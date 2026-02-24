ملف | ذهب العرب... كنوز معطلة في زمن الأسعار القياسية

24 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 08:00 (توقيت القدس)
أيقونة ملف الذهب في الدول العربية، 24 فبراير 2026 (العربي الجديد)
الذهب في الدول العربية، 24 فبراير 2026 (العربي الجديد)
- تمتلك الدول العربية ثروات معدنية هائلة، خاصة الذهب، الذي أصبح ذا أهمية استراتيجية مع ارتفاع أسعاره القياسية، مما يعزز الحاجة للتنقيب والإنتاج المحلي.
- تراهن سلطنة عُمان على الذهب لتنويع مصادر دخلها بعيداً عن النفط، بينما تسعى السودان لزيادة إنتاجها رغم التحديات الأمنية.
- في المغرب والجزائر، لا يزال التنقيب دون التوقعات، بينما تعتمد مصر على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي رغم امتلاكها أحد أكبر المناجم العالمية.

تمتلك الدول العربية كنوزاً هائلة من المعادن، ولا سيما الذهب القابع في باطن الأرض؛ وقد جاء زمن الأسعار القياسية للمعدن الأصفر ليكشف عن الأهمية الاستراتيجية للتنقيب عنه وإنتاجه عربياً.

ففي سلطنة عُمان، تراهن الحكومة على المعدن النفيس لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، بينما أعلنت الحكومة السودانية عن تكثيف إنتاجها رغم استعار الحرب.

وفب المغرب والجزائر، لا يزال التنقيب دون التوقعات المأمولة، أما في مصر، فيعتمد السوق على الاستيراد لتغطية الطلب المحلي، برغم امتلاكها واحداً من أكبر المناجم في العالم

