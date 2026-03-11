ملف | حياة العرب في زمن الحرب: غلاء وقلق

- اشتعلت الحرب في منطقة الخليج العربي، مما أثر سلباً على الدول العربية بسبب أهميتها النفطية والغازية.
- تغيرت أنماط الاستهلاك في الخليج، حيث اتجه المستهلكون لشراء السلع الضرورية وتجنب الكماليات مثل الجوالات والسيارات الفارهة.
- في العراق، زادت المخاوف من انقطاع الرواتب، بينما رفعت مصر أسعار الوقود، وأدت الحرب إلى تفاقم الأزمات المعيشية في الأردن وفلسطين.

ليست الحرب هذه المرة عادية، إذ طاول لهيبها منطقة الخليج العربي الغنية بالنفط والغاز، ما انعكس سلباً على مختلف الدول العربية.

وفي زمن الحرب، تبدلت أنماط الاستهلاك وسط تصاعد الغلاء وقلق الأسواق من اتساع جبهات الصراع. ففي دول الخليج، تغير سلوك المستهلكين نحو اقتناء السلع الضرورية وتجنب الكماليات كالجوالات والسيارات الفارهة والعقارات.

وفي العراق، تصاعدت المخاوف من انقطاع الرواتب، بينما رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود، وفي الأردن وفلسطين، فاقمت الحربُ الأزمات المعيشية القائمة بالفعل.

