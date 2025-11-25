مطارات على الورق في ليبيا... إهدار المال العام

- تعاني ليبيا من إهدار مالي في قطاع المطارات، حيث تُستثمر مبالغ ضخمة دون نتائج ملموسة، مع وجود 21 مطاراً يعمل معظمها بقدرات محدودة، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه المشاريع وغياب رؤية شاملة لتحديد الاحتياجات الفعلية. - تقرير ديوان المحاسبة يكشف عن تعاقدات ضخمة بقيمة 1.25 مليار دولار خلال 15 سنة، مع استمرار المخالفات وغياب الرقابة الفعالة، مما يتطلب إعادة تقييم شاملة للقطاع وتعزيز الشفافية والمساءلة. - الانقسام السياسي والهشاشة الأمنية يؤثران سلباً على قطاع الطيران، مع تنافس حكومتين على السلطة، مما يعرقل تنفيذ المشاريع، ويتطلب تحسين الوضع تحديث منظومات السلامة الجوية وتوحيد المرجعية الإدارية.

تشكّل المطارات في ليبيا نموذجاً صارخاً على إهدار المال والتناقض بين الطموح الحكومي والواقع العملي؛ حيث يتزايد ضخ الاستثمارات في إنشاء وصيانة مطارات، بينما تظل حركة النقل الجوي ضعيفة جداً حيث إن معظم هذه المنشآت لا تُستغل بالشكل الأمثل، مما يطرح تساؤلات حول جدوى هذه المشاريع.

حسب تقارير لوزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية تحصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، يوجد 21 مطاراً في ليبيا، من بينها مطار طرابلس الدولي، الذي يعد المطار الوحيد المصنف كبيراً، بينما تبقى بقية المطارات صغيرة من حيث القدرة التشغيلية والاستيعابية. وتشمل المطارات النشطة بنغازي، براك، غدامس، سبها، سرت، مصراتة، معيتيقة، وزوارة، إلا أن معظمها يقتصر على تشغيل محدود أو رحلات داخلية فقط.

ويعد مطار طرابلس الدولي الأكبر في البلاد بطاقة سنوية تصل إلى 1.5 مليون مسافر في الأوقات الطبيعية، مقارنة بمطار بنينا في بنغازي بنحو نصف مليون مسافر سنوياً، ومطار سبها الذي لا يتجاوز 10 آلاف مسافر سنوياً. هذه الفجوة الواضحة بين القدرة التشغيلية وحجم الحركة الفعلية تؤكد أن الاستثمارات الضخمة في المطارات لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي وحركة النقل الجوي.

هدر الأموال... ومطارات على ورق

يرى خبراء طيران أن جزءاً كبيراً من الأموال المصروفة على المطارات يُعد هدراً مالياً وفساداً يلتهم الإيرادات، في ظل تعطل معظم المطارات، رغم محاولات حكومية عديدة لإعادة تشغيله عبر الإنفاق الضخم.

ويعلّق الخبير في شؤون الطيران، حسين عبد الجليل، على واقع المطارات الليبية بلغة لا تخلو من المرارة، قائلاً إن "أغلب المطارات في ليبيا وُلدت على الورق فقط، ولم تتجاوز مرحلة الإعلان أو وضع الأساسات، بينما ظلّت غير مستغلة أو تعمل بقدرات تشغيلية محدودة جداً لا تتناسب مع الأموال التي صُرفت عليها". وقال: "منها قرارات صدرت لإنشاء مطار غريان وأخرى لمطار آخر في الخمس، وحكومة البرلمان (حكومة شرق التي يسيطر عليها الجنرال المتقاعد خليفة حفتر) أصدرت قراراً لإنشاء مطار في منطقة الزاوية خارج نطاقها الإداري".

ويضيف عبد الجليل لـ "العربي الجديد" أن حجم الإنفاق العام على مشاريع الصيانة والتطوير والبناء خلال السنوات الماضية كان "هائلاً وغير متناسب مع النتائج"، مشيراً إلى أن "مبالغ ضخمة صُرفت تحت عنوان تطوير البنية التحتية للطيران، لكن المردود يكاد يكون منعدماً؛ فمطارات كاملة لم تستقبل سوى عدد محدود من الرحلات، وأخرى لم تفتح أبوابها إطلاقاً".

