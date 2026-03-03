ملف | استهداف الذهب الأسود في الخليج… وموازنات عربية مهدّدة

تتسع رقعة التأثيرات الاقتصادية للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران لتطاول عواصم عربية عدة، مع تفاوت حجم التداعيات وحدّتها. غير أن دول الخليج تأتي في قلب العاصفة وأكثر المتضرّرين عربياً بعد استهداف مصفاة راس تنورة التابعة لشركة أرامكو السعودية وسط مخاوف من اتساع رقعة استهداف المنشآت النفطية في الخليج، بالإضافة إلى ضرب الموانئ.

وبين ترقّب يمني حذر لأزمات إمدادات الغذاء والوقود، وقلق تونسي على الموازنة، ومخاوف مغربية من فاتورة الوقود، تبدو المنطقة أمام اختبار اقتصادي صعب.

