ملف I أسواق غزة تتنفس بعد وقف الإبادة

- تسعى سلطة النقد الفلسطينية لإعادة تشغيل المنظومة المصرفية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بعد الدمار الذي لحق بالبنية المالية والبنوك في غزة. - تتجه الأنظار إلى تدفق المساعدات الإنسانية عبر المعابر، مما أدى إلى انخفاض تدريجي في أسعار السلع الأساسية، رغم استمرار الأزمة النقدية. - الجهود المبذولة تهدف إلى إنعاش الاقتصاد المحلي وتحسين حركة السوق، في ظل التحديات المستمرة التي تواجه القطاع المالي.

مع إعلان وقف الإبادة في غزة، تتجه الأنظار إلى جهود إعادة تشغيل المنظومة المصرفية المنهارة وإنعاش الاقتصاد المحلي. فقد أعلنت سلطة النقد الفلسطينية التزامها بإعادة الخدمات المصرفية في أقرب وقت بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بعد دمار واسع طال البنية المالية والبنوك والصرافات.

وفي موازاة ذلك، تستعد المساعدات الإنسانية لتتدفق عبر المعابر، ما ساهم في انخفاض تدريجي لأسعار السلع الأساسية، رغم استمرار الأزمة النقدية التي تحدّ من حركة السوق.