مطار برلين يواصل مواجهة تداعيات الهجوم الإلكتروني

- يواجه مطار برلين-براندنبورغ اضطرابات مستمرة بسبب هجوم إلكتروني استهدف أنظمة تكنولوجيا المعلومات، مما أدى إلى إلغاء وتأخير العديد من الرحلات، مع توقع استمرار المشكلة لعدة أيام. - الهجوم لم يقتصر على برلين، بل امتد تأثيره إلى مطارات أوروبية أخرى مثل بروكسل ودبلن وهيثرو، حيث تعمل فرق متخصصة على إعادة تشغيل الأنظمة المتضررة. - يأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة هجمات سيبرانية متزايدة على قطاع النقل الأوروبي، مما يثير قلقًا بشأن استهداف البنى التحتية الحيوية بدوافع سياسية أو مالية.

لا يزال مطار برلين-براندنبورغ، المطار الرئيسي في العاصمة الألمانية، يواجه تداعيات الهجوم الإلكتروني الذي استهدف أحد أنظمة تكنولوجيا المعلومات فيه، وسط توقعات باستمرار الاضطرابات لعدة أيام مقبلة. وقال متحدث باسم المطار، اليوم الجمعة، إن "المشكلة الأساسية" مرجّح أن تستمر لأيام أخرى، ما يعني احتمالية حدوث تأخيرات وإلغاءات في بعض الرحلات خلال عطلة نهاية الأسبوع، مضيفًا أنه لا يمكن في الوقت الراهن تحديد موعد نهائي لحل الأزمة.

وأوضح المتحدث أن عددًا من الرحلات أُلغيت بالفعل اليوم، من بينها ثلاث رحلات وصول وثلاث رحلات مغادرة، مرجّحًا إلغاء المزيد من الرحلات لاحقًا. ويعاني المطار من شلل في أنظمة مناولة الركاب والأمتعة. غير أن الوضع بدأ يستقر نسبيًا بفضل اعتماد الموظفين على إجراءات بديلة، واستعانة شركات الطيران والمناولة بأنظمتها الخاصة لتخفيف حدّة الأزمة. ووصل إلى المطار 12 موظفًا من شركة "كولينز إيروسبيس" لخدمات تكنولوجيا المعلومات، المستهدفة بالهجوم، حيث يعملون على إعادة تثبيت الأجهزة المصابة وتشغيل الأنظمة في أسرع وقت ممكن.

وتسبب الهجوم في تعطيل الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالمطارات، ولم يقتصر تأثيره على برلين فقط، بل شمل أيضًا مطارات بروكسل ودبلن وهيثرو في لندن. ولم تتضرر مطارات ألمانية رئيسية أخرى من الهجوم. وفي بريطانيا، ألقت الشرطة القبض على مشتبه به على خلفية الهجوم، قبل أن تطلق سراحه بشروط.

ووقع الهجوم مساء الجمعة الماضية واستهدف أنظمة تكنولوجيا المعلومات التابعة لشركة "كولينز إيروسبيس"، المزود الرئيسي لخدمات إلكترونيات الطيران وإدارة الأنظمة في عدد من المطارات الأوروبية. نتيجة لذلك تعطلت أنظمة تسجيل الركاب ومناولة الأمتعة في مطار برلين-براندنبورغ، ما تسبب بإلغاء وتأخير عشرات الرحلات.

ويأتي هذا الحادث في سياق سلسلة من الهجمات السيبرانية المتزايدة على قطاع النقل في أوروبا خلال الأشهر الأخيرة، وسط تحذيرات من أجهزة الأمن السيبراني من استهداف البنى التحتية الحيوية سواء بدوافع سياسية أو مالية

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)