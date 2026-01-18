مكاسب المغرب من احتضان كأس الأمم الأفريقية

تتزايد خلال الفترة المقبلة التوقعات بشأن الفوائد الاقتصادية التي جناها المغرب من احتضان منافسات كأس الأمم الأفريقية، إذ ركز عدد من الخبراء على تدفق السياح وانتعاش قطاعات التجارة والخدمات بفعل ارتفاع الطلب. وفي غضون ذلك، ينشغل مشجعو المنتخب المغربي والمنتخبات التي تأهلت إلى الدور نصف النهائي بالقيمة المالية لكأس أفريقيا، التي تصل إلى 10 ملايين دولار، بعدما كانت في حدود 7 ملايين دولار في الدورة السابقة التي احتضنتها ساحل العاج، أي بزيادة بلغت 43%.وبينما يستحضر مشجعو الفرق المتنافسة على اللقب قيمته المالية، يركز مراقبون على الانعكاسات الاقتصادية للمنافسات على الحركة الاقتصادية في المغرب، في انتظار صدور بيانات رسمية من مؤسسات حكومية أو مستقلة خلال الفترة المقبلة.

ولم تقدم إلى حدود الآن تقديرات رسمية دقيقة بشأن تأثيرات منافسات كأس أفريقيا على الاقتصاد الوطني. فقد اعتبر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عندما سئل في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي عن تأثير الاستثمارات المرتبطة بالتحضير للموعد الأفريقي وكأس العالم 2030 على النمو الاقتصادي، أن قياس هذه الانعكاسات يظل صعباً في الوقت الراهن، بالنظر إلى عدم توفر معطيات كافية. وأشار الجواهري إلى إنجاز عدة استثمارات في الموانئ والمطارات والطرق السيارة، مؤكدًا ضرورة انتظار بيانات دقيقة لتقييم الأثر الحقيقي، لكنه لفت في المقابل إلى أنّ بعض التأثيرات بدأت تظهر على مستوى ميزان الأداءات، في إشارة إلى ارتفاع الواردات المرتبطة بالتجهيز.

خدمات للمشجعين

يهتم المراقبون بحركة الإقبال على المقاهي والمطاعم خلال هذه الفترة، إذ شهدت إقبالاً كبيراً في المدن الكبرى والصغرى والمناطق القروية، باعتبارها فضاءات يعيد فيها الأفراد والأسر إحياء الأجواء السائدة في الملاعب التي تحتضن المباريات.

ويذهب نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية، إلى أن وتيرة الإقبال على المقاهي والمطاعم ارتفعت خلال دور ربع النهائي من المنافسات، خاصة مع مشاركة منتخبات تحظى بمتابعة واسعة مثل مصر والمغرب والجزائر والكاميرون ونيجيريا.

ويؤكد الحراق، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن أرباب المقاهي والمطاعم يتوقعون ارتفاع إيراداتهم خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع مواصلة المنتخب المغربي المنافسة، ما ينعكس إيجاباً على معنويات الأسر ويحفز الاستهلاك. ويلاحظ أن حرص عدد متزايد من الأسر على متابعة المباريات في المقاهي دفع بعض أرباب المطاعم، خاصة في المدن الكبرى، إلى تجهيز محلاتهم بأجهزة تلفاز إضافية، بهدف جذب زبائن جدد وتعظيم الإيرادات. ومن المنتظر أن يستفيد قطاع التجارة من عائدات إضافية بفعل حضور مشجعي المنتخبات المشاركة وسياح يمثلون، بحسب معطيات رسمية، نحو 135 دولة، خاصة من فرنسا وهولندا وبلجيكا وبريطانيا.

ويشير الفاعل في القطاع السياحي محمد آيت رشيد إلى أن مكاتب الصرف تشهد خلال هذه الفترة نشاطاً ملحوظاً، نتيجة الطلب المتزايد من المشجعين الأجانب والمغاربة المقيمين في الخارج، الذين توافدوا على المملكة تزامنًا مع منافسات كأس أفريقيا للأمم وعطلة أعياد الميلاد. ويضيف أن الإقبال على المدن المحتضنة لمباريات كأس أفريقيا أسهم في إنعاش سوق كراء السيارات، ونشاط شركات النقل السياحي التي تعمل بكامل طاقتها خلال هذه الفترة. كما يلفت آيت رشيد إلى أن التركيز على السياح الأجانب والمشجعين يفضي أحيانًا إلى إغفال دور السياحة الداخلية، إذ تشهد مدن مثل الرباط توافد أسر من مدن أخرى لمتابعة مباريات المنتخب المغربي، ما ينعش قطاعات النقل والإقامة والمطاعم.

نقل جوي وسياحة

وساهم تنظيم كأس أفريقيا للأمم في دعم حركة النقل الجوي، وفق ما تؤكده بيانات المكتب الوطني للمطارات، التي أفادت أنّ المطارات الستة التابعة للمدن المستضيفة استقبلت أكثر من 868 ألف مسافر خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 18 ديسمبر، بزيادة بلغت 10.7%. وتوقع الرئيس التنفيذي للخطوط الملكية المغربية، عبد الحميد عدو، في وقت سابق، نقل نحو 500 ألف مشجع، وهو ما يمثل، بحسب بعض التقديرات، إيرادات إضافية تقارب 150 مليون دولار. كما رجّح المكتب الوطني المغربي للسياحة أن يفضي تنظيم منافسات كأس أفريقيا لكرة القدم إلى جذب ما بين 700 و800 ألف زائر إضافي من أفريقيا وأوروبا، استناداً إلى عدد التذاكر المَبِيعة قبل انطلاق المنافسات، والتي أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها بلغت نحو 700 ألف تذكرة.

من جهته، اعتبر مدير البحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية، لوكاس أوبان، أن المغرب راهن على استقطاب ما بين 600 ألف ومليون سائح إضافي خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية، مشدداً على أن هذا الحدث الرياضي يمكن أن ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي. وأشار في دراسة له إلى أن هذا التدفق السياحي الإضافي قد يدر إيرادات سياحية تقدر بنحو 1.2 مليار دولار. كما استحضر بنك المغرب، عقب اجتماع مجلسه في منتصف ديسمبر الماضي، تنظيم كأس أفريقيا ليؤكد استمرار ارتفاع عائدات السياحة، التي سجّلت زيادة بنسبة 23%، لتتجاوز 13 مليار دولار. وكان الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، الذي يشغل أيضاً رئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد شدد خلال مناقشة مشروع قانون المالية في مجلس النواب، على ضرورة استثمار تنظيم كأس الأمم الأفريقية سياحياً خلال الفترة الممتدة بين ديسمبر ويناير/كانون الثاني، معتبراً أن هذه التظاهرة ستجذب آلاف الزوار، بما ينعكس إيجاباً على قطاع السياحة والقطاعات المرتبطة به.