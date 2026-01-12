مطار إسطنبول يلغي 54 رحلة بسبب الثلوج

- أعلنت الخطوط الجوية التركية عن إلغاء 54 رحلة من وإلى مطار إسطنبول الدولي بسبب العواصف الثلجية، مع تخفيض الطاقة التشغيلية في مطار صبيحة غوكتشن بنسبة 15% لضمان سلامة الركاب. - تشهد تركيا انخفاضاً في درجات الحرارة مع هطول الأمطار والثلوج، مما يؤثر على حركة الملاحة الجوية، حيث يُنصح المسافرون بمراجعة حالة الرحلات باستمرار. - مطار إسطنبول الدولي يُعد من أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، حيث سجل 549,316 رحلة و84 مليون مسافر في عام 2025، مع زيادة بنسبة 5.07% في عدد المسافرين.

أعلنت الخطوط الجوية التركية (THY) عن إلغاء عشرات الرحلات المجدولة من مطار إسطنبول الدولي وإليه، بسبب استمرار العواصف الثلجية في 54 ولاية تركية ووصولها اليوم الاثنين ولاية إسطنبول، ما انعكس على حركة الملاحة الجوية.

وأكد المستشار الإعلامي لشركة الخطوط الجوية التركية يحيى أوستن أنه "تقرر إلغاء 54 رحلة جوية من مطار إسطنبول الدولي (IGA) وإليه في إجراء احترازي لضمان سلامة الركاب، نظراً إلى سوء الأحوال الجوية وانخفاض الرؤية". مضيفاً في بيان أن "مطار صبيحة غوكتشن الدولي في إسطنبول خفض الطاقة التشغيلية".

وكانت لجنة طوارئ الأرصاد الجوية (MADKOM) في مطار صبيحة الواقع بالقسم الآسيوي في إسطنبول قد أعلنت اليوم عن تخفيض الطاقة التشغيلية للمطار بنسبة 15% طوال اليوم، ما يعني تأجيل بعض الرحلات أو دمجها. ونبه بيان شركة الخطوط الجوية التركية للمسافرين إلى ضرورة مراجعة حالة الرحلة عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق قبل التوجه إلى المطار وعدم الاعتماد على جداول الرحلات القديمة نظراً إلى التحديث المستمر.

وتشهد تركيا، حسب دائرة الأرصاد الجوية، انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة، وهطولاً للأمطار والثلوج في مناطق مختلفة من البلاد يستمر أسبوعاً مع تقلبات كبيرة بدرجات الحرارة بين النهار والليل، وفرص لسقوط الثلوج في الشمال الشرقي وأمطار متفرقة في الوسط والغرب. من المتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى في بعض المناطق إلى ما دون الصفر في ساعات الصباح الباكر، فيما تتراوح العظمى بين 5 و12 درجة مئوية في المدن الكبرى.

وكان وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو قد أعلن في وقت سابق أن مطار إسطنبول الدولي من أكثر المطارات ازدحاماً في العالم خلال عام 2025، بواقع 549 ألفاً و316 رحلة جوية نقلت خلالها 84 مليوناً و406 آلاف و50 مسافراً. وأضاف الوزير أورال أوغلو في منشور على منصة "إن سوسيال" التركية: "أثبت مطار إسطنبول مرة أخرى وبقوة أنه أحد أكثر مراكز الطيران ازدحاماً وأهمية استراتيجية في العالم، بعدما سجّل خلال عام 2025 نحو 549 ألفاً و316 رحلة، و84 مليوناً و406 آلاف و50 مسافراً"، مشيراً إلى أن "نسبة الزيادة في عدد المسافرين بلغت 5.07% مقارنة بالعام السابق".

يذكر أن مطار إسطنبول الدولي دخل الخدمة لأول مرة في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بقدرة استيعابية للمرحلة الأولى تناهز 90 مليون مسافر سنوياً، على أن ترتفع إلى 150 مليوناً مع انتهاء المراحل كافة بحلول 2028، ويمكن رفعها إلى 200 مليون مستقبلاً.