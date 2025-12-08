ملف | الاقتصاد السوري الجديد... الطريق ما زال طويلاً

- التضخم والفساد: عام على التحرير كشف عن تضخم يلتهم الأجور وسوق فاقدة للثقة، مع ملفات فساد لم تُفتح وأموال منهوبة لم تُسترد، مما يثقل كاهل الاقتصاد السوري. - التحديات الحكومية: رغم محاولات الحكومة لتثبيت مؤشرات الاقتصاد الكلي، ظلت العقوبات وغياب القرار الاقتصادي الموحد وتراجع الإنتاج عوامل تعمق الفجوة بين الخطاب والنتائج. - طريق الإصلاح الطويل: السنة الأولى بعد التحرير اختبرت حدود القدرة على الإصلاح، مؤكدة أن الطريق نحو التعافي الاقتصادي ما زال طويلاً.

عام على التحرير كان كافياً لكشف عمق المأزق الاقتصادي في سورية. فبين وعود إعادة الإعمار وتحسين المعيشة، ظل الواقع مثقلاً بتضخم يلتهم الأجور، وسوق فاقدة للثقة، وملفات فساد لم تفتح، وأموال منهوبة لم تسترد رغم الشعارات.

وفيما حاولت الحكومة تثبيت مؤشرات الاقتصاد الكلي، بقيت العقوبات، وغياب القرار الاقتصادي الموحد، وتراجع الإنتاج، عوامل تعمق الفجوة بين الخطاب والنتائج. سنة أولى اختبرت حدود القدرة على الإصلاح، وكشفت أن الطريق ما زال طويلاً.