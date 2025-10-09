ملف I حرب الإبادة تستهدف اقتصادات عربية

اقتصاد عربي

09 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 09:44 (توقيت القدس)
حرب الإبادة تستهدف اقتصادات عربية
- توسعت حرب الإبادة الإسرائيلية لتشمل دولاً عربية مثل لبنان واليمن وسورية، مع زيادة حدة العدوان في الضفة الغربية.
- استهدفت إسرائيل المرافئ والمصانع ومحطات الطاقة والبنى التحتية الحيوية، بهدف خنق الموارد وتعطيل الإنتاج والتجارة.
- تفاقمت الخسائر في الدول المتضررة، مما زاد من الأزمات المعيشية والاقتصادية، وحولت الحرب إلى أداة تدمير ممنهج تعمق تبعية الاقتصادات وتفككها تحت وطأة الحصار والقصف.

تجاوزت حرب الإبادة خلال العامين الأخيرين حدود غزة لتطاول دولاً عربية عدة. فقد شمل العدوان لبنان واليمن وسورية، وزاد حدة في الضفة الغربية.

وتقصّدت إسرائيل استهداف المرافئ والمصانع ومحطات الطاقة والبنى التحتية الحيوية، في محاولة لخنق الموارد وتعطيل حركة الإنتاج والتجارة.

ومع تصاعد الهجمات، تتفاقم الخسائر في دول ومناطق تعاني أصلاً من أزمات معيشية واقتصادية عميقة، لتتحول الحرب الإسرائيلية إلى أداة تدمير ممنهج تعمّق تبعية الاقتصادات وتفككها تحت وطأة الحصار والقصف.

