ملف I كوارث مائية تهدّد دولاً عربية

تتصاعد الأزمات المائية في العالم العربي لتأخذ أبعاداً كارثية تهدد حياة الملايين واستقرار الاقتصادات المحلية، إذ يشهد السودان فيضانات غير مسبوقة نتيجة التدفقات المفاجئة من سد النهضة الإثيوبي، والتي أغرقت قرى ومزارع ومنازل على امتداد ولايات النيل، وفي مصر، يثير السد ذاته مخاوف من "قنبلة مائية موقوتة" مع تداعياته المحتملة على مشروعات الزراعة والطاقة والأمن الغذائي.

أما اليمن، فيتخبط في أزمة جفاف حادة تهدد محصول البن، أحد أهم موارده الزراعية ومصدر دخل لعشرات آلاف الأسر، في ظل التغيرات المناخية وشح الأمطار وسوء إدارة الموارد. هذه الأزمات المتباينة تؤكد أن المياه لم تعد مجرد مورد طبيعي، بل تحولت إلى محور صراع وجودي يمسّ الأمن القومي والمعيشي لعدد من الدول العربية.

هذا الملف من "العربي الجديد" يلقي الضوء على هذه الأزمات...