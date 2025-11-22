- التعاون بين ممداني وترامب يهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في نيويورك، مع التركيز على جعل المدينة ميسورة الكلفة، مما يعكس تحولًا من التهديدات السابقة إلى لغة مشتركة لتحسين حياة السكان. - الاجتماع ركز على قضايا المعيشة مثل أسعار السكن والمواد الغذائية وفواتير الخدمات، مع التزام مشترك بين ممداني وترامب لتحسين القدرة على تحمل التكاليف، مما يعزز موقف ممداني في مواجهة التحديات الاقتصادية. - اللقاء مع ترامب يخفف من مخاطر استخدام التمويل الفيدرالي كأداة عقاب، ويفتح المجال لتعاون أوسع لدعم مشاريع ممداني الاقتصادية الطموحة، مما يعزز قدرته على تنفيذ سياساته الجريئة.

لم يكن مشهد الابتسامات في المكتب البيضاوي مجرد "صورة مصالحة" بين رئيس جمهوري وصف سابقاً زهران ممداني بـ"الشيوعي المجنون"، ورئيس بلدية ديمقراطي اشتراكي اتهم ترامب بأنه "مستبد". خلف الصورة، كان يدور صراع هادئ حول سؤال واحد: من سيموّل أجندة ممداني المكلفة لجعل نيويورك أقل غلاء، في وقت تضخ فيه الحكومة الفيدرالية نحو 7.4 مليارات دولار سنوياً في ميزانية المدينة فقط، أي حوالي 6.4% من إنفاقها.

ترامب هدّد خلال حملة ممداني بأنه "سيكون من الصعب" عليه إرسال الأموال إلى مدينة يحكمها "شيوعي"، بل لمح إلى تقييد التمويل الفيدرالي إذا فاز ممداني. هذا التهديد أثار نقاشاً قانونياً واسعاً حول حدود قدرة البيت الأبيض على معاقبة مدينة عبر وقف الأموال الفيدرالية، وسط جدل حول مدى قانونية هذا التهديد.

غضب الجمهوريين أول نقاط ممداني

في هذا السياق، أصبح ذهاب ممداني إلى البيت الأبيض أقرب إلى "جلسة تأمين اقتصادي"، لا إلى استسلام أو انقلاب على قاعدته الانتخابية. فاللغة الهادئة والابتسامات التي وزعت في اللقاء لم ترق لبعض الجمهوريين، إذ أفادت مجلة تايم (TIME) اليوم بأن مجلس النواب أقر في اليوم نفسه، قبل ساعات من اللقاء، قراراً يدين "فظائع الاشتراكية" ويعارض تطبيقها في الولايات المتحدة، في إشارة ضمنية إلى ممداني بوصفه ديمقراطياً اشتراكياً، مشيرة إلى أن المفارقة تتمثل في أن ترامب الذي وصف ممداني مراراً بأنه "شيوعي مجنون" وافق في اليوم نفسه على استقباله في البيت الأبيض، فيما ذكّرت المجلة بأن ممداني تعهّد في خطاباته بأن يكون "أسوأ كابوس لترامب"، لكنه أكد أيضاً أنه سيعمل مع الرئيس في كل ما "يعود بالنفع على سكان نيويورك". وهو الأمر الذي أثار استياء بعض الجمهوريين.

نيويورك ميسورة الكلفة

وحسب شبكة "سي بي إس نيوز" (CBS News)، فإن ترامب وممداني "بدا وكأنهما وضعا خلافاتهما جانباً" بعد أشهر من التلاسن، وأشارت إلى أن الحوار ركّز أساساً على "جعل نيويورك مدينة ميسورة الكلفة"، وأن ترامب كرّر عبارة "كلما كان أداؤه أفضل، كنت أسعد"، بينما تحدث ممداني عن "الشراكة مع الرئيس في أجندة القدرة على تحمّل تكاليف المعيشة".

