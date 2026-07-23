مغامرات بحارة "هرمز": مخاطر واستغلال وإغراءات مالية لتجاوز المضيق

- الوضع الإنساني في مضيق هرمز: آلاف البحارة يعانون من ظروف قاسية وتهديدات مستمرة، حيث لقي 17 بحاراً حتفهم وتعرضت 61 سفينة للهجوم منذ بداية الحرب الإيرانية، مع استغلال البحارة رغم الإغراءات المالية. - استغلال العمال وحقوقهم: تقارير تشير إلى استغلال شركات النقل لظروف الحرب لتجاوز حقوق البحارة، مع تمديد العقود قسراً وتقييد وسائل الاتصال، والنقابات الدولية تضغط لتطبيق اتفاقية العمل البحري لحمايتهم. - التحديات المالية والقانونية: رغم تصنيف المضيق منطقة عالية الخطورة، يستمر الاستغلال بسبب العقود المؤقتة، مع تمييز ضد البحارة من الهند والفلبين وسورية، وتراكم رواتب غير مدفوعة بلغت 25.8 مليون دولار في 2025.

آلاف البحارة عالقون في مضيق هرمز تحت ظروف إنسانية ونفسية قاسية، ويتعرضون للقصف والتهديد، 17 منهم لقوا حتفهم منذ بداية الحرب حتى 21 يوليو/تموز، بينما تعرضت أكثر من 61 سفينة للهجوم منذ بدء الحرب الإيرانية وإغلاق المضيق، وفق بيانات المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة.

تتزايد الإغراءات المالية لإقناع البحارة بعبور المنطقة الأكثر خطراً في العالم حالياً، إلا أن هذه التقديمات تمثل جزءاً ضئيلاً من أرباح بملايين الدولارات تتقاضاها شركات الشحن، وتحت غطاء التقديمات استغلال كبير لعمال تحول البحر إلى سجنهم الكبير، فيما يتعرضون للتهديد اليومي بالموت.

بدأت إيران استهداف السفن في الأول من مارس/آذار، كان يوجد في المضيق أكثر من 20 ألف بحار، في ذاك اليوم، تشير سجلات الأمم المتحدة التي حللتها "العربي الجديد" إلى مقتل أربعة بحارة وإصابة ستة بجروح بالغة بعد استهداف أربع سفن، ومن حينها كرّت السبحة. في شهر يونيو/ حزيران، تمكنت المنظمة البحرية الدولية من إجلاء حوالي 11 ألف بحار بأمان، وفق بياناتها، لكنها أوقفت المبادرة في 25 يونيو بعد سلسلة من الهجمات الجديدة على السفن، ما يعني بقاء أكثر من 9 آلاف بحار في دائرة النار.

ورصدت تقارير دولية وتلك الصادرة عن اتحاد النقل البحري محاولة بعض أصحاب شركات النقل استغلال ظروف الحرب وقانون "القوة القاهرة" لتجاوز حقوق البحارة، مثل محاولة تمديد العقود قسراً دون موافقة البحار، أو تقييد وسائل الاتصال بينهم وبين عائلاتهم، وهو ما واجهته النقابات الدولية بضغط مكثف لتطبيق اتفاقية العمل البحري بحذافيرها لحماية المحتجزين والعالقين وتأمين رواتبهم واستمرار تواصلهم.

وأفادت نقابات عمالية لصحيفة ذا إندبندنت البريطانية بأن آلاف العمال تركوا لأسابيع وشهور متواصلة دون طعام ووقود لتشغيل التكييف في ظل درجات حرارة الصيف، ودون أدوية. ومنذ فبراير، أفاد الاتحاد الدولي لعمال النقل بتلقيه أكثر من 3 آلاف طلب مساعدة من بحارة عالقين يمثلون آلاف البحارة الآخرين، معظم الطلبات تتعلق بالأجور غير المدفوعة وطلبات العودة إلى الوطن، بينما تشكل الطلبات المتعلقة بنقص المؤن والوقود 10% منها.

في المقابل، بدأ عدد من الشركات تقديم إغراءات مالية للإبحار عبر هرمز، منها مثلاً ما اوردته وكالة "بلومبيرغ" عن مكافأة إضافية قدرها ستة أشهر من الراتب، كما قال أحد البحارة أن شركات الشحن تضيف ما يصل إلى 60 يوماً من الراتب إلى عقد مدته 30 يوماً. وكان الاتحاد الدولي لعمال النقل ومجموعة التفاوض المشتركة أعلنا في الثالث من مارس في بيان، تصنيف مضيق هرمز والمياه المحيطة به منطقةً عالية الخطورة.

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وهذا التصنيف ليس مجرد بيان تحذيري، وإنما أساس لتحديد حقوق العاملين على السفن. حيث تضمن اتفاقية العمل الجماعية الدولية قانونياً حصول البحارة على مضاعفة أجورهم (عادة 100% إضافية عن كل يوم يقضونه في منطقة خطر محددة مثل مضيق هرمز أو الخليج) إضافة إلى حقهم في رفض الإبحار من دون عقاب، وفي هذه الحالة، يُعاد البحار إلى وطنه على نفقة الشركة مع المزايا المستحقة حتى تاريخ العودة إلى منزل البحار أو ميناء تعيينه.

