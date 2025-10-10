ملف I أسواق غزة تتنفس بعد وقف الإبادة

اقتصاد عربي

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
10 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 08:03 (توقيت القدس)
أسواق غزة تتنفس بعد وقف الإبادة
أسواق غزة تتنفس بعد وقف الإبادة
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تسعى سلطة النقد الفلسطينية لإعادة تشغيل المنظومة المصرفية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بعد الدمار الذي لحق بالبنية المالية والبنوك في غزة.
- تتجه الأنظار إلى تدفق المساعدات الإنسانية عبر المعابر، مما أدى إلى انخفاض تدريجي في أسعار السلع الأساسية، رغم استمرار الأزمة النقدية.
- الجهود المبذولة تهدف إلى إنعاش الاقتصاد المحلي وتحسين حركة السوق، في ظل التحديات المستمرة التي تواجه القطاع المالي.

مع إعلان وقف الإبادة في غزة، تتجه الأنظار إلى جهود إعادة تشغيل المنظومة المصرفية المنهارة وإنعاش الاقتصاد المحلي. فقد أعلنت سلطة النقد الفلسطينية التزامها بإعادة الخدمات المصرفية في أقرب وقت بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بعد دمار واسع طال البنية المالية والبنوك والصرافات.

وفي موازاة ذلك، تستعد المساعدات الإنسانية لتتدفق عبر المعابر، ما ساهم في انخفاض تدريجي لأسعار السلع الأساسية، رغم استمرار الأزمة النقدية التي تحدّ من حركة السوق.

مواد الملف

دلالات
المساهمون
المزيد في اقتصاد
جناح العناصر النادرة في معرض المواد المتقدمة بمدينة تشينغداو، الصين، في 12 أكتوبر (2024/Getty)
التحديثات الحية
اقتصاد دولي
مباشر

تقييد صادرات المعادن النادرة.. ضربة صينية لصناعة الرقائق الأميركية

جيمي ديمون رئيس بنك جي بي مورغان في أحد فروع البنك في تكساس - 18 أبريل 2025- Getty
التحديثات الحية
اقتصاد دولي
مباشر

رئيس" جي بي مورغان" قلق من الأسعار المبالغ فيها للأسهم الأميركية

مساعدات في غزة، 5 أكتوبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
اقتصاد عربي
مباشر

5 معابر لإدخال 400 شاحنة يومياً من مصر والأردن