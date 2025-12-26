مقعدك قد يصنع الرحلة أو يفسدها.. كيف تختاره حسب نوع الطائرة؟

- أهمية اختيار المقعد: يؤثر اختيار المقعد المناسب بشكل كبير على راحة المسافر خلال الرحلة، حيث يمكن لبعض المقاعد توفير مساحة أكبر للقدمين أو تسهيل النزول السريع، مما يعزز تجربة السفر. - أنواع المقاعد وتأثيرها: تتنوع المقاعد بين مقاعد مخارج الطوارئ التي توفر مساحة أكبر للساقين، ومقاعد الجناح التي تقلل من الإحساس بالمطبات الجوية، بينما المقاعد القريبة من المطبخ أو دورات المياه قد تكون مزعجة. - اختيار المقعد بناءً على نوع الطائرة: يعتمد على نوع الطائرة وتوزيع المقاعد، حيث يُفضل في الطائرات ضيقة البدن اختيار مقعد ممر أو نافذة، بينما في الطائرات عريضة البدن يُنصح بتجنب المقاعد الوسطية.

عند التخطيط لأي رحلة جوية، يركز الكثير من المسافرين على توقيت الرحلة أو أسعار التذاكر أو وزن الأمتعة، بينما يتجاهلون جانباً مهمّاً لا يقلّ تأثيراً على الراحة، وهو اختيار المقعد. المقعد الذي تجلس فيه خلال الرحلة يمكن أن يحدد مدى استمتاعك أو معاناتك، خصوصا في الرحلات الطويلة، خاصة أن بعض المقاعد تمنحك راحة إضافية ومساحة أكبر، وأخرى قد تجعلك أقرب إلى المرافق أو توفر لك ميزة النزول أسرع عند الوصول، لذلك معرفة الفروق بين المقاعد ومزايا كل منها يساعد المسافر على اتخاذ قرار صحيح يجعل رحلته أكثر سهولة ومتعة.

مخارج الطوارئ

أكثر مقاعد تُوصف بأنها أفضل رهان في الرحلات الطويلة هي صفوف مخارج الطوارئ (Exit Row) لأنها غالبا ما تمنح الراكب مساحة ساقين أكبر من القياسي، وهو ما يقلل ضغط الركبتين والظهر خلال ساعات الجلوس الطويلة. لكن لهذه الصفوف شروطا صارمة تتعلق بقدرة الراكب على المساعدة في حالات الطوارئ، وتملك شركات الطيران الحق في تغيير هذا المقعد إذا لم تنطبق على صاحبه الشروط.

✈️How Airline Seating Works



Airline seating is more than just picking a spot — it’s a carefully planned system to balance comfort, safety, and efficiency.



1. Cabin Classes – Most airlines divide seating into Economy, Premium Economy, Business, and First Class , each… pic.twitter.com/fVtrBmvEe2 — aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) August 15, 2025

مقاعد الجناح

إذا كان الهدف هو تقليل الإحساس بالمطبات وتحسين القدرة على النوم، فاختيار المقاعد القريبة من الجناح في منتصف المقصورة أو في الثلث الأمامي يساعد عادة. وفي هذا الصدد نقلت صحيفة إندبندنت البريطانية في 8 يونيو/حزيران 2024 خلاصة يرددها الكثير من الطيارين: "المقدمة أهدأ نسبيا من الخلف، وفي الذيل تشعر بالمطبات أكثر بسبب تأرجحه". ونشرت مجلة "بيبول" الأميركية (People) في إبريل/نيسان 2025 تجارب مالت إلى التوصية بتجنّب المقاعد الخلفية لمن يعانون دوار الحركة، مع تفضيل الوسط قرب الجناح لثبات أكبر.

مقاعد الجدار

مقاعد الجدار الفاصل أو الحاجز الأمامي (Bulkhead) هي سيف ذو حدين في الرحلات الطويلة، لأنها قد تعطي إحساسا بمساحة أمامية، لكنها كثيرا ما تحرم من تخزين حقيبة تحت المقعد الأمامي، وقد تكون أقرب لمقاعد الرضع (bassinet) في بعض الرحلات. وأشارت منصة "ذا بوينتس غاي" (The Points Guy) المتخصصة في السفر إلى أن مقاعد (Bulkhead) تعتبر الأقل تفضيلا عند كثيرين لهذه الأسباب، خصوصا في الدرجة الاقتصادية.

المقاعد القريبة من المطبخ

في الرحلات الطويلة أيضا، وحسب مجلة بيبول، فإن غالبية الركاب المعتادين على السفر يرون في المقاعد القريبة من دورات المياه والمطبخ (Galley)، وكذلك آخر صف في المقصورة، أكثر إزعاجا بسبب الحركة والضوء والضجيج، وأحيانا تكون زاوية الإرجاع (Recline) محدودة، وحتى لو كانت احتمالية الحصول على صف شبه فارغ أكبر في الخلف، إذ يبقى ذلك رهانا غير مضمون مقابل راحة نوم أقل.

المقاعد المناسبة حسب نوع الطائرة

ولاختيار المقعد المناسب يعتمد الأمر كذلك على نوع الطائرة وشكل توزيع المقاعد فيها، لذلك يعتمد الكثير من المسافرين على خرائط دقيقة مثل التي يقدمها موقع "إيرولوبا" (AeroLOPA)، وهي منصة توفر كل خرائط مقاعد الطائرات لمعظم شركات الطيران في العالم، كما تعرض توزيع المقاعد ومواقع المخارج والمطابخ بدقة وتذكر أحيانا قياسات مثل مسافة الأرجل.

وفي الطائرات ضيقة البدن مثل "إيرباص A320" و"بوينغ 737" غالبا يكون توزيع المقاعد "ثلاثة بجنب ثلاثة" (3-3)، وهنا يصبح أفضل خيار في الرحلات المتوسطة والطويلة نسبيا هو مقعد ممر للحركة أو مقعد نافذة للنوم، بينما تكون الأفضلية هنا لمقاعد مخارج الطوارئ، لأن فارق مساحة الأرجل يكون أوضح في هذا النوع.

وفي الطائرات عريضة البدن بتوزيع "مقعدان - أربعة مقاعد - مقعدان" (2-4-2) مثل كثير من نسخ "إيرباص A330" تكون أفضلية تجنّب المقاعد الوسطية أسهل، وينصح باختيار مقاعد الطرفين (زوجين على الجانبين)، لأنها تقلل الاحتكاك بعدد كبير من الجيران مقارنة بمنتصف أربعة مقاعد.

وفي الطائرات ذات الكثافة الأعلى بتوزيع "ثلاثة مقاعد - أربعة مقاعد - ثلاثة مقاعد" (3-4-3) مثل بعض نسخ "بوينغ 777" و"إيرباص A380"، يصبح الذكاء في اختيار المقعد مرتبطا بتقليل عدد الجيران، كما أن مقعد الممر في الجزء الأوسط يعطي حركة أسهل، بينما النافذة تساعد على النوم، لكن يُنصح عادة بتجنب الصفوف القريبة من المرافق الخلفية لتقليل الضجيج.

وينصح قبل اختيار أي مقعد الولوج لموقع "إيرولوبا" (https://www.aerolopa.com/ah) والضغط على شركة الطيران التي تضمن الرحلة، ثم اختيار نوع الطائرة وبعدها اختيار المقعد المناسب وفقا للنصائح المقدمة. فبعض التعديلات البسيطة وبعض الاستراتيجيات الذكية، يمكنك جعل تجربتك ليست مقبولة فحسب، بل وربما فاخرة بعض الشيء.