مطار القليعات في لبنان... أداة إنعاش اقتصادي

- إطلاق مشروع مطار القليعات يمثل خطوة مهمة في تحويل المشاريع الكبرى في لبنان إلى واقع ملموس، مع التركيز على الإعداد التشغيلي الفعلي، مما يعكس جدية في التنفيذ ويعطي الأمل في بلد يعاني من الأزمات. - إعطاء الأولوية في التوظيف لأبناء عكار وشمال لبنان يعكس توجهاً نحو التنمية المحلية وربط الاستثمار بالمجتمع المحيط، مما يعزز فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي في منطقة كانت مهمشة. - التحديات تشمل الالتزام بتوظيف أبناء المنطقة والشفافية في عمليات التوظيف، مع ضرورة دور رقابي فعال من الدولة لضمان استدامة المشروع وتحقيق الفائدة المرجوة.

لطالما كان لبنان عاجزاً عن ترجمة مشاريعه الكبرى إلى واقع ملموس، إذ تبقى غالبية المبادرات حبيسة الأدراج أو رهينة خلافات سياسية لا تنتهي. لهذا، فإن الإعلان الأخير الصادر عن شركة "Sky-Lounge Services"، المكلفة بتطوير وتشغيل مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات، عن إطلاق أول 21 فرصة عمل ضمن المرحلة الأولى من التشغيل، يستحق التوقف عنده بشيء من التدقيق، لا بوصفه خبراً عابراً، بل بوصفه مؤشراً على كيفية إدارة مشروع بنية تحتية في بلد أنهكته الأزمات المتراكمة.

المشاريع الكبرى في لبنان عادة ما تقاس بمسافة الزمن الفاصلة بين الإعلان عنها وبين أول أثر ملموس لها على الأرض. وفي حالة مطار القليعات، يبدو أن هذه المسافة بدأت تتقلص فعلياً، مع الإعلان عن وظائف محددة، بمواصفات دقيقة وهيكلية تنظيمية واضحة تراعي المعايير الدولية المعتمدة في قطاع الطيران. هذا التفصيل وإن بدا إدارياً بحتاً، يحمل دلالة أعمق: إن المشروع تجاوز طور الدراسات والوعود إلى مرحلة الإعداد التشغيلي الفعلي، وهو أمر لا يمكن التقليل من أهميته في بلد اعتاد أهله الحذر من أي وعد تنموي جديد.

لكن ما يستحق قراءة أعمق في هذا الملف هو القرار المعلن بإعطاء الأولوية في التوظيف لأبناء عكار وشمال لبنان. فهذه المنطقة، التي ظلت لعقود خارج خرائط الاستثمار والتنمية، تجد نفسها اليوم في قلب مشروع قد يعيد تشكيل موقعها الاقتصادي. والمسألة هنا لا تتعلق فقط بعدد الوظائف المتاحة، بل بما تحمله من رسالة رمزية: أن مشروعاً استراتيجياً بحجم مطار دولي يمكن أن يكون رافعة تنموية لمنطقة، لا مجرد منشأة معزولة عن محيطها الاجتماعي والاقتصادي. وإذا ما ترجم هذا الالتزام فعليا في المراحل المقبلة، فقد يشكل نموذجا نادرا لربط الاستثمار الكبير بالتنمية المحلية في بلد نادرا ما يحدث فيه هذا الربط.

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مع ذلك، يبقى من الضروري التعامل مع هذا الإعلان بواقعية لا تُسقط الحماسة على حساسية المتابعة النقدية. فالشركة نفسها تصف هذه الدفعة بأنها المرحلة الأولى فقط، على أن يُعلن عن فرص إضافية تباعاً مع تقدم الأعمال. وهذا يعني أن الحكم النهائي على جدية المشروع وأثره الفعلي لن يكتمل إلا مع مرور الوقت، ومع التأكد من استمرار الشركة في الوفاء بوعودها، سواء لجهة الأولوية الممنوحة لأبناء المنطقة، أو لجهة شفافية آليات التوظيف، أو لجهة الالتزام بالجدول الزمني المعلن للانتقال إلى التشغيل الكامل. الرهان الحقيقي هنا لا يتوقف عند حدود المطار بصفته منشأة نقل جوي، بل يمتد إلى ما يمكن أن يولده من نشاط اقتصادي مواكب: خدمات لوجستية، فنادق، مطاعم، نقل بري، وربما استثمارات جديدة تبحث عن موطئ قدم في منطقة كانت حتى وقت قريب بعيدة تماماً عن اهتمامات المستثمرين. فالمطارات، في التجارب الدولية، غالبا ما تكون نقطة انطلاق لتحولات اقتصادية أوسع في محيطها الجغرافي، لا مجرد بوابة عبور للمسافرين.