من جهتها، أفادت وكالة رويترز بأن "أكبر مكسب لترامب" كان تغيير الموضوع عبر تغيير لهجته تجاه ممداني ووصف حملته بأنها "سباق لا يُصدق ضد خصوم أذكياء جداً"، وأشارت إلى أن الطرفين ركزا على أسعار السكن والمواد الغذائية وتكلفة المعيشة، في لحظة تشير فيها الاستطلاعات إلى أن هذه القضايا هي الهمّ الأول للناخب الأميركي. وهي اللحظة التي استغلها ممداني في الجلسة لتأكيد تركيزه على إسكان ميسور وأسعار المتاجر الغذائية وفواتير الخدمات، في حين وجد فيها ترامب "فرصة بارزة للحديث عن الغلاء" في وقت يتعرض فيه لضغط شعبي بشأن تكلفة المعيشة، لدرجة أن ترامب تراجع عن تهديداته السابقة بقطع التمويل الفيدرالي عن المدينة إذا لم "يتفق" مع ممداني.

وحسب المجلة الأميركية ذي أتلانتك (The Atlantic)، فإن اجتماع البيت الأبيض أوحى بأن "الحكومة الفيدرالية ربما لن تدخل في حرب مع أكبر مدنها"، واصفة ما كان يُنتظر أن يكون "مواجهة بين شاب شيوعي وعجوز مستبد" بأنه تحول إلى عرض لـ"التهذيب المسرحي"، حيث جلس ترامب مبتسماً خلف مكتبه بينما وقف ممداني إلى يمينه، واعتبرت المجلة أن إشادة ترامب بقدرة ممداني على أداء "عمل جيد جداً" تعكس ميل الرئيس إلى الاحتفاء بـ"الفائزين" حتى لو كانوا خصوماً أيديولوجيين.

من التهديد إلى اللغة المشتركة

وكان ممداني ذكياً بما أنه المبادر لطلب اللقاء مع ترامب بهدف "مناقشة قضايا كلفة المعيشة والسلامة العامة"، وهو اللقاء الذي كان "دافئاً"، ونقل عن ترامب قوله بعد الاجتماع: "اكتشفنا أننا متفقان في أمور أكثر مما توقعت، نريد معاً أن يكون أداء هذه المدينة رائعاً"، بينما لخص ممداني اللقاء بأنه ركز على "الحب المشترك لنيويورك" و"ضرورة توفير القدرة على تحمّل تكاليف الحياة للسكان"، مع إشارة صريحة إلى الإسكان والمواد الغذائية ورعاية الأطفال والحافلات.

ورصدت "سي بي إس نيوز" الأميركية (CBS News) أن الكلمة المفتاحية في المؤتمر الصحافي بعد الاجتماع كانت (affordability) "القدرة على تحمل التكاليف"، إذ نقلت عن ممداني قوله إنه تحدث مع ترامب عن "الإيجارات وأسعار المتاجر الغذائية والسلع، وفواتير الخدمات"، وكيف يُدفع الناس إلى خارج مدينتهم بسبب الغلاء، مؤكداً أنه "يتطلع إلى العمل مع الرئيس لتقديم هذه القدرة على تحمّل التكاليف لسكان نيويورك".

هذا التركيز المشترك على كلفة المعيشة ليس صدفة، فسبق أن نقلت وسائل إعلام أميركية أن التضخم وقضية "القدرة على تحمّل تكاليف الحياة" كانتا محوراً ناجحاً في حملتي الرجلين الانتخابيتين معاً، ما يعني أن هناك مساحة تقاطع حقيقية يمكن البناء عليها، حتى لو بقي الخلاف الأيديولوجي عميقاً.

