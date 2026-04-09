- تتزايد استثمارات شركات مرتبطة بعائلة ترامب في البلقان، حيث حصلت على امتيازات عقارية في صربيا وألبانيا، وتسعى الآن لتنفيذ مشروع خط أنابيب غاز استراتيجي في البوسنة والهرسك، يربطها بشبكة الغاز الأوروبية عبر كرواتيا. - المشروع الذي تديره شركة "AAFS Infrastructure and Energy" بقيادة محامي ترامب السابق، يهدف لتقليل اعتماد البوسنة على الوقود الروسي، لكنه يواجه انتقادات لافتقاره للشفافية والمنافسة. - زيارة دونالد ترامب جونيور إلى صربسكا لتعزيز العلاقات التجارية، تزامنت مع خطط "منظمة ترامب" لتوسيع استثماراتها في المنطقة، بما في ذلك مشاريع في رومانيا وألبانيا.

يتزايد نفوذ شركات مرتبطة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب وعائلته في تأمين مزيد من الاستثمارات في منطقة البلقان، فبعد الحصول على امتيازات عقارية واسعة في صربيا وألبانيا، بدأت البوسنة والهرسك في خطوات لمنح امتياز مشروع خط أنابيب غاز استراتيجي لشركة لها صلات بعائلة الرئيس الأميركي.

وأفادت وكالة بلومبيرغ في تقرير اليوم الخميس بأن نواب اتحاد البوسنة والهرسك (المسلمون والكروات)، وهو أحد كيانين في البوسنة والهرسك، إلى جانب جمهورية صرب البوسنة "صربسكا"، قد صوتوا مساء أمس على منح المشروع الذي تقدر قيمته بمئات ملايين الدولارات إلى شركة "AAFS Infrastructure and Energy". ويدير الشركة "جيسي بينال"، وهو محامي ترامب السابق الذي قاد حملته لنزع الشرعية عن نتائج انتخابات 2020 التي زعم ترامب الفوز بها، و"جوزيف فلين"، شقيق مستشار الأمن القومي السابق لترامب "مايكل فلين".

ومن المقرر أن يربط خط الأنابيب المزمع، والذي يبلغ طوله 254 كيلومتراً (157 ميلاً)، البوسنة بشبكة الغاز الأوروبية عبر كرواتيا، ما يتيح لها أخيراً التخلص من اعتمادها الكامل على الوقود الروسي. وحسب تسوية ما بعد الحرب الأهلية عام 1995 التي توسطت فيها الولايات المتحدة، لا تزال البلاد منقسمة بين صرب البوسنة، الذين يُعرف كيانهم باسم "جمهورية صربسكا"، وبين المسلمين والكروات في النصف الآخر.

ولا يزال قانون "الربط الجنوبي لخط أنابيب الغاز"، وهو الاسم الذي يُعرف به المشروع، بحاجة إلى موافقة المجلس الأعلى للكيان في تصويت مقرر في 15 إبريل/نيسان الجاري، ثم موافقة الحكومة المركزية لاحقاً. وانتقدت بعض المنظمات غير الحكومية، القرار، معتبرة أن مشروع القانون يهدف إلى منح المشروع لشركة تفتقر إلى الخبرة، وأن العملية افتقرت إلى منافسة شفافة عبر عطاءات.

ويأتي مسار الموافقة على مشروع خط الأنابيب بعد زيارة "دونالد ترامب جونيور"، نجل ترامب الأكبر، إلى بانيا لوكا، عاصمة صربسكا، هذا الأسبوع لتعزيز العلاقات التجارية وتقوية الروابط مع رئيس الكيان السابق ميلوراد دوديك.

وتطرق ترامب الابن خلال كلمته أمام مؤتمر للأعمال لصرب البوسنة، إلى الاتجاهات السياسية والاقتصادية العالمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وانتقد الاتحاد الأوروبي واصفاً إياه بأنه "كارثة تحتاج إلى إصلاح"، في مواقف تعكس توجهات شائعة لدى بعض أوساط التيار المحافظ في الولايات المتحدة.

وركزت شركات مرتبطة بترامب على المنطقة منذ إعادة انتخابه. وتخطط "منظمة ترامب" لبناء "برج ترامب بوخارست" في عاصمة رومانيا، إضافة إلى ملعب غولف وفندق وشقق فاخرة في إقليم ترانسلفانيا. كما يسعى صهر ترامب "جاريد كوشنر" إلى تطوير منتجع فاخر قبالة سواحل ألبانيا، بعدما تراجع عن خطط لبناء فندق يحمل علامة ترامب في "بلغراد"، عاصمة صربيا.