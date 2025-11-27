ملف | أسواق عربية في فخ العملات الرقمية

- انهيار العملات الرقمية: تعرضت العملات الرقمية لانهيارات كبيرة، حيث انخفضت قيمتها إلى أقل من 90 ألف دولار بعد أن تجاوزت 126 ألفاً في أكتوبر الماضي، مما أثر على عشرات الآلاف من الشباب العربي. - حظر وتداول: معظم الدول العربية حظرت تداول العملات الرقمية، لكن دول الخليج شهدت إقبالاً كبيراً عليها، بينما كانت تونس بعيدة عن المخاطر بسبب الحظر الرسمي. - عمليات احتيال: في مصر واليمن، تعرض الشباب، خاصة من "جيل زد"، لعمليات احتيال مرتبطة بالعملات الرقمية.

وقع عشرات آلاف الشباب العربي في فخ العملات الرقمية التي تعرضت قيمتها لانهيارات كبيرة إلى مستويات دون 90 ألف دولار بعد أن تجاوزت 126 ألفاً في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. يأتي ذلك وسط حظر معظم الدول العربية تداول هذه النوعية من العملات، وجاءت دول الخليج الأكثر إقبالاً عليها.

وفي بلدان أخرى ومنها مصر واليمن تعرض الشباب ولا سيما الذين ينتمون إلى "جيل زد" لعمليات احتيال، أما تونس فكانت بعيدة عن المخاطر بسبب الحظر الرسمي.