ويؤكد عبد الجليل أن المشكلة لا تتعلق فقط بضعف التشغيل، بل بغياب الرؤية والاستراتيجية الشاملة، موضحاً: "لا توجد خطة وطنية تحدد احتياجات الدولة الفعلية من المطارات، ولا دراسة جدوى واضحة قبل الإعلان عن مشاريع جديدة. يتم صرف المال العام دون تقييم دقيق، وكأن الهدف هو إظهار رقم جديد وليس مطاراً جديداً".

ويشير عبد الجليل إلى أن بعض المطارات التي صرفت عليها الدولة ملايين الدنانير خلال العقد الأخير "تعرضت للإهمال الكامل بعد إنجاز جزء من تنفيذها، أو بعد تشغيلها لفترة قصيرة، ثم تركت بلا صيانة حتى تدهورت بنيتها الهيكلية".

تقرير رسمي يكشف المخالفات

يؤكد الخبير الاقتصادي محمد الشيباني لـ "العربي الجديد" أن هذه المشاريع، رغم ضخامة مخصصاتها المالية، لا تعكس الحاجة الفعلية للسوق المحلي. يقول: "الإنفاق على هذه المطارات في ظل ضعف الحركة الجوية يُعد استثماراً غير عقلاني، حيث يتم ضخ المليارات في مشاريع لن تحقق أي مردود اقتصادي على الأرض".

وأظهر تقرير حديث لديوان المحاسبة أن حجم التعاقدات في قطاع المطارات خلال 15 سنة بلغ 1.25 مليار دولار. ويشير التقرير إلى أن بعض هذه المطارات لا تزال معطلة حتى الآن، على الرغم من ضخ هذه المبالغ الضخمة.

واستشهد التقرير بعقود محددة لتوضيح حجم الهدر المالي: عقد رقم 64 لسنة 2013 لإنشاء مطار زوارة المدني، الذي لم يُستكمل حتى اليوم، وعقد رقم 21 لسنة 2016 لمشروع محطة ركاب مطار الجفرة، الذي ما يزال قيد التنفيذ.

وأكد التقرير استمرار مصلحة المطارات في التكليف المباشر والتوسع في إنشاء المطارات دون وجود المبررات القانونية المنصوص عليها، وهو ما يُعد إساءة لاستخدام السلطة العامة. وأضاف التقرير أن غياب الأسعار العادلة والمتوافقة مع السوق يزيد من احتمالية تبديد المال العام ويضعف من فعالية الاستثمار.

وأشار التقرير إلى وجود قصور كبير في نظام الرقابة الداخلية بمطار معيتيقة الدولي، حيث تركزت الملاحظات على الجوانب المالية والإدارية، بالإضافة إلى غياب المراجع الداخلي عن أداء مهامه، بما في ذلك إعداد التقارير الشهرية التي تحدد نقاط الضعف في الدورة المستندية.

ويرى الخبير المالي عبد الناصر الميلودي أن استمرار هذه المخالفات يزيد من احتمالات الأخطاء والتجاوزات في الصرف، ويقوّض كفاءة إدارة المطارات، ما يعكس هشاشة الرقابة على مشروع حيوي وحساس في البلاد.

ويوضح لـ "العربي الجديد" أن الوضع الحالي يعكس فشل التخطيط وتضارب الأولويات، مؤكدًا أن الحل لا يقتصر على ضخ مزيد من الأموال، بل يتطلب إعادة تقييم شاملة للقطاع، وتركيز الاستثمار على المطارات الاستراتيجية، وتطوير آليات الرقابة المالية والإدارية.

ويقول: "إذا لم يتم استخدام المطارات الكبرى مثل طرابلس ومصراتة بالشكل الأمثل، فإن أي مشروع جديد سيكون مجرد تكرار للهدر المالي". ويضيف: "الحل يتمثل في تخطيط واقعي قائم على حجم الحركة الجوية الفعلي، مع وقف التوسع غير المبرر في المطارات الصغيرة".

ويؤكد الميلودي أنه "يجب أن تتماشى استثمارات القطاع مع السوق والطلب الفعلي، مع تعزيز الشفافية والمساءلة لتجنب تكرار أخطاء الماضي".