كما تضمن الشركة تزويد البحارة بحماية إضافية، وطعام، ورعاية اجتماعية، ومساعدة طبية وغيرها من المساعدات اللازمة مجاناً. لكن هذه الاتفاقية لم تق البحارة والعمال البحريين من الاستغلال، لا بل مما يصفه عدد من البحارة بـ "الجحيم البحري". إذ إن 95% من العاملين في المجال البحري الخارجي يعملون بعقود عمل مؤقتة حرة، وليس بعقود عمل دائمة وبالتالي لا تشملهم الاتفاقية الجماعية، ما يتيح المجال لاستغلالهم وهضم حقوقهم.

كما يواجه هؤلاء تمييزاً شديداً بحسب دولتهم، ويعتبر البحارة والعمال من الهند والفلبين وسورية الأكثر استغلالاً بين أقرانهم إن كان من ناحية الأجر أو التقديمات أو مزايا العقود أو هجرهم في البحار.

وقالت ميليسا بيرت، مستشارة قانونية في مجال القانون البحري والدولي، في مقال نشرته في مجلة "جاست سيكوريتي" القانونية يوم الاثنين الماضي، إنه في الحرب الدائرة مع إيران، لا يزال العديد من البحارة في عرض البحر منذ فبراير، بعد انتهاء عقودهم بفترة طويلة. هؤلاء مدنيون عالقون في تبادل إطلاق النار، وليسوا مقاتلين.

وتلفت إلى أنه على متن ناقلة نفط تم تحويل مسارها أثناء الحصار، توفي ضابط شاب أثناء انتظاره الإجلاء الطبي، وبقي جثمانه على متنها لمدة يومين. وقال ديفيد هايندل، رئيس قسم البحارة في الاتحاد الدولي لعمال النقل، في تصريح على موقع الاتحاد، إن البحارة يواجهون يومياً، في جميع أنحاء العالم، انتهاكات مروعة لحقوقهم الإنسانية والعمالية، وذلك لكي تتمكن الشركات الانتهازية من تحقيق أرباح سريعة على حسابهم. من الواضح تماماً أن هذه مشكلة متجذرة في القطاع.

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ويواجه البحارة مآسي وظيفية في يوميات عملهم، منها هجر السفن من قبل الشركات وترك الطواقم من دون رواتب ولا طعام ولا متابعة. وبلغ التخلي عن البحارة مستويات قياسية في عام 2025، وفقًا لبيانات جديدة جمعها الاتحاد الدولي لعمال النقل، حيث تم التخلي عن 6223 بحاراً عبر 410 سفن.

البحارة الهنود كانوا الأكثر تضرراً حيث تم التخلي عن 1125 بحاراً، و539 بحاراً من الفيلبين، وفي المرتبة الثالثة 309 بحارة من سورية. وبين الاتحاد أن البحارة لم يتقاضوا رواتبهم التي وصلت تراكمياً إلى 25.8 مليون دولار في عام 2025 نتيجةً لعمليات التخلي عن السفن. ومن هذا الإجمالي، استردّ الاتحاد الدولي لعمال النقل وأعاد 16.5 مليون دولار إلى البحارة.

كانت منطقة الشرق الأوسط الأسوأ من حيث حالات التخلي عن السفن، تليها أوروبا. أما الدولتان اللتان شهدتا أكبر عدد من حالات التخلي عن السفن فهما تركيا (61) والإمارات (54).

أما حول الأجور، فيورد اتحاد عمال النقل البحري على موقعه الإلكتروني أن الحد الأدنى للرواتب هو الأعلى لدى ربان السفينة وهو 7,795 دولاراً، ويهبط الحد الأدنى للرواتب للبحار الماهر إلى1,751 دولاراً. أما الحد الأدنى للإجازات فهو 2.5 يوم إجازة سنوية عن كل شهر، بالإضافة إلى 6.5 أيام إجازة تعويضية عن كل شهر خدمة.

أما في حالة تعرض الطاقم للعجز الدائم خلال فترة العمل فيتقاضى البحارة تعويضات بقيمة 120,369 دولاراً، وللضباط الصغار 160,490 دولاراً، والكبار نحو 200,612 دولاراً. وفي حالة الوفاة أثناء الخدمة يتقاضى المستفيد المعين 120,369 دولاراً و24,076 دولاراً لكل طفل معال (بحد أقصى 4 أطفال دون 18 عاماً).

وتحدد الاتفاقية الجماعية أقصى فترة للوجود على السفينة بتسعة أشهر. وتبرز المفارقات بحسب العلم الذي ترفعه السفن وجنسيات البحارة والعمال، فأعلى معدلات رواتب في العالم تقدمها شركات بحر الشمال (المملكة المتحدة، النرويج، وهولندا)، وتقل رواتب الخليج العربي بين 30% إلى 40% من رواتب بحر الشمال، ويعود هذا التباين بحسب المنصة إلى اختلافات الطقس التي تكون قاسية في بحر الشمال بالمقارنة مع الخليج، إضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وأيضاً النقابات القوية التي تحمي العمال وتطالب بحقوقهم.