فتح جبهة مشتركة ضد فواتير الكهرباء

أبرز نتيجة ملموسة خرجت من اللقاء كانت الاتفاق العلني على استهداف فواتير الكهرباء المرتفعة في نيويورك. إذ نقلت رويترز أن ترامب وممداني اتفقا خلال الاجتماع على أن شركة المرافق العامة "كون إديسون" (شركة كهرباء وغاز مقرها نيويورك وتزود حوالي 3.6 ملايين عميل من سكان المدينة بالكهرباء) بحاجة إلى خفض أسعارها. ودفع ترامب للتأكيد على إعادة النظر في أسعار خدمات شركة "كون إديسون" في مدينة نيويورك والتجاوب مع أفكار ممداني عندما قال أمام الصحافيين: "لقد خفضنا أسعار الوقود بشكل كبير، لكن هذا لم يظهر في كون إديسون، إذا كنا نرسل لهم الوقود بسعر أقل بكثير من العام الماضي، وهو أمر صحيح، فعلينا أن ندفعهم إلى البدء في خفض الأسعار"، ويرد ممداني فوراً: "قطعاً". ومباشرة بعد اللقاء، قالت الشركة لرويترز إنها "ترحب بفرصة الشراكة مع رئيس البلدية المنتخب على حلول تجعل نيويورك ميسورة الكلفة للجميع"، مع اعتراف صريح بأن "القدرة على تحمّل التكاليف قضية حاسمة".

ويكون ممداني قد كسب نقطة انطلاق عملية في واحد من أكثر بنود فاتورة الأسرة ثقلاً (الكهرباء والغاز)، وحول شعاره حول "كبح جشع الشركات" إلى ملف محدد باسم وعنوان واستغل براغماتية ترامب في تحقيق ذلك، فلأول مرة رُبط البيت الأبيض بهذا الشكل المباشر بملف تسعير الخدمات في نيويورك، ما يوفر غطاء سياسياً لمفاوضات قاسية مع الشركة، وربما لخطوات تنظيمية مستقبلية، سواء عبر هيئات الضبط الفيدرالية أو الضغط غير المباشر. وبالتالي، هذا اللقاء وفر للمداني شرعية إضافية في مواجهة لوبيات الطاقة، وحول صراعه مع الشركات من معركة "يسار ضد رأسمالية" إلى مسألة "رئيس بلدية مع رئيس دولة ضد فواتير مرتفعة".

حماية طموح بناء 200 ألف وحدة ميسّرة

وعرف ممداني كيف يستثمر هذا اللقاء نحو إحدى أهم نقاط برنامجه الاقتصادي المتمثلة في بناء 200 ألف وحدة سكنية ميسّرة خلال عشر سنوات عبر مضاعفة استخدام الأموال الرأسمالية للمدينة في الإسكان. فسبق أن أشارت واشنطن بوست (Washington Post)، وبعض وسائل الإعلام المتخصصة في العمران، إلى أن استفتاءات أقرها الناخبون في يوم انتخاب ممداني نفسه أعطته أدوات قانونية جديدة لتسريع مشاريع الإسكان في أحياء كانت تقاوم السكن المدعوم. لكن هذا البرنامج والتفويض يحتاج قطعاً لتمويل فيدرالي مباشر من برامج الإسكان الفيدرالية، أو على الأقل عدم معاقبة المدينة بحجب أموال أخرى تعوّل عليها موازنة نيويورك. وهنا أصبح اللقاء مع ترامب جزءاً من استراتيجية واسعة لحماية هذا المشروع من "سيف التمويل"، فبعد اللقاء، تغيّرت النبرة تماماً، فترامب قال أكثر من مرة إنه "يريد لممداني أن ينجح"، وإنه "سيكون سعيداً كلما كان أداء المدينة أفضل"، مضيفاً أن "المدينة في منعطف حرج، وأن ممداني بحاجة إلى مساعدة الحكومة الفيدرالية لينجح، ونحن سنساعده".

ممداني سجل نقطة كاملة في معركته السكنية، وخفّف من مخاطر استخدام واشنطن التمويل أداةَ عقاب، ومنح نفسَه مساحة أوسع للتفاوض لاحقاً على برامج إسكان وتمويل بنية تحتية داعمة لبناء وحدات جديدة، من دون أن يضطر كل مرة لخوض معركة وجودية حول أصل التمويل.

