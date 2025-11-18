ملف | أسواق عربية خارج السيطرة... غلاء جنوني وأجور هزيلة

- تشهد الأسواق العربية فوضى في الأسعار، مما أثار غضب المواطنين بسبب غلاء المعيشة غير المبرر، وسط اتهامات للمضاربين وانتقادات لضعف الرقابة. - في الجزائر، يعاني المواطنون من تفاوت الأسعار في ظل فوضى السوق، بينما في تونس، يبدأ القطاع الخاص في صفاقس إضراباً احتجاجاً على الرواتب المتدنية. - في مصر، تستمر أسعار السلع الغذائية في الارتفاع رغم انخفاضها عالمياً، وفي سوريا، ارتفعت تسعيرة الكهرباء، مما يزيد من الأعباء على المواطنين.

باتت أسواق عربية خارج السيطرة الحكومية في ظل فوضى أسعار لمختلف السلع الضرورية والخدمات، ما دفع مواطنين إلى الإعراب عن غضبهم من غلاء المعيشة غير المبرر وسط اتهامات للمضاربين بإشعال الأسعار وانتقادات لضعف دور الجهات الرقابية.

في الجزائر يتحدث الشارع عن فوارق الأسعار وسط حالة فوضى بالسوق، وفي تونس يبدأ القطاع الخاص في صفاقس اليوم إضراباً بسبب الرواتب الهزيلة التي لا توفر العيش الكريم، وفي مصر تواصل سلعا غذائية ارتفاع أسعارها رغم انخفاضها عالمياً، وفي سورية ارتفعت تسعيرة الكهرباء