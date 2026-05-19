- شهد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي تراجعاً بنسبة 3.3% بسبب انخفاض أسهم التكنولوجيا، حيث انخفضت أسهم سامسونغ بنسبة 2% وإس كيه هاينكس بنسبة 5.2%، وسط ترقب لنتائج الاجتماعات بين إدارة سامسونغ ونقابة العاملين لتجنب إضراب محتمل. - تتوقع سامسونغ وإس كيه هاينكس تحقيق أرباح تشغيلية مجمعة تبلغ 500 تريليون وون في 2026، مع ضرائب قد تتجاوز 100 تريليون وون، وسط مفاوضات حول المكافآت المرتبطة بأرباح أشباه الموصلات. - تطالب النقابة بمكافآت أداء ثابتة، بينما تقترح الإدارة الإبقاء على نظام الحوافز الحالي، في ظل نقص عالمي في رقائق الذاكرة قد يكلف الاقتصاد الكوري 100 تريليون وون، مع تركيز الحكومة على الحوار والتحكيم الطارئ.

تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 3.3% عند الإغلاق اليوم الثلاثاء. وتراجعت أسهم سامسونغ للإلكترونيات "Samsung Electronics" بنسبة 2%، كذلك تراجعت أسهم إس كيه هاينكس بنسبة 5.2%، متأثرة بخسائر أسهم التكنولوجيا خلال الليل في "وول ستريت"، وسط ترقب لنتائج الاجتماعات بين إدارة سامسونغ ونقابة العاملين بالشركة لتجنب إضراب مقرر الخميس المقبل. وتشكل شركتا سامسونغ وإس كيه هاينكس معاً ما يقرب من نصف القيمة السوقية الإجمالية لمؤشر كوسبي.

ومن المتوقع أن تحقق سامسونغ وإس كيه هاينكس معاً أرباحاً تشغيلية مجمعة تبلغ نحو 500 تريليون وون في عام 2026، وقد تتجاوز ضرائب الشركات المفروضة عليهما وحدها 100 تريليون وون. واستأنفت شركة سامسونغ للإلكترونيات وأكبر نقابة عمالية فيها الوساطة التي تقودها الحكومة اليوم الثلاثاء، في اليوم الأخير من المحادثات بشأن الأجور، في محاولة أخيرة لتجنب الإضراب في أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في العالم.

واستمرت المفاوضات لمدة يومين في اليوم الأخير بعد أيام من انتهاء الجولة الأولى من الوساطة دون التوصل إلى اتفاق، إذ ظل الطرفان مختلفين بشأن المكافآت القائمة على الأداء، وذلك قبل بدء النقابة إضراباً لمدة 18 يوماً بدءاً من يوم الخميس. ووفقاً لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية، فإن الانقسام الحاد بين العمال والإدارة ما زال مستمراً حول المكافآت القائمة على الأداء المرتبطة بأرباح أعمال أشباه الموصلات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التابعة لشركة التكنولوجيا العملاقة، وسط طفرة فائقة مستمرة تشهدها سوق الذاكرة العالمي.

سياحة وسفر كوريا الجنوبية: شركات الطيران تلغي 900 رحلة لارتفاع أسعار النفط

وألمح بارك سو-غيون، رئيس اللجنة الوطنية للعلاقات العمالية، إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق، قائلاً إن الجانبين قلصا بعض الخلافات خلال مفاوضات اليوم السابق. وقال بارك للصحافيين قبل دخوله الاجتماع: "في نهاية المطاف، سنرى ما إذا كان بإمكان الطرفين التوصل إلى تسوية، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسنقدم اقتراحاً للوساطة. لا يزال هناك احتمال للتوصل إلى اتفاق، لذلك سننتظر ونرى". واقترحت الإدارة وفقاً للوكالة ذاتها، الإبقاء على نظام حوافز الأرباح الفائضة الحالي، مع السماح بحساب مجموع المكافآت بناءً على 10% من الربح التشغيلي.

كذلك اقترحت الشركة إدخال نظام تعويضات خاص، مشيرة إلى أنه سيساعد في خلق هيكل حوافز أكثر مرونة. لكن النقابة تطالب بمكافآت أداء ثابتة تعادل 15% من الربح التشغيلي لقسم أشباه الموصلات وإلغاء الحد الأقصى للمدفوعات. ونقلت عن مصدر لم تذكر اسمه، أن الجانبين توصلا إلى اتفاق بشأن إلغاء الحد الأقصى للمكافآت المحدد بنسبة 50% من الراتب السنوي. ومع ذلك، لا يزال الطرفان على خلاف حول كيفية توزيع مكافآت الأداء على وحدات الأعمال الأخرى التي تتكبد خسائر، وما إذا كان سيُضفى الطابع المؤسسي الرسمي على الاتفاقية.

من جانبها، اقترحت النقابة تخصيص 70% من مجمع مكافآت قطاع أشباه الموصلات لتوزيعها بالتساوي على مستوى القطاع بأكمله، مع توزيع الـ30% المتبقية بناءً على أداء كل وحدة عمل. وتوقعت الوكالة، نقلاً عن مصادر، أن ترفض الإدارة مقترح النقابة، معتبرة أن هذا النظام سيكافئ الوحدات التي تسجل خسائر ويقوض نظام الحوافز القائم على الأداء، وبدلاً من ذلك، تسعى الإدارة لخفض معدل التخصيص الإجمالي لهذه المدفوعات.

وحققت وحدة تصنيع الرقائق الإلكترونية في سامسونغ للإلكترونيات أرباحاً تشغيلية قياسية بلغت 53.7 تريليون وون (35.8 مليار دولار) في الربع الأول من هذا العام. بينما تكبدت الوحدات الأخرى في الشركة خسائر. وقال نائب وزير العمل كوون تشانغ-جون إن تركيز الحكومة في الوقت الحالي ينصبّ على حل القضية من خلال الحوار. وصرّح كوون خلال اجتماع برلماني، قائلاً: "نحن نركز حالياً على حل القضية من خلال الحوار دون اللجوء إلى التحكيم الطارئ".

أسواق منصة في كوريا الجنوبية توزع بالخطأ بيتكوين بقيمة 44 مليار دولار

ويأتي الإضراب، الذي من المقرر أن يبدأ الخميس المقبل، في ظل نقص عالمي حاد في رقائق الذاكرة، وهي مكونات أساسية في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. وقد ساهم هذا النقص في ارتفاع أرباح سامسونغ والشركات المنافسة بشكل كبير في الأشهر الأخيرة. ويقول مراقبو الصناعة إن الإضراب قد يكلف الاقتصاد الكوري الجنوبي ما يصل إلى 100 تريليون وون، نظراً لاعتماد البلاد الكبير على صادرات أشباه الموصلات. وأعرب مسؤولون حكوميون عن قلقهم إزاء الإضراب، مشيرين إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى صلاحيات التحكيم الطارئ لمنعه.

(الدولار= 1507.12 وون كوري جنوبي)