الغذاء، النقل ورعاية الأطفال

وكانت حملة ممداني قد بُنيت على "الخماسية الاقتصادية" الشهيرة: تجميد الإيجارات للمستأجرين في الشقق الخاضعة للضبط، نقل بالحافلات مجاناً، متاجر غذائية مملوكة للمدينة، رعاية أطفال شاملة، وأجر أدنى يصل إلى 30 دولاراً في الساعة بحلول 2030. وتعمد أن يطرح كل هذه الملفات على ترامب واحداً واحداً في إطار أزمة كلفة المعيشة، وقال للصحافيين إن الهدف هو "تحويل حياة 8.5 ملايين شخص يعيشون اليوم أزمة كلفة معيشة، حيث واحد من كل أربعة يعيش تحت خط الفقر"، وبالتالي، السير بخطوات واثقة نحو تحقيق ما تعهد به في قلب دعايته الانتخابية التي بسبب هذه النقاط قال عنه ترامب إنه "يساري متطرف"، قبل أن يعود اليوم للقول إن بينهما "أفكاراً متشابهة" حول كلفة المعيشة.

وفي ملف النقل المجاني، أصبح بإمكان المدينة أن تطلب دعماً إضافياً من وزارة النقل الفيدرالية لتحديث البنية التحتية للحافلات، ما يخفف العبء عن ميزانية نيويورك عند تطبيق النقل المجاني أو شبه المجاني. أما في ملفي رعاية الأطفال، فجزء من كلفة مشروع ممداني المقدرة بعدة مليارات يمكن أن يُغطى من خلال برامج فيدرالية قائمة لدعم رعاية الأطفال والتعليم المبكر، أو توسيعها، وهو ما يصبح أسهل سياسياً عندما يعلن الرئيس نفسه أن "قضية كلفة المعيشة" مشتركة بينهما.

وفي برنامج ممداني إنشاء خمسة متاجر بقالة مملوكة للمدينة، واحد في كل حي، يعتمد على أن تتحمّل البلدية كلفة الإيجار والضرائب العقارية لتخفيض الأسعار، مع توجيه الدعم إلى المناطق ذات دخل المنخفض حيث يصعب الوصول إلى الأطعمة الصحية والمغذية بأسعار معقولة. هذا الملف مرتبط بسياسات فيدرالية أوسع حول دعم الأمن الغذائي وبرامج تغذية الأسر منخفضة الدخل، ما يجعل وجود قناة عمل مع واشنطن عنصراً مهماً لتخفيف المخاطر المالية على المدينة.

في خدمة المدينة لا في خدمة الرئيس

في النهاية، مكسب ممداني من اللقاء ليس اتفاقاً مالياً جاهزاً أو شيكاً مفتوحاً من واشنطن، بل تغيير في إطار اللعبة، وتمكن من قلب الطاولة، فمن رئيس يهدد علناً بحرمان المدينة من التمويل إذا فاز من وصفه بـ"الشيوعي الاشتراكي"، إلى رئيس يقول على الهواء إنه "سيكون سعيداً كلما نجح ممداني" وإنه "سيعمل لمساعدته"، ومن علاقة تقوم على الابتزاز بملف التمويل، إلى علاقة تعترف بأن كلفة المعيشة قضية مشتركة، وأن الحفاظ على استقرار نيويورك مصلحة فيدرالية أيضاً، خاصة وهي مركز مالي عالمي. وهذا يخفف المخاطر على أجندة ممداني في السكن، والطاقة، والغذاء، والنقل، ورعاية الأطفال، ويمنحه هامش مناورة أكبر لفرض سياسات جريئة داخل المدينة من دون أن يعيش دائماً تحت تهديد "ضغط الزر الفيدرالي". وكأنه أراد أن يقول لناخبيه: "ذهبت إلى خصمي الأيديولوجي الأكبر ليس لأصافحه، بل لأنتزع منه اعترافاً علنياً بأن مشروع تخفيف الغلاء في نيويورك مشروع لا يمكن للبيت الأبيض تجاهله". والنتيجة أمامكم بين أسطر تصريحاته.