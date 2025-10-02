ملامح المشهد الراهن في صناعة السيارات

- أعلنت فورد عن طرح جيل جديد من "فوكس" و"فيستا" في أوروبا، مع توقف إنتاجهما في الولايات المتحدة، حيث شهدت "فوكس إس تي" تطورًا ملحوظًا في الأداء منذ 2019. - تواجه بي إم دبليو تحديات سلامة بسبب خلل في نظام بدء التشغيل، مما أدى إلى استدعاء واسع النطاق في الولايات المتحدة وألمانيا، مع توصية بعدم ركن السيارات المتأثرة في أماكن مغلقة. - تسعى أودي للتوسع في فئة "SUV" الفاخرة بطرح "كيو 9" العام المقبل، وهي أول سيارة بثلاثة صفوف من المقاعد، مع تقنيات هجينة ومحركات احتراق داخلي.

أعلنت شركة فورد موتور كورب، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة، نيتها طرح جيل جديد من السيارتين "فوكس" و"فيستا" في السوق الأوروبية، تزامن ذلك مع استعدادها لوقف إنتاجهما في الولايات المتحدة. بدا الأمر حينها وكأن الطرازين قادران على البقاء إلى الأبد. لكن الواقع خالف ذلك، إذ ذكر موقع "ذا درايف" المتخصص أنّ آخر سيارة من طراز "فوكس إس تي" خرجت من مصنع "فورد" في ألمانيا، الأسبوع الماضي، رغم أنّ الشركة الأميركية كانت قد أعلنت سابقاً أنها ستوقف إنتاج هذا الطراز في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

كانت آخر نسخة من "فوكس إس تي" في الولايات المتحدة تعمل بمحرك توربو رباعي الأسطوانات سعة لترين بقوة 252 حصاناً، يمكّنها من الانطلاق من الصفر إلى 100 كيلومتر/ ساعة في غضون 6 ثوانٍ فقط، مع قدرة عالية على اجتياز المنعطفات الحادة. وعندما وصلت السيارة إلى السوق الأوروبية عام 2019، مثّلت نقلة نوعية بعد طفرة مبيعاتها في الولايات المتحدة.

وقد جاء الجيل الرابع منها أكثر قوة ونضجاً، إذ حصل على نسخة معدلة من محرّك "فوكس آر إس" بسعة 2.3 لتر وقوة 276 حصاناً، إضافة إلى صندوق تروس تفاضلي جديد لتوزيع العزم وتغييرات عززت تجربة القيادة. ومع ذلك، أشارت مجلة "كار أند درايفر" بعد تجربة السيارة عام 2019 إلى أن المشكلة الأكبر التي واجهتها "فوكس إس تي" لم تكن في أدائها، بل في صعوبة توافرها أمام العملاء سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا.

وفي مقابل هذا التوقف، تواجه شركات أخرى تحديات من نوع مختلف، فقد طلبت شركة بي إم دبليو من سائقي مئات الآلاف من سياراتها حول العالم عدم ركنها في أماكن مغلقة أو بالقرب من المباني، بعد اكتشاف خلل في نظام بدء التشغيل قد يؤدي إلى نشوب حريق حتى أثناء توقف السيارة. وتشمل خطة الاستدعاء نحو 195 ألف سيارة في الولايات المتحدة و136.5 ألفاً في ألمانيا، فيما يُتوقع أن يكون العدد الإجمالي عالمياً أكبر بكثير. وأوضحت الشركة أن تسرب المياه إلى أجزاء من نظام بدء التشغيل قد يتسبب في ماس كهربائي وارتفاع حرارة الوحدة، وصولاً إلى احتمال اندلاع حريق. وبناءً عليه أوصت أصحاب السيارات المتأثرة بوضعها في أماكن مفتوحة حتى إصلاح الخلل.

"أودي" إلى التوسع في السيارات فئة "SUV" الفاخرة

وفي الوقت الذي تتخلى فيه "فورد" عن طراز رياضي شهير، وتواجه "بي أم دبليو" أزمة استدعاء واسعة، تسعى "أودي" إلى التوسع في فئة "SUV" الفاخرة. فقد ذكرت مجلة "أوتوموتيف نيوز" أن الشركة الألمانية تعتزم طرح سيارتها الجديدة "كيو 9" العام المقبل، لتكون أول سيارة من فئة "SUV" بثلاثة صفوف من المقاعد تحمل علامتها التجارية.

ومن المتوقع أن تُطرح "كيو 9" إلى جانب جيل جديد من السيارة "كيو 7"، على أن يعتمدا على منصة "بي بي سي" الجديدة، التي ستتيح استخدام محركات احتراق داخلي إلى جانب تقنيات هجينة. ورغم غياب التفاصيل الرسمية، فقد انتشرت صور تجسسية للنماذج الأولية على الإنترنت، ما يعكس اقتراب دخول "أودي" في منافسة مباشرة مع طرازات كبرى مثل "بي أم دبليو إكس7"، و"مرسيدس جي إل إس"، و"لكزس إل إكس".

وهكذا، يتضح أنّ صناعة السيارات تمرّ بتحولات متناقضة؛ بين التخلّي عن طرازات تقليدية، ومواجهة أزمات فنية تتطلب استدعاءات مكلفة، والتوسّع نحو فئات أكثر ربحية. وهو مشهد يعكس طبيعة الصناعة اليوم، حيث لا مجال للجمود، بل سباق دائم بين معالجة الماضي والاستعداد لمستقبل تتسارع فيه المنافسة والابتكارات.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)