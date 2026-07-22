مكافآت ضخمة لإقناع البحارة بعبور مضيق هرمز رغم مخاطر الموت

في ظل تصاعد المخاطر الأمنية التي تهدد حركة الملاحة في الخليج، لجأ بعض مالكي السفن إلى تقديم حوافز مالية استثنائية لإقناع البحارة بالإبحار عبر مضيق هرمز، واضعين أفراد الطواقم أمام خيار صعب بين مكافآت مالية كبيرة والمخاطرة بحياتهم في أحد أهم الممرات النفطية في العالم. ووزعت مجموعة سينوكور (Sinokor Group) الكورية الجنوبية، التي تُعد أكبر مالك لناقلات النفط العملاقة في العالم، عرضاً على أفراد أطقمها يتضمن دفع راتب إضافي يعادل ستة أشهر كاملة مقابل تنفيذ رحلة ذهاب وإياب عبر المضيق لنقل النفط من السعودية أو العراق إلى موانئ في خليج عُمان. ووفق وثيقة وزعتها الشركة الأسبوع الماضي، فإن الرحلة الكاملة تستغرق نحو شهر واحد فقط، لكنها تتضمن عبور منطقة بحرية تشهد تهديدات متزايدة، حسب ما نقلت بلومبيرغ يوم الاثنين.

وتأتي هذه العروض في وقت تعرضت فيه السفن التجارية لهجمات متكررة منذ اندلاع الحرب في نهاية شباط الماضي، إذ أفادت الوكالة البحرية التابعة للأمم المتحدة بأن ما لا يقل عن 59 سفينة تجارية تعرضت لهجمات في منطقة الخليج ومحيطها، ما أدى إلى مقتل 17 بحاراً. وتكشف هذه المكافآت عن التوتر الكبير الذي يواجه قطاع الشحن البحري في مضيق هرمز، حيث يجد البحارة أنفسهم أمام معادلة صعبة: إما التخلي عن مكاسب مالية استثنائية أو قبول مخاطر قد تهدد حياتهم.

ويُعد قبطان السفينة صاحب القرار النهائي بشأن الإبحار داخل المناطق الخطرة، ويحصل قادة ناقلات النفط عادة على رواتب تصل إلى 15 ألف دولار شهرياً، وفق مسؤولين في شركتي شحن. أما البحار المبتدئ، المعروف في القطاع باسم رايتينغ (Rating)، فقد يتقاضى نحو 1500 دولار شهرياً في الظروف الطبيعية. ويملك أفراد الطواقم حق طلب مغادرة السفينة واستبدالهم بأشخاص آخرين إذا رفضوا الإبحار إلى مناطق مصنفة عالية الخطورة.

في المقابل، يمكن لمالكي السفن تحقيق إيرادات تصل إلى ملايين الدولارات من خلال تسيير رحلات عبر مضيق هرمز، كما رفعت شركات التأمين أقساطها بشكل كبير لتغطية مخاطر عبور هذا الممر الحيوي. لكن الخطر الأكبر يبقى على عاتق البحارة أنفسهم، إذ يتحملون التهديد المباشر للهجمات، رغم أن بعضهم ما زال يرفض هذه الرحلات حتى مع الإغراءات المالية.

اقتصاد دولي ارتفاع علاوات التأمين البحري لعبور مضيق هرمز حتى 5%

ونقلت بلومبيرغ عن القبطان براديب تشاولا، رئيس مجلس إدارة منظمة غلوبالميت (GlobalMET) المعنية بتدريب وتعليم البحارة بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، إن بعض الشركات تقدم "مكافآت ضخمة" للبحارة الراغبين في العبور، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من أفراد الطواقم غادروا سفناً كانت متجهة إلى مناطق الخطر، لكن الشركات تمكنت من العثور على بدلاء مستعدين للمجازفة. وأضاف أن بعض العاملين في القطاع أكدوا وجود عروض مالية كبيرة، من دون أن يشير تحديداً إلى عرض شركة سينوكور.

وتحوّلت سينوكور إلى لاعب رئيسي في نقل النفط من الشرق الأوسط بعدما تمكنت من بناء أكبر أسطول لناقلات النفط العملاقة بدعم من شركة إم إس سي (MSC Mediterranean Shipping Co)، وأصبحت شريكاً مهماً في مساعدة المنتجين الإقليميين على تصدير شحناتهم، خصوصاً الإمارات، إضافة إلى السعودية والعراق. ولم ترد الشركة على طلب للتعليق خارج ساعات العمل المعتادة.

ارتفاع أجور البحارة مع تراجع حركة الملاحة

ولا تقتصر الحوافز على عرض سينوكور، إذ قال عاملون في قطاع تأمين وتأمين أطقم السفن إن المكافآت تختلف بين الشركات، لكنها ارتفعت بشكل ملحوظ منذ بدء الهجمات على السفن التجارية. وأوضح أحد العاملين أن بعض الشركات تقدم ما يصل إلى 60 يوماً إضافياً من الراتب لعقد مدته 30 يوماً للسفن التي تعبر المضيق.

كما ارتفعت أجور الرحلات البحرية المرتبطة بمضيق هرمز منذ بداية الحرب، خصوصاً عندما تزايدت الهجمات داخل الخليج، قبل أن تتراجع حركة السفن خلال الأيام الأخيرة. وتشير بيانات الحركة المرئية للسفن إلى انخفاض عدد السفن العابرة للمضيق، إلا أن حجم التراجع الفعلي لا يزال غير واضح، في ظل قيام بعض السفن بإيقاف أجهزة التتبع عبر الأقمار الصناعية لتجنب رصد تحركاتها.