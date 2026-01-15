ملف / معاقبة "شركاء إيران" تكبّل دولاً عربية

- ستفرض الولايات المتحدة تعرفة عقابية بنسبة 25% على الدول المتعاملة مع إيران، مما سيؤثر على التبادل التجاري بينها. - ستتأثر دول عربية مثل الإمارات، العراق، وسلطنة عمان بشكل كبير من هذه التعرفة، مما يهدد استقرار علاقاتها التجارية. - هذا الإجراء سيؤدي إلى خلل في المثلث التجاري بين أميركا، إيران، والدول المتعاملة مع إيران، مما قد يغير من ديناميكيات التجارة الإقليمية والدولية.

ستدفع الدول المتعاملة مع إيران تعرفة عقابية بنسبة 25% على قيمة السلع المتبادلة مع الولايات المتحدة، ما يحدث خللاً في المثلث التجاري ما بين أميركا وإيران والدول المتعاملة معها

ومن بين المتضررين دول عربية أبرزها الإمارات، العراق وسلطنة عمان وغيرها...