ملف | أسواق عربية خارج السيطرة... غلاء جنوني وأجور هزيلة

اقتصاد عربي
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
18 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 08:00 (توقيت القدس)
أيقونة ملف أسواق عربية خارج السيطرة (العربي الجديد)
فوضى أسعار لمختلف السلع الضرورية في بعض الأسواق العربية (العربي الجديد)
+ الخط -
اظهر الملخص
- تشهد الأسواق العربية فوضى في الأسعار، مما أثار غضب المواطنين بسبب غلاء المعيشة غير المبرر، وسط اتهامات للمضاربين وانتقادات لضعف الرقابة.
- في الجزائر، يعاني المواطنون من تفاوت الأسعار في ظل فوضى السوق، بينما في تونس، يبدأ القطاع الخاص في صفاقس إضراباً احتجاجاً على الرواتب المتدنية.
- في مصر، تستمر أسعار السلع الغذائية في الارتفاع رغم انخفاضها عالمياً، وفي سوريا، ارتفعت تسعيرة الكهرباء، مما يزيد من الأعباء على المواطنين.

باتت أسواق عربية خارج السيطرة الحكومية في ظل فوضى أسعار لمختلف السلع الضرورية والخدمات، ما دفع مواطنين إلى الإعراب عن غضبهم من غلاء المعيشة غير المبرر وسط اتهامات للمضاربين بإشعال الأسعار وانتقادات لضعف دور الجهات الرقابية.

في الجزائر يتحدث الشارع عن فوارق الأسعار وسط حالة فوضى بالسوق، وفي تونس يبدأ القطاع الخاص في صفاقس اليوم إضراباً بسبب الرواتب الهزيلة التي لا توفر العيش الكريم، وفي مصر تواصل سلعا غذائية ارتفاع أسعارها رغم انخفاضها عالمياً، وفي سورية ارتفعت تسعيرة الكهرباء

مواد الملف

دلالات
المساهمون
المزيد في اقتصاد
سوق التوابل في إسطنبول، تركيا، 8 يناير 2025 (جون وريفورد/ Getty)
التحديثات الحية
أعمال وشركات
مباشر

تركيا تحارب التهرب الضريبي بالذكاء الاصطناعي

معادن نادرة في معرض صناعي بالصين، تشينغداو في 12 أكتوبر 2024 (Getty)
التحديثات الحية
اقتصاد دولي
مباشر

عجز أوروبي في سباق المعادن... ومحاولة خجولة لكسر الاحتكار الصيني

إقبال على شراء السكر في مصر، 3 نوفمبر 2016 (الأناضول)
التحديثات الحية
أسواق
مباشر

مصر... ارتفاع سعر السكر رغم انخفاضه عالمياً