تجارب دولية عديدة تقدم دروساً مفيدة في هذا السياق. ففي مناطق نائية من دول أخرى، شكلت مطارات إقليمية صغيرة نقطة انطلاق حقيقية لتنمية محلية متكاملة، حين ارتبط تشغيلها بخطط استثمارية واضحة ومدروسة لا بمجرد توفير فرص عمل مؤقتة تنتهي مفاعيلها بانتهاء مرحلة الافتتاح الأولى. لكن التجارب ذاتها تحذر أيضاً من مخاطر واضحة ومتكررة: مشاريع بدأت بحماس شعبي كبير ثم تعثرت لاحقاً بسبب غياب التنسيق الفعلي الكافي بين الجهات الرسمية والشركات المشغلة، أو بسبب تضخم التوقعات الشعبية إلى حد تصعب معه تلبيتها لاحقاً على أرض الواقع الملموس بشكل كامل ونهائي. ولبنان اليوم أمام فرصة نادرة لتجنب هذا المسار المتكرر، شرط أن تبقى الدولة حاضرة بوصفها شريكاً رقابياً فعلياً، لا متفرجاً على مشروع تديره جهة خاصة وحدها بمعزل عن أي إطار مؤسسي واضح المعالم ومحدد المسؤوليات بدقة.

في نهاية المطاف، يبقى الإعلان عن أول 21 فرصة عمل في طار القليعات خطوة إيجابية بامتياز، تجمع بين الجدية التشغيلية والبعد التنموي والشفافية الإدارية، في بلد بات بأمسّ الحاجة إلى إشارات من هذا النوع تعيد بعض الثقة إلى مواطنيه بجدوى المشاريع الكبرى. وبعد سنوات من التقشف القسري وهجرة الكفاءات وإغلاق الأبواب أمام الشباب الباحثين عن فرصة، يمثل أي إعلان توظيف حقيقي، محكوم بمعايير واضحة وجدول زمني معلن، حدثاً يستحق أن يقرأ بجدية لا بتشكيك مسبق، ولو أن الحذر يبقى مشروعاً في بلد تراكمت فيه خيبات الأمل.

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غير أن قيمة هذه الخطوة الحقيقية لن تتضح كاملة إلا من خلال ثلاثة اختبارات أساسية ستفرض نفسها في الأشهر المقبلة: أولها مدى التزام الشركة فعلياً بمنح الأولوية لأبناء عكار والشمال في الدفعات اللاحقة من التوظيف، وليس فقط في هذه المرحلة الأولى ذات الطابع الرمزي إلى حد ما. وثانيها مدى شفافية الإجراءات في المقابلات والاختيار، بعيدا عن أي شبهة محسوبية قد تُفرغ الوعد من مضمونه وتعيد إنتاج نموذج التوظيف بالواسطة الذي عانى منه لبنان طويلا. أما الاختبار الثالث فيتعلق بالجدول الزمني نفسه: هل ستنتقل المرحلة الأولى فعليا إلى مراحل تشغيلية أوسع في المواعيد المعلنة، أم ستتحول إلى وعد آخر يتبخر مع تعقيدات الواقع اللبناني المعتاد؟

وإلى حين اتضاح إجابات هذه الأسئلة، يبقى المهم أن محافظتي عكار والشمال، بعد عقود من التهميش، وجدتا أخيراً مشروعاً يتحدث بلغة الأرقام والوظائف لا بلغة الوعود الانتخابية الموسمية. وسواء تحقق كامل الرهان التنموي المرتقب أم جاء جزئيا فقط، فإن مجرد وضع هذه المنطقة على خريطة الاستثمار الجدي يشكل بحد ذاته تحولا يستحق المتابعة، لا الاحتفاء العابر فحسب. فالمطارات لا تُبنى لتقيس فقط عدد المسافرين العابرين، بل لتقيس أيضا قدرة الدولة والمستثمرين على تحويل الجغرافية المهمشة إلى فرصة اقتصادية حقيقية، وهذا بالتحديد ما ينتظره أبناء شمال لبنان أن يروه مكتملا، لا موعوداً فقط.