مقاطعة "أوبر" في الخليج تعزز ظهور شركات محلية بديلة

- أثار إعلان أوبر عن شراكة مع فلايتريكس الإسرائيلية غضباً ومقاطعة، خاصة بين المتضامنين مع القضية الفلسطينية، مما يفتح المجال لتطوير بدائل محلية في الخليج، حيث يُتوقع نمو سوق النقل من 11 مليار دولار في 2023 إلى 18 مليار دولار بحلول 2035. - في السعودية، تبرز بدائل محلية مثل إندرايف وبولت، التي تتيح التفاوض على الأجرة وتقدم أسعاراً تنافسية، مما يعكس فرصة للشركات الناشئة للاستفادة من الدعوات لمقاطعة أوبر وإعادة تشكيل المشهد التنافسي. - استثمار أوبر في شركة إسرائيلية يمثل فرصة لدول الخليج لتطوير بدائل محلية، مستفيدين من البنية التكنولوجية المتقدمة والدعم الحكومي، مع تجارب ناجحة مثل "كريم" و"جاهز" التي تعزز الاستقلالية الرقمية وتخلق فرص عمل محلية.

أثار إعلان أوبر عن شراكة استراتيجية مع شركة فلايتريكس الإسرائيلية، في أول استثمار للشركة العملاقة في قطاع التوصيل بالطائرات المسيرة، حملة مقاطعة واسعة ضد أوبر، خاصة في أوساط المتضامنين مع القضية الفلسطينية، الذين اتهموا الشركة بدعم إسرائيل في وقت ترتكب فيه إبادة جماعية في غزة، ما سلط الضوء أمام إمكانية أن يفتح ذلك المجال أمام فرصة اقتصادية لتطوير بدائل محلية قوية في دول الخليج.

وسوق النقل في المنطقة مهيأة للنمو من 11 مليار دولار في عام 2023 إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2035، بمعدل نمو سنوي قدره 4%، بحسب تقرير نشرته منصة أوليفر وايمان فوروم (Oliver Wyman Forum) الأميركية المتخصصة في الاستشارات الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذا النمو يأتي مدفوعاً بنضج التقنيات والتحضر السريع وقاعدة المستهلكين المتحمسة.

ومن المتوقع أن تنمو عائدات خدمات مشاركة الرحلات في الشرق الأوسط من 8 مليارات دولار في عام 2023 إلى 10.2 مليارات دولار بحلول عام 2035، بحسب التقرير نفسه، لافتاً إلى أن دول الخليج تمتلك بدائل محلية قوية يمكنها الاستفادة من هذه الفرصة.

في السعودية تحديداً، بدأت تلك البدائل في الظهور، ومنها شركة إندرايف التي تتيح للركاب التفاوض مباشرة مع السائقين حول الأجرة، وبولت، التي تقدم رحلات سريعة بأسعار تنافسية. بهذه البدائل، تكتسب شعبية متزايدة في الرياض وجدة والمدن الكبرى الأخرى، بحسب تقرير نشرته منصة شركة AppVerticals المعنية بشؤون التطوير الرقمي، والابتكار في مجال التكنولوجيا.

فرصة لشركات ناشئة

وفي الإطار، يشير الخبير الاقتصادي المستشار في المفوضية الأوروبية لشؤون الحوكمة محيي الدين الشحيمي، لـ"العربي الجديد"، إلى أن قرار شركة أوبر العملاقة الشراكة مع شركات إسرائيلية أثار موجةً واسعة من الصدمة والغضب، خاصةً أن الشركة تتمتع بقبول كبير في معظم دول العالم في مجال النقل الذكي والسريع، ولها انتشار واسع ونشاط استثماري ملحوظ في الدول العربية، واصفاً قرار الشركة بأنه "وضعها في سقطة أخلاقية كبيرة"، إذ باتت خطواتها تُفهم أنها مشاركةٌ في تمويل جرائم الاحتلال، بل وتبنٍّ صريح للسردية الإسرائيلية من خلال مركزية الشركة في هذا السياق.

ويضيف الشحيمي أن هذا الموقف أدخل أوبر ضمن قائمة الشركات التي تربطها علاقات مباشرة أو غير مباشرة بالكيان الإسرائيلي في سياق جرائمه، ما ولد ردات فعل منسقة داخل الفضاء العربي تجاه الشركات الكبرى ذات الصلة بإسرائيل، لافتاً إلى أن هذه الشراكة لا تمثل مجرد صفقة تجارية محدودة الأبعاد، بل تورطاً مباشراً في آلة القتل، وهو ما يبرر تصاعد دعوات المقاطعة وحذف تطبيق أوبر والاستعاضة عنه ببدائل عالمية أو عربية وإقليمية.

ويوضح الشحيمي أن استمرار هذه الدعوات بشكل متتابع ومنظم يمكن أن يولد حركة اقتصادية مؤثرة، تعيد تشكيل المشهد التنافسي في قطاع النقل الرقمي، ويرى أن ذلك قد يفتح المجال أمام شركات ناشئة عربية أو إقليمية للبروز، خاصة إذا قدمت خدمات مشابهة أو حتى أقل جودة بقليل، طالما التزمت بمواقف وطنية واضحة.

