مطار الكويت الدولي يستأنف تشغيل رحلات شركات الطيران

- أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت استئناف تشغيل مطار الكويت الدولي بعد توقفه بسبب الحرب الإيرانية، مع استكمال أعمال الإصلاح والتطوير لرفع جاهزية المرافق التشغيلية والأنظمة الفنية. - شهد مبنى الركاب (T1) عودة حركة المسافرين ضمن خطة تشغيل تدريجية، مع تحسين المرافق والخدمات لتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة، وتوفير بيئة تشغيلية متكاملة. - دعت الهيئة المسافرين للحضور قبل موعد الرحلة بثلاث ساعات، مع الالتزام بمواعيد إغلاق كاونترات تسجيل الدخول لضمان انسيابية الحركة الجوية وسلامة المسافرين.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم الاثنين، استئناف مطار الكويت الدولي تشغيل رحلات شركات الطيران العربية والأجنبية، بعد استكمال أعمال الإصلاح والتطوير ورفع جاهزية المرافق التشغيلية والأنظمة الفنية. جاء ذلك بعد توقف تشغيل المطار منذ اندلاع الحرب الايرانية. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الاثنين، عن مدير الطيران المدني بالتكليف، دعيج العتيبي، قوله إن مبنى الركاب (T1) شهد عودة حركة المسافرين وسط إجراءات تشغيلية تهدف إلى ضمان انسيابية الحركة الجوية وتسهيل إجراءات السفر.

وذكر أن التشغيل المبدئي لمبنى الركاب (T1) اليوم يشمل رحلة واحدة لكل شركة طيران ضمن خطة تشغيل تدريجية، تهدف إلى ضمان انسيابية الحركة التشغيلية، وتقييم الأداء قبل التوسع في مراحل التشغيل اللاحقة. وأوضح أن مبنى الركاب (T1) شهد أعمال تطوير وتجديد شاملة شملت المرافق التشغيلية والخدمية بما يحقق أعلى معايير الأمن والسلامة، ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، ويعزز كفاءة التشغيل خلال المرحلة المقبلة. وأضاف العتيبي أن أعمال التطوير شملت كذلك تحسين المرافق والخدمات والمناطق المحيطة بالمطار بما يعكس الصورة الحضارية لدولة الكويت ويوفر بيئة تشغيلية وخدمية متكاملة للمسافرين.

- تنويه هام: مواعيد إغلاق كاونترات تسجيل الدخول

ودعا المسافرين إلى ضرورة الحضور إلى مطار الكويت الدولي قبل موعد الرحلة بثلاث ساعات على الأقل لإتاحة الوقت الكافي لإنهاء جميع الإجراءات وتجنب أي تأخير قد يؤثر في سفرهم. وأكد أهمية الالتزام بمواعيد إغلاق كاونترات تسجيل الدخول، مبيناً أنها تغلق قبل موعد الإقلاع بساعة واحدة للرحلات المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية فيما تغلق قبل موعد الإقلاع بساعة ونصف الساعة للرحلات المتجهة إلى جميع الدول الأخرى. وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت الشيخ حمود مبارك الصباح، في وقت سابق من الشهر الماضي، إن إعادة التشكيل ستأتي بعد استكمال أعمال الإصلاح والتطوير في المرافق التشغيلية ورفع جاهزية الأنظمة والبنية التحتية في المطار.

وأشار في تصريحات لـ"كونا" إلى أن إعادة التشغيل ستحدث بشكل تدريجي، وفق خطة تشغيلية تراعي الجاهزية الفنية والتشغيلية بما يضمن انسيابية الحركة الجوية وسلامة المسافرين، مؤكداً مواصلة الهيئة تقييم مراحل التشغيل تباعاً وفق الخطط المعتمدة وصولاً إلى التشغيل الكامل للمطار. وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش قد أعلنت اليوم تصدي الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وأعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان عن "إدانة واستنكار دولة الكويت، وبأشد العبارات، الهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة، لما تمثله من تصعيد خطير واعتداء مباشر على أمن دولة الكويت واستقرارها".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)