعي ويدفع الأسعار إلى الارتفاع الحاد حتى في الدول التي لم تعد تستورد الديزل من موسكو. ويستحوذ الديزل على الحصة الأكبر من الاستهلاك العالمي للنفط، كما أن ارتفاع أسعاره ينعكس على الاقتصاد العالمي نظراً إلى اتساع نطاق استخداماته، بدءاً من المعدات الصناعية والآلات الزراعية وصولاً إلى وسائل النقل الثقيلة وتوليد الكهرباء. وتشهد الإمدادات ضغوطاً منذ سنوات نتيجة قوة الطلب بعد جائحة كورونا وخفض الإنتاج الذي رافق إغلاق عدد من المصافي في الدول الغربية.

وزادت حرب إيران من حدة الضغوط على السوق. وروسيا ثاني أكبر مُصدر للديزل في العالم بعد الولايات المتحدة، ولذلك فإن أي تعطل في عمل مصافيها يمكن أن يؤثر بشكل كبير على إمدادات الوقود العالمية. وكانت صادراتها قد بدأت بالفعل في التراجع قبل فرض الحظر بسبب نقص الإمدادات المحلية الناجم عن هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة.

وأظهرت بيانات كبلر، وفقاً لوكالة رويترز، أن متوسط شحنات الديزل وزيت الغاز من روسيا بلغ 234 ألف برميل يومياً خلال الفترة من أول يوليو/ تموز إلى العاشر منه، مقارنة مع 400 ألف برميل يومياً في يونيو/ حزيران ومتوسط يقارب 817 ألف برميل يومياً خلال عام 2025. وزادت الضغوط على إمدادات الديزل عقب موجة جديدة من الهجمات الأميركية على إيران، التي جاءت بعد ساعات فقط من إعلان روسيا حظر الصادرات يوم الأربعاء، ما أعاد من جديد المخاوف بشأن حركة السفن عبر مضيق هرمز وتأثير التوتر هناك على صادرات المنطقة.

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وأظهرت بيانات حكومية أميركية، يوم الأربعاء، انخفاض مخزونات الديزل بأكثر من 4.5 ملايين برميل الأسبوع السابق إلى 97.8 مليون برميل بحلول الثالث من يوليو/ تموز، وهو مستوى يقل بنحو 6% عن متوسط السنوات الخمس الماضية. وقال توم كلوزا، مستشار شركة جلف أويل، في مذكرة للعملاء يوم الخميس، إن "التطورات في الخليج، إلى جانب توقف الصادرات الروسية والتقرير اللافت الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، دفعت بائعي المشتقات إلى الإحجام عن عرضها". ولم تعد الولايات المتحدة وأوروبا تستوردان الوقود من روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، لكن حظر موسكو التصدير أدى مع ذلك إلى ارتفاع أسعار الديزل في المنطقتين، ما يعكس الطبيعة المترابطة عالمياً لأسواق النفط.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)