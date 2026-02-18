ملف | الغلاء يطفئ بريق أسواق رمضان

18 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 08:21 (توقيت القدس)
أيقونة ملف رمضان والأسعار، فبراير 2026 (العربي الجديد)
- رمضان 2026 يأتي بثقل على الأسر العربية: يعاني المواطنون في فلسطين، مصر، العراق، سوريا، ولبنان من غلاء الأسعار وتدهور القوة الشرائية، مما يجعل تأمين متطلبات البقاء تحديًا يوميًا.
- الوعود الحكومية تفشل في ضبط الأسعار: رغم الوعود الرسمية، إلا أن القرارات الحكومية زادت من صعوبة الواقع المعيشي، مما أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار.
- أزمات متلاحقة تزيد من هموم الحياة اليومية: مع تدهور الأوضاع الاقتصادية، أصبح موسم الصيام عبئًا إضافيًا على الأسر، حيث يتابع "العربي الجديد" أحوال الناس في أسواق رمضان.

بين غلاء فاحش ينهش الأسواق وجيوب خاوية أرهقها الانتظار، يحل رمضان 2026 ثقيلاً على مئات الآلاف من الأسر في الدول العربية ومنها فلسطين ومصر والعراق وسورية ولبنان.

ولم تفلح الوعود الحكومية بضبط الأسعار في لجم الارتفاع الجنوني، بل إن قرارات رسمية صدرت في توقيت حرج ضاعفت من مرارة الواقع المعيشي.

ومع تدهور القوة الشرائية إلى مستويات غير مسبوقة، لم يعد المواطن العربي يبحث عن "بهجة المائدة"، بل بات يصارع لتأمين أقل القليل من متطلبات البقاء، وسط أزمات متلاحقة جعلت من تكاليف موسم الصيام هماً يضاف إلى هموم الحياة اليومية.

في هذا الملف، يتابع "العربي الجديد" أحوال الناس مع أسواق رمضان هذا العام...

