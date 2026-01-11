ملتقى اقتصادي سوري مصري في دمشق

أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، أن "التعاون الاقتصادي السوري - المصري يشكل تكاملاً طبيعياً بين اقتصادين متشابهين في أنماط الإنتاج والاستهلاك، وطبيعة الموارد البشرية، والدور المحوري الذي تلعبه الصناعة والزراعة والخدمات". وأشار إلى أن تعزيز هذا التعاون لا ينبغي أن يقتصر على تبادل السلع، بل يتجه نحو إقامة مشاريع مشتركة، بما يرفع فرص النجاح والاستدامة على المدى الطويل.

وجاءت تصريحات الشعار في الملتقى الاقتصادي السوري - المصري المشترك، الذي نظمه اليوم الأحد اتحاد غرف التجارة السورية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية المصرية وبرعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، تحت شعار "شراكة اقتصادية راسخة وآفاق تعاون متجددة"، وبمشاركة وفد مصري رفيع المستوى برئاسة أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، وضم نخبة من رجال الأعمال وقادة القطاعات الاقتصادية في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات والبنية التحتية. وهو الملتقى الذي بدا أقرب إلى محاولة عملية لإعادة وصل ما انقطع اقتصادياً بين البلدين، ولا سيما أنه يمثل أول وفد رسمي سوري يشارك في لقاء اقتصادي مشترك مع الجانب المصري بعد انقطاع دام أكثر من 15 عاماً.

واعتبر رئيس اتحاد غرف التجارة في سورية، علاء العلي، أن اللقاء يشكل خطوة استراتيجية في مسار إعادة البناء والتطور الاقتصادي، مشيراً إلى أن "التعاون السوري - المصري يمكن أن يتحول إلى ركيزة قوة اقتصادية للبلدين في المرحلة المقبلة، إذا ما جرى تفعيله على مستوى القطاعين العام والخاص". وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل لـ" العربي الجديد"، أن "تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سورية بات ضرورة ملحة"، مؤكداً أن "الشراكة الفاعلة بين مجتمعي الأعمال في البلدين تمثل المدخل الحقيقي لتوسيع التبادل التجاري وإطلاق مشاريع استثمارية مشتركة".

بدوره قال رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي إن مصر تُعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لسورية، مشيراً إلى وجود تاريخ طويل من العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين، لافتاً إلى أن "الأمور اليوم تعود إلى نصابها ضمن الإجراءات الجديدة التي أُقرت لتحفيز الاستثمار". وأوضح الهلالي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "هناك دراسات متخصصة ستُجرى للمشاريع المقدمة عبر القطاع المصرفي قبل اتخاذ القرار بشأنها، ولا سيما في قطاعات الزراعة والطاقة والبنية التحتية"، مؤكداً أن "هذه الدراسات تحتاج إلى وقت لضمان الجدوى والاستدامة". وأضاف أن المستثمرين المصريين يمتلكون خبرات واسعة يمكن لسورية الاستفادة منها في المرحلة المقبلة، مؤكداً جاهزية هيئة الاستثمار لتذليل الصعوبات وتقديم التسهيلات اللازمة ضمن قوانين الاستثمار الجديدة التي "تشجع على العمل والاستثمار داخل سورية".

من جانبه، أكد مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية الدكتور علاء عز لـ "العربي الجديد" أن التكامل بين الاقتصادين السوري والمصري خلال السنوات الماضية كان واضحاً، لافتاً إلى أن مصر استضافت أعداداً كبيرة من السوريين الذين أسهموا في تعزيز قطاعات حيوية، من بينها النقل واللوجستيات والطاقة. وأشار إلى أن أرقام التبادل التجاري الحالية، التي تقارب مليار دولار، لا تعكس الإمكانات الحقيقية للعلاقة الاقتصادية بين البلدين، متوقعاً أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، ولا سيما مع فتح نظام "سويفت" بين الجانبين.

