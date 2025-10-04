مقاطعة العلامات الرياضية لرعاية الاتحاد الإسرائيلي.. ما القصة؟

- أثار تسريب خبر عن طلب "ريبوك" إزالة شعارها من قمصان الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم ضجة، لكن الشركة نفت ذلك وأكدت دعمها عبر اتفاق محلي، مما يبرز أهمية إدارة السمعة في الرياضة المُسيّسة. - تعاني الرياضة الإسرائيلية من عزلة دولية مع انسحاب شركات كبرى مثل "أديداس" و"بوما"، مما يُفسر كمقاطعة سياسية ويضع الاتحاد الإسرائيلي في موقف صعب. - تتجنب الشركات الكبرى المخاطرة بسمعتها برعاية المنتخب الإسرائيلي، حيث لا يبرر العائد المالي المخاطر المرتبطة بالمقاطعة العالمية، كما حدث مع "بوما".

شعار صغير على صدر قميص يهتز… فتتحرّك معه سوق كاملة لـ"سمعة" بملايين الدولارات. في دقائق، صار القميص خبراً، والشعار سؤالاً عن كلفة أن تبيع رياضة في زمن مُسيّس يحكمه الاقتصاد. لتكون المقاطعة أفضل من استثمار فوائده أقل من ضرره. في 30 سبتمبر/ أيلول 2025، بدا الأمر كأنه صفارة إنذار في معسكر الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم: خبر مسرّب يقول إنّ "ريبوك" (علامة بريطانية للأحذية والملابس الرياضية) مملوكة لـ"أوثنتيك براندز" الأميركية (شركة إدارة علامات تجارية مقرّها نيويورك) طلبت عبر المورّد المحلي إزالة شعارها من القمصان. بعد ساعات فقط، عادت القصة إلى نقطة الصفر: الاتحاد قال إنّ الشركة "تراجعت"، بينما خرجت "ريبوك" لتنفي أصلاً أنها طلبت الإزالة وتؤكد استمرار دعمها عبر اتفاق مع مورّد محلي، والاتحاد نفسه أكد بقاء الشعار في المباريات الدولية. الضجيج كان عالياً، لكن النتيجة على القميص لم تتغيّر.

اهتزاز الصورة

خلف هذه الدراما الفورية تقبع بنية اقتصادية باردة: "ريبوك" اليوم علامة تدار بمنطق الترخيص عبر شركاء محليين بعد انتقالها إلى "أوثنتيك براندز" الأميركية عام 2022. هذا النموذج يعني أن قراراً أو رسالة لشريك محلي يمكن أن يهزّ الصورة العالمية لساعات، قبل أن تُثبّت الشركة الموقف برسالة مركزية: "لم نعلن الانسحاب بعد"، مع تأكيد الاستمرار عبر المرخَّص المحلي. اقتصاد الترخيص يجعل "كلفة السمعة" قابلة للاشتعال محلياً وتبريدها عالمياً، وكل ذلك من دون أن يتحرك الخيط الأخير في القميص.

مقاطعة الاتحاد الإسرائيلي

موقع "والا" العبري دقّ ناقوس الخطر، فما يحدث ليس عقوبات أممية بل مقاطعة ترتقي إلى "عزلة دولية، وذلك أسوأ"، ووصف المقاطعة بـ"الحقيقة المؤلمة التي لا يفهمها الإسرائيليون"، وتحاول الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو

إخفاءها. لكن هذه الحلقة لا تُقرأ خارج سرد أطول في سوق الرعايات حول الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم. ففي 2018 غادرت "أديداس" (شركة ملابس وأحذية رياضية ألمانية) المشهد، لتحلّ محلها مواطنتها "بوما" راعيةً ومورّدةً للأطقم. ولم تلبث "بوما" مطولاً حتى أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول 2023 إنهاء رعايتها اعتباراً من 2024، وقالت إنّ القرار اتّخذته في 2022 وبرّرته باتباعها نهج "أقلّ، أكبر، أفضل" الذي يركّز على الشراكات الأعلى عائداً والمنتخبات الأكثر حضوراً في البطولات الكبرى، مؤكدة أنه قرار تجاري لا علاقة له بالسجال السياسي. هكذا ظلّت السرديتان تتجاوران وتحاولان تفسير الأمر على أنه "جدوى سوق" حتى لا يُحتسب مقاطعة ويحوّل إلى "انتصار".

الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم لم يتمكن من تجديد عقده مع "أديداس" ثم مع "بوما"، وما إن تسرّب نبأ تعاقده مع شركة الملابس الإيطالية "إريا" حتى ألغيت الصفقة قبل أن يجفّ حبر كلماتها خوفاً من حملات المقاطعة التي انطلقت وتصاعدت عبر شبكات التواصل. وتعاملت "إريا" ببراغماتية اقتصادية بحتة مع الموضوع، "ما حجم الأرباح في إسرائيل مقابل الخسائر في العالم المقاطع؟".

مقصلة الشعوب

موقع "والا" العبري ظلّ يتساءل عن الشعار الذي يضعه المنتخب الإسرائيلي إن تمسّكت "ريبوك" بقرارها "الخفي"، وفي تحليلاته رفض أن يتم تشبيه حالة منتخبهم بمنتخبات إيران وروسيا، لأنّ هؤلاء عزلهم العالم الغربي ولديهم حلفاؤهم في الشرق، بينما هم تحت مقصلة "عزل الشعوب" وإذا اشتدت المقاطعة، "فلن توافق حتى أضعف العلامات التجارية الرياضية في الغرب على وضع شعاراتها على زي المنتخب الإسرائيلي"، لدرجة "أنه من المحتمل جداً أن العلامات التجارية الرياضية مثل ماكرون (التي ترعى الملابس لفرق مثل مقدونيا وألبانيا) أو جوما (ترعى رومانيا وأندورا) لن ترغب في لمس الفريق الإسرائيلي".

العائد مقابل المخاطرة

ما الذي يحرّك هذه الخريطة إذن؟ ببساطة: "العائد مقابل المخاطرة". فقد تتجرأ هذه الشركات على رعاية منتخب إسرائيل، لكن العواقب ستكون وخيمة وفي "بوما" مثال عن ذلك، فحملات المقاطعة التي استهدفتها في العالم العربي والغربي والإسلامي، جعلت المستهلكين يعيدون النظر في خياراتهم، ويميلون إلى علامات بديلة. والنتيجة أزمة غير مسبوقة وكساد في السوق، بينما عقدها مع الاتحاد الإسرائيلي لا يغطي جزءاً في المائة من خسائرها. وحتى ولو برّرت انسحابها من الصفقة الإسرائيلية على أساس البحث عن إعادة التركيز على منتخبات أعلى عائداً، يقول الواقع إنّ علامتها تعرّضت لمخاطر السمعة.

قرار "بوما" أظهر كيف تُعاد هندسة محافظ الرعايات وفق "العائد مقابل المخاطرة"، فيما جسّدت واقعة "ريبوك" كيف يمكن لخبر متعارض لساعات أن يربك الحسابات.