- استمرت الصين في تصدير سلعها إلى الولايات المتحدة بمعدل يومي يقارب مليار دولار، رغم فرض الرسوم الجمركية وتراجع التبادل التجاري بنسبة 17%، مع زيادة ملحوظة في بعض المنتجات. - تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية كان محدودًا على واردات الشركات الأمريكية من الصين، خاصة في قطاعات المعادن النادرة والإلكترونيات، مما يعزز النفوذ الصيني في سلاسل التوريد العالمية. - رغم الضرر التجاري المتزايد، يتوقع ترامب التوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع الصين، مشيرًا إلى علاقته الجيدة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

بلغ متوسط صادرات الصين للولايات المتحدة نحو مليار دولار يوميا، رغم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب والتي أدت لتراجع التبادل التجاري إلى نحو إلى 317 مليار دولار وبنسبة نحو 17% لكنها لم تنجح في وقف كامل لتدفق السلع الصينية للأسواق الأميركية. كما أن بعض المنتجات الصينية شهدت زيادات كبيرة مقارنةً بعام 2024، متحديةً بذلك ضغوط التجارة بين بكين وواشنطن.

ووفقاً لتقرير وكالة بلومبيرغ اليوم الأربعاء، فإن أثر الرسوم الجمركية الأميركية يبدو محدودا بعض الشيء في قدرته على التحكم في واردات الشركات الأميركية، إذ إن نفوذ الصين في قطاعات مثل المعادن النادرة والإلكترونيات يجعل من الصعب إزاحة منتجاتها، على الأقل في المدى القريب، وبلغت قيمة الصادرات الصينية للولايات المتحدة حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، الماضي نحو 317 مليار دولار بمتوسط يومي يزيد عن 1.2 مليار دولار.

وبلغت صادرات الصين للولايات المتحدة في الربع الثالث من العام الجاري نحو 100 مليار دولار وحققت فائضا تجاريا معها بنحو 67 مليار دولار، كانت حصة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية وقطع غيار الكمبيوتر نحو 8 مليارات دولار من رقم الصادرات الصينية لأميركا. ورغم أن هذا الرقم أقل من نصف الكمية المباعة في نفس الفترة من العام الماضي، إلا أنه لا يزال يمثل حصة كبيرة بالنظر إلى الرسوم الجمركية المرتفعة. بينما بلغت مشتريات الأميركيين عبر الطرود من منصات التجارة الإلكترونية الصينية مثل علي بابا وتيمو وشي إن نحو 5.4 مليارات دولار.

ووفقاً للوكالة ذاتها، فإن "مكانة الصين القوية في سلاسل التوريد العالمية تمنحها بعض القوة التفاوضية مع المستوردين الأميركيين على المدى القريب"، وان " إعادة تنظيم الإنتاج ستستغرق وقتا، وهو ما يمنح الرئيس الصيني شي جين بينغ قوة تفاوضية أكبر، في الوقت الذي يتجه فيه مفاوضوه التجاريون إلى محادثات تهدف إلى تمديد هدنة التعريفات الجمركية لمدة90 يومًا، والمقرر أن تنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

من جانبه، قال كبير استراتيجيي الشؤون الصينية في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية تشاوبينغ شينغ، إن " الجانبين قد يقللان من اعتمادهما على بعضهما البعض، ولكن لا يُمكن تقليص هذا الاعتماد إلى الصفر". وأضاف أن " المستوردين الأميركيين يستخدمون عددا من الحيل لتقليل الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية مما يساهم في الحفاظ على تدفقها للأسواق الأميركية بأسعار مناسبة".

وعلى الرغم من نجاح الصين جزئيا في استمرار تدفق سلعها إلى الولايات المتحدة، فإن الضرر الذي لحق بالتجارة الأميركية الصينية هذا العام أسوأ بالفعل مما كان عليه خلال رئاسة ترامب الأولى، وفقًا لصندوق النقد الدولي. وأفاد الصندوق في تقرير صدر هذا الشهر أن "الانفصال التجاري الثنائي بين الولايات المتحدة والصين يحدث بشكل أسرع مقارنةً بصدمة الرسوم الجمركية في الفترة 2018-2019".

وقال ترامب يوم الاثنين، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يعتزم مقابلته في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل. وعندما سُئل عن نفوذ الصين، قال ترامب إن بكين "هددتنا بالمعادن النادرة، وأنا هددتهم بالرسوم الجمركية"، لكنه شدد على أن علاقته الجيدة مع الرئيس شي ستسمح بالتوصل إلى "اتفاق عادل جدا".