ويخلص الشحيمي إلى أن فعالية المقاطعة، إذا ما استُثمرت بشكل استراتيجي، قادرة على تقليص نشاط أوبر وأرباحها في المنطقة، وتعزيز النمو الاقتصادي والمالي للشركات الوطنية البديلة.

أفق البدائل المحلية

وفي السياق، يشير الخبير الاقتصادي باسكال ضاهر، لـ"العربي الجديد"، إلى أن استثمار شركة عالمية كبرى مثل "أوبر" في شركة إسرائيلية يمثل فرصة واعدة لاقتصادات دول الخليج، إذ إن ارتباط شركات كبرى باستثمارات مثيرة للجدل سياسياً وأخلاقياً يفتح المجال أمام اعتماد حلول بديلة ذات جدوى، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي.

ويوضح ضاهر أن الوعي الاستهلاكي في دول الخليج، الذي تبلور من خلال تجارب سابقة، أثبت قدرته على تحريك السوق بسرعة، كما ظهر جلياً بعد حملات مقاطعة منتجات بعض الدول الأوروبية خلال أزمات سياسية، حيث ارتفع الطلب على البدائل المحلية بشكل لافت، ما شجع المستثمرين على دخول قطاعات مثل الأغذية والمشروبات المحلية.

وبناء على ذلك، قد يتكرر السيناريو نفسه في قطاع النقل التشاركي، حسب ما يرى ضاهر، الذي يرجح أن تتحول دعوات المقاطعة إلى أداة فاعلة تخلق مساحةً لنمو شركات خليجية ناشئة، يُكتب لها النجاح إذا ما وُفرت لها الظروف الملائمة. ويؤكد ضاهر أن إمكانات توفير بدائل محلية في دول مجلس التعاون كبيرة، ويعود ذلك إلى عوامل متعددة، أبرزها متانة البنية التكنولوجية، إذ استثمرت دول الخليج بكثافة في البنية الرقمية، من شبكات الجيل الخامس إلى أنظمة الدفع الإلكتروني والحوسبة السحابية، ما يسهل بناء تطبيقات منافسة بفعالية.

كما يلفت الخبير الاقتصادي إلى الخبرات السابقة الناجحة، مثل تجربة شركة "كريم" التي انطلقت من دبي عام 2012 ونجحت في أن تصبح لاعباً إقليمياً قوياً قبل أن تستحوذ عليها أوبر بمبلغ 3.1 مليارات دولار عام 2019، وهو نموذج يثبت أن البيئة الخليجية قادرة على إنتاج بدائل ذات قدرات تنافسية عالمية.

وهنا يلفت ضاهر إلى أن الدعم الحكومي يشكل عاملاً محورياً أيضاً، إذ تطرح العديد من دول الخليج استراتيجيات واضحة لدعم الشركات الناشئة ضمن رؤى تنموية مثل "رؤية 2030" في السعودية والإمارات وقطر، ما يوفر بيئة مؤاتية لريادة الأعمال ويسهل ظهور تطبيقات نقل محلية برؤية مستدامة ومنتجة.

وفي حال تحققت البدائل الوطنية نتيجة لتضافر هذه العوامل، فإن الانعكاسات الاقتصادية ستكون إيجابية، حسب تقدير ضاهر، على مستويات متعددة، أولها القيمة المضافة، إذ ستبقي الأرباح داخل الاقتصاد الوطني بدلاً من تدفقها إلى شركات أجنبية، ما يتيح إعادة استثمارها في تطوير التكنولوجيا والخدمات.

ومن حيث التوظيف، سيستوعب قطاع النقل التشاركي آلاف السائقين والكوادر التقنية، ما يعزز خطط التوطين، ومن حيث الاستقلالية الرقمية سيقلل امتلاك منصات محلية من الاعتماد على شركات أجنبية قد تتحكم بالبيانات الحساسة للمستهلكين، بحسب ضاهر.

ومن حيث التوسع الإقليمي، يرى ضاهر أن كثيراً من المنصات الخليجية الناشئة يمكن أن ينطلق من السوق المحلية إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم، تماماً كما فعلت "كريم" التي وصلت إلى أكثر من 15 دولة، ويستشهد بتجربة "جاهز" في المملكة العربية السعودية، التي أظهرت كيف يمكن لشركة محلية أن تنافس عمالقة التوصيل مثل "أوبر إيتس"، بل وتفوقها محلياً بفضل فهمها طبيعة السوق ودعم رأس المال المحلي.

ويخلص ضاهر إلى أن استثمار أوبر في شركة إسرائيلية سيحدث ما وصفها بـ"صدمة أخلاقية" قد تتحول إلى نافذة استراتيجية لدول الخليج، شرط استثمارها عبر دعم الابتكار وريادة الأعمال في قطاع النقل التشاركي، ما قد يفتح الباب أمام تجربة مشابهة لـ"كريم"، لكن بقدرة أكبر على الاحتفاظ بالقيمة الاقتصادية داخل المنطقة، وتعزيز مكانتها منتجاً للتكنولوجيا لا مجرد مستهلك لها.