وفي سياق الحديث عن دور القطاع الخاص، أوضح رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر، المهندس خلدون الموقع لـ"العربي الجديد" ، أن "اتحاد الغرف التجارية المصرية يمثل المرجعية الأهم للقطاع الخاص في مصر، لكونه يضم ملايين الأعضاء من مختلف الأنشطة الاقتصادية". وأشار إلى أن "إعادة العلاقات الاقتصادية إلى مسارها الطبيعي أمر بالغ الأهمية، خصوصاً أن مصر تعد السوق الأهم للصادرات السورية"، مؤكداً ضرورة تسهيل التجارة وتشجيع إقامة شراكات صناعية، ولا سيما في المشاريع المتوسطة والصغيرة.

وتوقف الموقع عند التجربة المصرية في إنشاء المناطق الصناعية، معتبراً أنها نموذج يمكن لسورية الاستفادة منه في مرحلة إعادة الإعمار، سواء على صعيد تطوير البنية التحتية أو تأمين الطاقة اللازمة لدعم الصناعات المحلية. كما شدد على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والزراعة، إلى جانب التعاون في مشاريع التطوير العقاري والسياحي.

وفي الشق المالي، قال وزير المالية السوري بشر برنية إن استراتيجية الوزارة للأعوام 2026 - 2030 "واضحة المعالم والأهداف"، مشيراً إلى أن عملية استبدال العملة تسير في إطار الاستقرار. وأضاف في تصريحات لـ "العربي الجديد" أن "الحكومة تعمل على برنامج أوسع لاستقرار القطاع المالي، يشمل مراجعة شاملة للأنظمة المالية والقطاع المصرفي، ورفع مستوى الأداء في قطاعات التأمين والشركات المالية، باعتبار أن الاستقرار المالي شرط أساسي لتحقيق الاستقرار النقدي واستقرار الليرة السورية، وهو ما ينعكس مباشرة على طمأنة المستثمرين العرب والأجانب".

وأوضح برنية أن "القيود على التعامل بالقطع الأجنبي شهدت تغييرات كبيرة"، كما أشار إلى أن "النظام الضريبي الجديد بات تنافسياً وسهلاً وبسيطاً"، مع تحديد الحد الأقصى للضريبة عند 15%، واعتماد معدلات صفرية لعدد من القطاعات والأنشطة، خاصة في المناطق النائية، إضافة إلى تثبيت ضريبة قطاع الصناعة عند 10%، معتبراً أن النظام الضريبي الحالي لا يشكل عائقاً أمام الاستثمار.

وبيّن الهلالي أن قانون الاستثمار الجديد، الصادر خلال عام 2025، يهدف إلى حماية حقوق المستثمرين الأجانب ومنحهم ضمانات وحوافز واسعة، تصل في بعض القطاعات إلى الإعفاء الضريبي الكامل، مشدداً على أن القانون يتيح للمستثمر الأجنبي تملك استثماره بنسبة 100% من دون الحاجة إلى شريك محلي، في خطوة تهدف إلى جذب رؤوس الأموال وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية السورية.

ويأتي انعقاد الملتقى في سياق أوسع من التقارب السياسي والاقتصادي، خصوصاً في ظل الدور الذي لعبته مصر منذ عام 2011 بيئةً حاضنةً للاستثمارات السورية. وتشير إحصاءات اتحاد غرف التجارة السورية إلى وجود نحو 30 ألف مستثمر سوري في مصر، أسسوا أكثر من 16 ألفاً و300 شركة، إلى جانب نحو 7000 معمل وورشة، باستثمارات تجاوزت مليارات الدولارات، فضلاً عن تسجيل 1403 شركة ومؤسسات جديدة خلال النصف الأول من عام 2025 بأيدٍ سورية.

وهذا الحضور الاقتصادي السوري في مصر، الذي برز في قطاعات النسيج والصناعات الغذائية والخشبية والكيميائية والخدمات التجارية، شكّل أرضية إضافية للملتقى، الذي يُنظر إليه بوصفه خطوة تمهيدية لشراكة استراتيجية طويلة الأمد. شراكة تتعزز أيضاً بالتنسيق السياسي والدبلوماسي بين البلدين، وبمذكرتي التفاهم الموقعتين في مجالي الغاز والطاقة في الخامس من كانون الثاني/يناير 2026، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بعد سنوات طويلة من الجمود.