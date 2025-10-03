ملف I الذهب يلمع عالمياً... ويصدم الأسواق العربية

- شهدت الأسواق العالمية ارتفاعًا قياسيًا في أسعار الذهب بسبب الإقبال الكبير من البنوك المركزية والمستهلكين، مع توقعات بتجاوز سعر الأوقية 4 آلاف دولار هذا العام. - انعكس هذا الارتفاع على الأسواق العربية، حيث زاد الإقبال على شراء الذهب كمدخرات في بعض الدول مثل مصر، بينما شهدت دول أخرى مثل المغرب وتونس ركودًا في الطلب. - في سوريا، يعاني العرسان من ارتفاع تكاليف "الشبكة" بسبب قفزات الأسعار، مما يبرز تأثير غلاء الذهب على الحياة اليومية.

حلّق الذهب إلى مستويات قياسية في الأسواق العالمية على وقع الإقبال الكبير على شرائه من البنوك المركزية والمستهلكين وتوقعات خفص الفائدة الأميركية، وحسب تقديرات العديد من المؤسسات والبنوك العالمية فإن سعر الأوقية يرجّح أن تتجاوز 4 آلاف دولار هذا العام. وانعكس ذلك على الأسواق العربية التي شهد بعضها إقبالا على شرائه بوصفه مدخرات مثل مصر، في حين شهد ركودا في دول أخرى مثل المغرب وتونس، أما في سورية فيعاني العرسان من غلاء "الشبكة" في ظل قفزات الأسعار.

هذا التقرير من مراسلي "العربي الجديد" يسلّط الضوء على تداعيات غلاء الذهب في الأسواق العربية...