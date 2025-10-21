مفاوضات أردنية - عراقية لتمديد اتفاق النفط

- تجري وزارة الطاقة الأردنية محادثات مع العراق لتمديد اتفاق النفط لعام إضافي بعد يونيو 2025، مع الحفاظ على الشروط الحالية، مما يعكس رضا الطرفين عن التعاون القائم. - استقبلت مصفاة الزرقاء 117,182 برميلاً من النفط العراقي في أكتوبر، مما يعزز التعاون الاقتصادي ويخدم المصالح المشتركة بين البلدين. - رغم محدودية الكميات المستوردة، تساهم الاتفاقية بـ10% من احتياجات الأردن النفطية، مع إمكانية توسيع التعاون ليشمل مجالات أخرى مثل الكهرباء، مما يعزز الشراكة الطاقية.

كشفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية عن وجود مباحثات جارية مع الجانب العراقي لتمديد أو تجديد اتفاق النفط المتمثل بمذكرة التفاهم بين البلدين لمدة عام إضافي، وذلك بعد انتهاء العمل بها في يونيو/حزيران 2025. وأوضحت الوزارة في تصريح صحافي أن التمديد سيكون باستمرار الشروط والمواصفات ذاتها الواردة في الاتفاقية السابقة، مما يعكس رضا الطرفين عن نتائج التعاون الحالي ويعزز استمراريته.

وفي مؤشر عملي على نجاح هذه الشراكة، أشارت الوزارة إلى أن مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء استقبلت 117,182 برميلاً من النفط الخام العراقي خلال الفترة من 11 إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. يأتي ذلك استكمالاً للكميات التي لم يتم تحميلها سابقاً لأسباب لوجستية، حيث استؤنف التحميل في الخامس من أكتوبر وسيستمر حتى 31 يناير/كانون الثاني.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون المستمر وترسيخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الأمن الطاقي للأردن.

من جانبه، أكد الخبير في قطاع النفط والغاز هاشم عقل لـ"العربي الجديد" الأهمية النوعية لهذه الاتفاقية. ورغم أن الكميات المستوردة بموجبها تُعد محدودة، إلا أنها تُساهم بنحو 10% من إجمالي احتياجات الأردن من النفط الخام. كما أشاد بتأثيرها الإيجابي على قطاعات أخرى مساندة مثل النقل والخدمات اللوجستية.

وكشف عقل عن إمكانية توسيع نطاق هذا التعاون ليشمل مجالات أوسع، حيث أشار إلى إمكانية زيادة الكميات النفطية الموردة للأردن بموجب المباحثات الجديدة. كما لم يستبعد قيام الأردن بدوره بتزويد العراق بالكهرباء، في خطوة من شأنها تحويل العلاقة إلى شراكة طاقية متكاملة ومربحة للطرفين.