ملف I حرب الإبادة تستهدف اقتصادات عربية

- توسعت حرب الإبادة الإسرائيلية لتشمل دولاً عربية مثل لبنان واليمن وسورية، مع زيادة حدة العدوان في الضفة الغربية.

- استهدفت إسرائيل المرافئ والمصانع ومحطات الطاقة والبنى التحتية الحيوية، بهدف خنق الموارد وتعطيل الإنتاج والتجارة.

- تفاقمت الخسائر في الدول المتضررة، مما زاد من الأزمات المعيشية والاقتصادية، وحولت الحرب إلى أداة تدمير ممنهج تعمق تبعية الاقتصادات وتفككها تحت وطأة الحصار والقصف.