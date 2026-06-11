ملف | كأس العالم 2026.. عوائد اقتصادية وصفقات غير مسبوقة

اقتصاد دولي
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العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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11 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 13:27 (توقيت القدس)
كأس العالم تحول إلى آلة اقتصادية تفوق ميزانيات الدول (العربي الجديد)
كأس العالم تحول من مجرد بطولة رياضية إلى منظومة اقتصادية ضخمة (العربي الجديد)
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- انطلقت كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخباً، مما جعلها حدثاً اقتصادياً غير مسبوق بقدر ما هو رياضي، مع توقعات إيرادات تتجاوز 80 مليار دولار.
- تدفق ملايين المشجعين على الولايات المتحدة وكندا والمكسيك أدى إلى انتعاش قطاعات السياحة والفنادق والنقل والطيران والتجزئة، محولاً البطولة إلى مشروع اقتصادي عالمي.
- بينما تتجه الأنظار إلى المنافسة داخل الملاعب، تخوض الشركات والمدن المستضيفة سباقاً للاستفادة من واحدة من أكبر الفرص الاقتصادية في العالم.

بدأت كأس العالم 2026، أول نسخة في التاريخ بمشاركة 48 منتخباً، ما جعلها حدثاً اقتصادياً غير مسبوق بقدر ما هو رياضي. فزيادة عدد المنتخبات والمباريات رفعت توقعات الإيرادات عن الأنشطة الاقتصادية إلى مستويات قياسية قد تتجاوز 80 مليار دولار، مع تدفق ملايين المشجعين على الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وانتعاش قطاعات السياحة والفنادق والنقل والطيران والتجزئة، في بطولة تحولت إلى مشروع اقتصادي عالمي تتجاوز آثاره حدود المستطيل الأخضر. وبينما تتجه الأنظار إلى المنافسة داخل الملاعب، تخوض الشركات والمدن المستضيفة سباقاً موازياً للاستفادة من واحدة من أكبر الفرص الاقتصادية في العالم.

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