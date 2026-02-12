ملف | الفساد ينمو عربياً على القمع والصراعات

- الفساد في المنطقة العربية: تشهد المنطقة العربية تفشيًا واسعًا للفساد، مدفوعًا بتصاعد القمع والصراعات وتراجع دور الهيئات الرقابية ومنظمات المجتمع المدني. - تقرير الشفافية الدولية 2025: يكشف التقرير عن معاناة معظم الدول العربية من مستويات مرتفعة من الفساد، مع تصنيف ليبيا واليمن من بين الأكثر فسادًا، واستمرار الفساد في مصر عند مستوى متدنٍ. - الوضع في العراق وتونس: العراق شهد تقدمًا طفيفًا في مكافحة الفساد، بينما عرقل القمع في تونس الجهود المبذولة لمحاربة الفساد.

باتت المنطقة العربية بيئة خصبة للفساد الذي تفشى بقوة في العديد من الدول في ظل تصاعد القمع والصراعات وتراجع دور الهيئات الرقابية ومنظمات المجتمع المدني.

وجاء صدور تقرير مدركات مؤشر الفساد لعام 2025 لمنظمة الشفافية الدولية، أول من أمس، ليكشف عن معاناة معظم الدول العربية من مستويات مرتفعة من الفساد، حيث باتت دول مثل ليبيا واليمن ضمن أكثر الدول فساداً، وفي مصر ظل الفساد خلال العقد الماضي راكداً عند مستوى متدنٍ للغاية، أما العراق فتقدم بشكل خجول، في حين عطّل القمع في تونس الحرب على الفاسدين.