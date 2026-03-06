مطار هيثرو يواجه "تحديات تشغيلية" بعد إلغاء مئات الرحلات بسبب الحرب

- يواجه مطار هيثرو تحديات تشغيلية متزايدة بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مع إلغاء 300 رحلة وتوقف 18 طائرة في مواقع غير مخصصة، مما يسبب فوضى لشركات الطيران. - رغم أن تأثير الصراع على الإيرادات لا يزال محدوداً، إلا أن الرئيس التنفيذي توماس وولدباي يشير إلى إمكانية تغيّر الوضع إذا استمر القتال، مع تشكيل فريق عمل لإدارة الأزمة. - وصلت أول رحلة طيران عارض إلى مطار ستانستيد، تقل عشرات البريطانيين العالقين، وسط تصاعد التوترات والهجمات الانتقامية الإيرانية في المنطقة.

يواجه مطار هيثرو البريطاني تحديات تشغيلية متفاقمة منذ بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، السبت الماضي، مع تزايد في أعداد الطائرات الرابضة في المطار وإلغاء مئات من الرحلات. وقال الرئيس التنفيذي للمطار توماس وولدباي، إنّ تأثير الصراع على الإيرادات لا يزال محدوداً حتى الآن، لكنه قد يتغيّر إذا استمر القتال.

ويعتبر هيثرو أكثر المطارات ازدحاماً من حيث المسافرين في أوروبا، وحسب المسؤول البريطاني فقد شهد إلغاء 300 رحلة منذ اندلاع الصراع مع توقع مزيد من الاضطرابات.

وهناك نحو 18 طائرة متوقفة حالياً في مواقع غير مخصّصة لها في المطار بسبب إغلاق الأجواء في الشرق الأوسط، ما يسبب فوضى لشركات الطيران.

وقال وولدباي في تصريحات لوكالة بلومبيرغ أمس "إنه يقتطع بالطبع جزءاً من الإيرادات الإجمالية"، وأضاف: "علينا أن نرى إلى متى سيستمر ذلك، لكنّني حالياً واثق إلى حد كبير من أننا سنعود على المدى الطويل إلى مسارنا الطبيعي".

وأشار إلى أن المطار شكّل فريق عمل مع شركات الطيران المتعاملة معه لإدارة تداعيات الأزمة، ويقدم لها تحديثات ثلاث مرات يومياً. وامتنع وولدباي عن تحديد حجم الخسائر اليومية الناتجة عن الاضطرابات، لكنه أضاف "لا نتحدث عن مبلغ كبير، ليس بعد"، وتابع: "إذا استمر ذلك لفترة طويلة جداً، فسنضطر إلى النظر في الأمر".

وكانت إيرادات مطار هيثرو السنوية قد ارتفعت في عام 2025 بنحو 2% لتصل إلى 3.6 مليارات جنيه إسترليني (4.8 مليارات دولار)، بينما تراجعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 37%، بحسب ما أعلنت الشركة الأسبوع الماضي.

وصول العالقين

في غضون ذلك، وصلت إلى مطار ستانستيد في شرق لندن أول رحلة طيران عارض أقلت عشرات من المواطنين البريطانيين الذين علقوا في دول المنطقة منذ اندلاع الحرب. وكان من المقرر أن تقلع الرحلة من العاصمة العمانية مسقط مساء الأربعاء، لكن جرى إرجاؤها لمدة 24 ساعة لتقلع مساء أمس الخميس بسبب مشكلات تقنية.

وسجّل أكثر من 140 ألف بريطاني وجودهم لدى وزارة الخارجية البريطانية في المنطقة، بعدما أدّت الضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران إلى هجمات انتقامية إيرانية في أنحاء المنطقة.

وشهدت دبي وأبو ظبي، حيث يتركز كثير من المغتربين البريطانيين، منذ يوم السبت عدة ضربات مباشرة من إيران، مع ورود تقارير عن أضرار في مطار دبي الدولي وعدد من الفنادق الفاخرة.

وتقع سلطنة عُمان على الضفة المقابلة من خليج عُمان مقابل جنوب إيران، لكنها تبعد نحو 1200 ميل (1900 كيلومتر) عن طهران، ما يجعلها أبعد عن العاصمة الإيرانية مقارنة بمعظم دول الخليج.