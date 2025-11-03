معركة نيويورك... سباق انتخابي قد يغير توجهات اقتصاد أميركا

- يتنافس زهران ممداني وأندرو كومو في انتخابات نيويورك المحلية، حيث يسعى ممداني ليصبح أصغر عمدة مسلم وجنوب آسيوي، مع التركيز على تجميد الإيجارات وتوفير خدمات مجانية، مما يثير قلق الأسواق المالية. - يعتمد ممداني على الاشتراكية الديمقراطية لتحقيق العدالة الاجتماعية دون إلغاء السوق، مستلهماً من دول شمال أوروبا، ويخطط لتمويل برامجه عبر ضرائب تصاعدية، رغم الانتقادات لخططه. - يواجه ممداني منافسة من كومو الذي يركز على الشراكات العامة والخاصة، وكورتيس سيلوا الذي يدعو لخفض الضرائب، مما يعكس الانقسام الاقتصادي في نيويورك وتأثيرها العالمي.

تشهد مدينة نيويورك، العاصمة المالية للولايات المتحدة، غداً الثلاثاء، واحدة من أكثر الانتخابات المحلية سخونة في تاريخها الحديث، وسط ترقب اقتصادي ومالي واسع لما ستسفر عنه المنافسة بين المرشح الديمقراطي الاشتراكي زهران ممداني والحاكم السابق أندرو كومو، في سباق وصفته صحيفة نيويورك تايمز بأنه "اختبار للاتجاه الاقتصادي الجديد في قلب الرأسمالية الأميركية". وقالت الإذاعة الوطنية العامة في الولايات المتحدة (NPR)، في تقرير لها أمس الأحد، إن ممداني، الشاب البالغ من العمر 34 عاماً، يقف على بعد خطوة من أن يصبح أصغر عمدة للمدينة المالية الأبرز في العالم منذ أكثر من قرن وأول مسلم وجنوب آسيوي يتولى المنصب، مدفوعاً بقاعدة شبابية غير مسبوقة تمتد إلى خارج الولاية. وقد سجل استطلاع كوينيبياك الأخير تفوقه بنسبة 43% مقابل 33% لمنافسه المستقل أندرو كومو و14% للجمهوري كرتس سليوا.

وفي خطوة لافتة قبيل انتهاء حملته الانتخابية، ظهر ممداني في مقطع فيديو يتحدث باللغة العربية، موجهاً رسالته إلى الجالية العربية التي يتجاوز عددها مليوني شخص في المدينة. وخلال الفيديو، أطلق ممداني، الذي يقدم نفسه باعتباره صوت الطبقة العاملة والمهاجرين، وعوداً وصفت بـ"الحالمة"، أبرزها تجميد الإيجارات، ورعاية صحية مجانية، ومواصلات عامة مجانية. وفي الوقت الذي حذر فيه الرئيس دونالد ترامب من أنه سيجمد مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي إذا مضت نيويورك في "تجاربها الاشتراكية". أشارت "ذا إيكونوميست" إلى أن "معركة نيويورك" تتجاوز حدود المدينة، إذ يمثل اقتصادها 2.3 تريليون دولار (نحو 9% من الاقتصاد الأميركي، وسادس أكبر اقتصاد في العالم إذا اعتبرت دولة مستقلة)، ما يجعل أي تغيير ضريبي أو اجتماعي فيها قادراً على إعادة تعريف العلاقة بين رأس المال والسياسة في المدن الكبرى.

وبين طموح التغيير ومخاوف الانزلاق إلى المجهول، يبدو أن انتخابات نيويورك المقبلة لا تختبر فقط مستقبل قيادة المدينة المالية التي تحضن البورصات الأميركية وحي المال الشهير وول ستريت، بل مستقبل النموذج الاقتصادي الأميركي نفسه. وهو ما يعني، وفق "بوليتيكو"، أن هذا السباق يتجاوز حدوده المحلية ليصبح، مواجهة بين رؤيتين اقتصاديتين متعارضتين، الأولى تنادي بتوسيع دور الدولة لحماية الطبقات العاملة أو ما يسميها البعض بـ "الاشتراكية الديمقراطية"، والثانية تركز على جذب الاستثمار وحماية القطاع الخاص.

وفي حين يلقى ممداني دعماً واسعاً من الشباب والمهاجرين الذين يمثلون أكثر من 40% من سكان المدينة، يراهن خصومه على خوف الطبقة الوسطى من ارتفاع الضرائب التي يقترح ممداني فرضها على الأثرياء وهروب رؤوس الأموال من البورصات وغيرها، فيما تابعت الأسواق المالية العالمية وفي وول ستريت الحملة الانتخابية بقلق واضح، إذ حذر عدد من المحللين من أن تطبيق سياسات ممداني قد يؤدي إلى خروج ما يقارب 15 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة خلال عامه الأول في المنصب، لكن في نفس الوقت يرى مؤيدوه أن ضخ هذه الأموال في مشاريع الإسكان والنقل العام سيعيد تنشيط الطلب المحلي، ويقلل معدلات الفقر التي بلغت 18% العام الماضي وفق بيانات مكتب الإحصاء الأميركي.

برنامج ممداني الاقتصادي

وبحسب وسائل إعلام أميركية، يرتكز البرنامج الاقتصادي لزهران ممداني، المرشح الأوفر حظاً لرئاسة بلدية نيويورك، على رؤية تعيد تعريف العلاقة بين الدولة والسوق في واحدة من أكثر المدن تكلفة في العالم. فقد تعهد بتجميد الإيجارات في الوحدات السكنية المدعومة، وتوسيع نطاق الإسكان الميسر عبر بناء نحو 200 ألف وحدة جديدة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، إلى جانب جعل المواصلات العامة (الحافلات والمترو) مجانية بالكامل، وتأسيس متاجر غذائية تديرها البلدية لتوفير السلع بأسعار أقل. وفي الجانب المالي، يعتزم تمويل هذه البرامج من خلال فرض ضرائب تصاعدية على الشركات الكبرى والأثرياء وأصحاب الثروات العالية، مقدراً الإيرادات الإضافية المتوقعة بنحو تسعة مليارات دولار سنوياً، توجه لدعم البنية التحتية الخضراء والرعاية الصحية والتعليم ورعاية الأطفال. ورغم الانتقادات التي وصفت خططه بـ "غير الواقعية" نظراً لاعتمادها على ضرائب محدودة القاعدة، يؤكد ممداني أن هذه السياسات ضرورية لإعادة التوازن إلى اقتصاد المدينة الذي يصفه بـ "اقتصاد النخبة" الذي يخدم المضاربين والمستثمرين الكبار دون أن ينعكس على حياة المواطنين.

وتقوم فلسفة ممداني الاقتصادية على فكرة إعادة توزيع الثروة وتحريك عجلة النمو من القاعدة الاجتماعية إلى القمة، من خلال تمكين العمال والمستهلكين بدلاً من تحفيز رأس المال وحده. ويرى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 30 دولاراً في الساعة بحلول عام 2030 سيزيد القدرة الشرائية للمواطنين، ما يؤدي إلى تنشيط الأسواق المحلية الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو 98% من منشآت نيويورك. كما يعتبر أن مجانية المواصلات وتجميد الإيجارات سيساهمان في خفض تكاليف المعيشة ويمنحان الأسر استقراراً أكبر في مواجهة التضخم وارتفاع أسعار السكن. غير أن اقتصاديين - من بينهم محللون في معهد كاتو - يرون أن تطبيق هذه البرامج دون إصلاح هيكلي في الموازنة العامة قد يؤدي إلى عجز مزمن في الإيرادات وتراجع تنافسية المدينة أمام المستثمرين، مما يجعل تجربة ممداني الاقتصادية اختباراً حقيقياً لحدود النموذج الاجتماعي في قلب الرأسمالية الأميركية.

ما هي الاشتراكية الديمقراطية؟

والاشتراكية الديمقراطية التي يعتمد عليها ممداني هي فلسفة اقتصادية - سياسية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من دون إلغاء آليات السوق، إذ تجمع بين اقتصاد السوق الحر وسياسات الرفاه الاجتماعي التي تضمن توزيعاً أكثر إنصافاً للثروة. ونشأت فكرتها في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية رداً على فشل الرأسمالية المتوحشة من جهة، وتجارب الاشتراكية الشمولية من جهة أخرى. وتعد دول شمال أوروبا (مثل السويد، النرويج، الدنمارك، وفنلندا) أبرز النماذج الناجحة في تطبيق هذا النموذج، حيث تمكنت من الجمع بين الإنتاجية العالية والعدالة الاجتماعية، عبر ضرائب تصاعدية وتمويل شامل للتعليم والصحة والإسكان. أما في تجارب أخرى كاليونان وإسبانيا وأميركا اللاتينية، فقد واجهت الاشتراكية الديمقراطية صعوبات نتيجة تضخم القطاع العام وضعف الكفاءة الإنتاجية وارتفاع الديون. ومع ذلك، فإن نجاحها النسبي في الدول الإسكندنافية جعلها نموذجاً يستشهد به في النقاشات السياسية الأميركية اليوم، بوصفها محاولة لإصلاح الرأسمالية من الداخل دون تقويضها، عبر تحويل الاقتصاد إلى أداة لخدمة المواطن لا مجرد وسيلة لتراكم رأس المال.

