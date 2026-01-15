ملف / معاقبة "شركاء إيران" تكبّل دولاً عربية

اقتصاد عربي
15 يناير 2026   |  آخر تحديث: 03:33 (توقيت القدس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- ستفرض الولايات المتحدة تعرفة عقابية بنسبة 25% على الدول المتعاملة مع إيران، مما سيؤثر على التبادل التجاري بينها.
- ستتأثر دول عربية مثل الإمارات، العراق، وسلطنة عمان بشكل كبير من هذه التعرفة، مما يهدد استقرار علاقاتها التجارية.
- هذا الإجراء سيؤدي إلى خلل في المثلث التجاري بين أميركا، إيران، والدول المتعاملة مع إيران، مما قد يغير من ديناميكيات التجارة الإقليمية والدولية.

ستدفع الدول المتعاملة مع إيران تعرفة عقابية بنسبة 25% على قيمة السلع المتبادلة مع الولايات المتحدة، ما يحدث خللاً في المثلث التجاري ما بين أميركا وإيران والدول المتعاملة معها

ومن بين المتضررين دول عربية أبرزها الإمارات، العراق وسلطنة عمان وغيرها...

دلالات
المساهمون
المزيد في اقتصاد
مدخل ميناء الحديدة على البحر الأحمر، 5 إبريل 2022 (فرانس برس)
التحديثات الحية
اقتصاد عربي
مباشر

اليمن يترقب عودة الملاحة عبر البحر الأحمر

ترامب في منتدى دافوس/ Getty
التحديثات الحية
اقتصاد دولي
مباشر

العالم يترقب منتدى دافوس 2026 وسط أزمات تجارية وعسكرية

اللجنة العليا بين لبنان والأردن - 14-01-2025 (الحكومة اللبنانية)
التحديثات الحية
اقتصاد عربي
مباشر

لبنان والأردن يوقعان 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم