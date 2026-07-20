- افتُتح معرض فارنبورو الدولي للطيران في المملكة المتحدة، حيث تتنافس بوينغ وإيرباص على طلبيات شركات الطيران وتأجير الطائرات، مما يجعله مؤشراً لاتجاهات صناعة الطيران المستقبلية. - أبرمت بوينغ صفقات كبيرة في اليوم الأول، تضمنت 150 طلب شراء، بينما ردت إيرباص بصفقة كبيرة أيضاً، مع طلبات من SMBC Aviation Capital وشركات أخرى، مما يعكس الطلب القوي على الطائرات. - أكد الرئيس التنفيذي لبوينغ على استمرار الطلب رغم ارتفاع أسعار التذاكر، وتسعى إيرباص لإطلاق طائرة جديدة بحلول 2030، مما يعكس المنافسة المستمرة بين الشركتين.

افتُتح، الاثنين، معرض فارنبورو الدولي للطيران في المملكة المتحدة، أحد أكبر معارض صناعة الطيران والفضاء في العالم وأهمها، وسط منافسة محتدمة بين عملاقي تصنيع الطائرات بوينغ الأميركية وإيرباص الأوروبية للفوز بطلبيات شركات الطيران وشركات تأجير الطائرات، في وقت تتواصل فيه الطفرة في الطلب العالمي على السفر الجوي رغم تحديات سلاسل الإمداد وتأخر عمليات التسليم. ويُعد معرض فارنبورو الذي يُنظم بالتناوب مع معرض باريس للطيران منصّةً رئيسيةً لإبرام أكبر صفقات الطائرات التجارية وإعلانها، إذ يجمع أبرز المصنعين وشركات الطيران والدفاع والفضاء من مختلف أنحاء العالم، ويُنظر إليه بوصفه مؤشراً إلى اتجاهات صناعة الطيران خلال السنوات المقبلة.

وشهد اليوم الأول لمعرض فارنبورو نشاطاً قوياً، إذ نجحت بوينغ في تأمين ما يقرب من 150 طلب شراء وخيارات شراء لطائراتها، قبل أن ترد إيرباص بصفقة كبيرة عزّزت المنافسة بين الشركتين. وكانت أكبر الصفقات من نصيب شركة تأجير الطائرات إس إم بي سي (SMBC Aviation Capital)، التي أعلنت شراء 100 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس، إلى جانب 100 طائرة من عائلة إيرباص A320neo، في خطوة تعكس استمرار الطلب القوي على الطائرات ضيقة البدن، التي تمثل العمود الفقري لأساطيل شركات الطيران حول العالم.

كما حصلت بوينغ على 48 طلباً وخيار شراء لطائرات 787 دريملاينر من كل من شركة طيران الرياض السعودية والخطوط الجوية الفيليبينية، في واحدةٍ من أبرز صفقات الطائرات عريضة البدن خلال افتتاح المعرض. وتكتسب صفقة الخطوط الجوية الفيليبينية أهميةً خاصة، إذ تمثل أول طلبية للشركة من بوينغ منذ نحو 20 عاماً، على أن تبدأ عمليات تسليم الطائرات اعتباراً من عام 2031، في ظل امتلاء دفاتر طلبيات أكبر المصنعين لسنوات طويلة مقبلة.

ويعكس ذلك استمرار الزخم القوي في سوق الطيران المدني، إذ إن الطرازات الأكثر طلباً لدى بوينغ وإيرباص أصبحت محجوزة عملياً حتى منتصف العقد المقبل، مع استمرار شركات الطيران في توسيع أساطيلها لمواكبة نمو حركة السفر. ويحمل معرض هذا العام أهمية خاصة بالنسبة إلى بوينغ، التي عادت إلى المشاركة بقوة في إبرام الصفقات، بعدما غابت عملياً عن دورة العام الماضي عقب حادث تحطم طائرة 787 دريملاينر التابعة لشركة إير إنديا، الذي أودى بحياة 260 شخصاً وألقى بظلاله على حضور الشركة في المعرض.

وأكد الرئيس التنفيذي لبوينغ؛ كيلي أورتبرغ، أن الطلب على الطائرات لا يزال قوياً، مشيراً إلى أن المسافرين يواصلون الإقبال على السفر رغم ارتفاع أسعار التذاكر، وهو ما يدعم استمرار شركات الطيران في الاستثمار في توسيع أساطيلها، بحسب ما نقلت بلومبيرغ. وتسعى بوينغ في الوقت نفسه إلى استعادة مكانتها بعد سنوات من الأزمات المرتبطة بمشكلات الجودة والإنتاج، التي أدّت إلى تغييرات واسعة في الإدارة وخطط إعادة هيكلة الشركة. ويبرز خلال المعرض أيضاً سباق الشركتين لتطوير الجيل المقبل من الطائرات ضيقة البدن، التي تشكل الركيزة الأساسية لصناعة الطيران التجاري.

وقال أورتبرغ إن بوينغ لا تتوقع طرح الطائرة التي ستخلف 737 قبل نهاية العقد المقبل، موضحاً أن الشركة تحتاج إلى مزيد من الوقت لتعزيز أوضاعها المالية قبل إطلاق استثمارات ضخمة في برنامج جديد، فضلاً عن استمرار الطلب القوي على الطراز الحالي. في المقابل، أكد الرئيس التنفيذي لإيرباص، غيوم فوري، أن الشركة تستهدف إطلاق برنامجها للطائرة الجديدة بحلول عام 2030، على أن تدخل الخدمة التجارية خلال النصف الثاني من العقد المقبل، معتبراً أن هذا الموعد "أقرب مما يبدو" بالنسبة إلى صناعة الطيران.

ويؤكد النشاط الذي شهده اليوم الأول من معرض فارنبورو أن المنافسة بين بوينغ وإيرباص لا تزال في أوجها، في وقت تمتد فيه دفاتر الطلبيات إلى سنوات طويلة، مدفوعة باستمرار تعافي السفر الجوي العالمي وتزايد الطلب على الطائرات الجديدة الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.