برامج المنافسين

يقف في مواجهة زهران ممداني خصمان رئيسيان في سباق رئاسة بلدية نيويورك، الحاكم السابق أندرو كومو والمرشح الجمهوري كورتيس سيلوا، ولكل منهما رؤية اقتصادية مختلفة تعكس انقسام المدينة بين يمين يخشى التجارب "الاشتراكية" ويسار يدعو لإصلاح شامل. ويطرح أندرو كومو، الحاكم الديمقراطي السابق الذي يخوض الانتخابات مستقلاً، برنامجاً يعتمد على خبرته الإدارية الطويلة، ويركز على إحياء النمو الاقتصادي عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهو النموذج الذي ميز فترته السابقة في الحكم. ويدعو كومو إلى زيادة عدد عناصر الشرطة بخمسة آلاف، وتوسيع مشاريع الإسكان متنوعة الدخل لتقليل التفاوت الطبقي، مع إصلاح نظام الرعاية الصحية والتعليم عبر ضخ استثمارات جديدة في البنية التحتية والخدمات العامة. ويقدم نفسه بأنه "صوت الاستقرار" في مواجهة ما يصفه بـ "المغامرة اليسارية" لممداني. لكنه يواجه انتقادات واسعة على خلفية اتهامات الفساد والتحرش التي أنهت مسيرته السياسية عام 2021، إلى جانب مسؤوليته عن سوء إدارة أزمة كورونا في دور رعاية المسنين.

أما كورتيس سيلوا، مؤسس منظمة "ملائكة الحراسة" الأمنية، فيخوض السباق ممثلاً للجمهوريين برؤية محافظة ترتكز على خفض الإنفاق العام وتخفيف القيود التنظيمية عن المستثمرين. ويدعو سيلوا إلى خفض الضرائب لجذب رؤوس الأموال، وتحرير الأسواق العقارية والتجارية من البيروقراطية، مع التركيز على تعزيز الأمن العام باعتباره أساس النشاط الاقتصادي. ويقدم نفسه مدافعاً عن "المدينة الحقيقية" ضد ما يسميه "نخبوية الديمقراطيين"، لكنه يعاني من ضعف التأييد الشعبي في مدينة تميل ديموغرافياً إلى اليسار.

وهكذا، يظهر المشهد الانتخابي وكأنه استفتاء اقتصادي على هوية نيويورك المستقبلية، بين ممداني الذي يعد بتجديد اجتماعي واقتصادي جذري، وكومو الذي يرفع شعار الاستقرار عبر الإدارة التقليدية، وسيلوا الذي يراهن على الانضباط المالي والسوق الحرة.

القلب الاقتصادي

تعد مدينة نيويورك القلب الاقتصادي والمالي للولايات المتحدة والعالم، إذ تسهم وحدها بما يقارب 10% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، وتضم أهم المراكز المالية العالمية وفي مقدمتها وول ستريت، التي تحتضن بورصتي نيويورك وناسداك، بما تمثله من ثقل في أسواق الأسهم والسندات والسلع. ويقدر حجم الناتج الاقتصادي للمدينة بأكثر من 2.5 تريليون دولار سنوياً، وهو ما يجعلها في مرتبة تنافس اقتصادات دول كبرى مثل فرنسا أو المملكة المتحدة. كما تضم المدينة مقرات كبرى الشركات متعددة الجنسيات، ومراكز التمويل والاستشارات والمحاسبة والتأمين، إلى جانب قطاع التكنولوجيا المالية المزدهر الذي يتوسع بوتيرة سريعة في بروكلين وكوينز. إلى جانب ذلك، تعد نيويورك المحرك المالي الرئيس للنظام الفيدرالي الأميركي، حيث تعتبر أكبر مساهم صاف في الإيرادات الضريبية الوطنية، وتؤثر قراراتها الاقتصادية مباشرة في حركة الأسواق العالمية وأسعار العملات والفائدة.

ويعمل في قطاعاتها المالية والمصرفية ما يزيد على 400 ألف موظف، بينما يوفر قطاع العقارات وحده مئات المليارات من الدولارات سنوياً، ما يجعل من أي تحول في سياساتها الضريبية أو العقارية قضية قومية وليست محلية فحسب. كما تمثل المدينة مركزاً عالمياً للتجارة والإعلام والسياحة والتعليم العالي، إذ تجذب أكثر من 60 مليون زائر سنوياً، وتستضيف مؤسسات مرجعية مثل الأمم المتحدة وجامعات كولومبيا ونيويورك، ما يمنحها بعداً سياسياً واقتصادياً لا يتوافر لأي مدينة أخرى في العالم. وهو ما يفسر حجم الاهتمام الوطني والدولي بانتخاباتها، وتأثيرها المباشر على توجهات السوق الأميركية والعلاقات الاقتصادية العالمية.