ميزانيات ضخمة

يكشف قطاع المطارات في ليبيا عن فجوة صارخة بين الطموحات المعلَنة والواقع التشغيلي؛ فبينما تُرصد ميزانيات ضخمة لمشاريع غالبها لا يتجاوز حدود الورق، تبقى حركة النقل الجوي محدودة والرقابة الإدارية والمالية غير قادرة على مواكبة حجم الإنفاق. هذا التناقض يعيد طرح الحاجة إلى إصلاح جذري واستراتيجية مستدامة تعيد توجيه المال العام نحو مشاريع ملموسة، وتحوّل المطارات من لافتات مُعلّقة إلى بنية تحتية حقيقية تخدم المواطنين والاقتصاد الوطني، حسب تقارير هيئة الرقابة الإدارية سبتمبر 2025.

وذكرت بيانات مصلحة المطارات، تنقّل نحو 3.2 ملايين مسافر عبر 20 مطاراً ليبيّاً خلال عام 2023، موزعين على 40.706 رحلات من وإلى 47 مدينة حول العالم، نفّذتها 20 ناقلة جوية. ورغم أن هذه الأرقام تبدو مقبولة قياساً بسنوات الاضطرابات، فإنها تبقى بعيدة عن طموحات دولة تمتلك 21 مطاراً، وتعادل في أفضل الأحوال حركة مطار إقليمي واحد فقط في دول الجوار.

وتضم ليبيا 21 مطاراً موزعة بين مطارات رئيسية تشمل معيتيقة الدولي، بنينا، مصراتة، وسبها، وأخرى فرعية مثل طرابلس، بني وليد، الزنتان، غدامس، أوباري، مرتوبة، غات، الكفرة، سرت، السرير، الأبرق، براك، تمنهنت، طبرق، الجفرة، وزوارة.

غير أن هذا الامتداد الواسع للبنية التحتية لا يعكس حركة جوية نشطة، إذ تكشف الأرقام التشغيلية عن فجوة واضحة بين حجم المطارات المعلَن وقدرتها الفعلية على التشغيل.

وحسب مراقبين، لا يزال الانقسام السياسي والهشاشة الأمنية يلقيان بظلالهما على قطاع الطيران، من مطارات مغلقة وأخرى تعمل بطاقة محدودة، إلى مشاريع تُعلَن دون تنفيذ فعلي.

مطارات تُفتتح وتبقى بلا حركة

منذ مارس/ آذار 2022، تتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا؛ الأولى وهي حكومة "الوحدة الوطنية" المؤقتة والمعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرًا لها، والثانية الحكومة المدعومة من مجلس النواب، والتي يرأسها أسامة حماد، وتتمركز في شرق ليبيا.

وأعيد افتتاح مطار سرت الدولي في 25 أكتوبر 2025 بعد عملية تطوير شاملة استهدفت إعادة إدماجه في شبكة الطيران الداخلية والخارجية التابعة للحكومة المكلفة بالبرلمان. أما مطار الزنتان غرب البلاد التابع لحكومة الوحدة الوطنية، فقد خضع لاحقًا لأعمال تحديث مكّنته من استقبال رحلات مجددة في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

ورغم أهمية هذه الافتتاحات كخطوات تعكس محاولات التعافي، إلا أن تأثيرها الفعلي لا يزال محدوداً في ظل استمرار ضعف الحركة الجوية، وغياب الربط الدولي، خصوصاً مع استمرار حظر الطيران الليبي في الأجواء الأوروبية للعام العاشر على التوالي.

يقول خبير الطيران المدني الكابتن الطاهر الترهوني إن "ليبيا تمتلك عدد كبير من المطارات مقارنة بحجم حركة السفر الفعلية في المنطقة"، معتبراً أن "افتتاح مطار جديد أو إعادة تأهيل آخر يجب ألا يُقاس بالاحتفالية، بل بقدرة المطار على جذب الرحلات، وتقديم خدمات فنية ومعيارية تلبي شروط المنظمات الدولية".

ويضيف الترهوني لـ "العربي الجديد": "لدينا مطارات تُفتتح ثم تبقى بلا حركة تقريباً، لأن البيئة الجوية غير مرتبطة بسياسات تشغيل، ولأن شركات الطيران لا تستطيع تخطيط خطوط منتظمة في ظل أوضاع سياسية وأمنية متقلبة".

ويرى الخبير أن استمرار حظر الطيران الليبي فوق الأجواء الأوروبية يمثل "عقبة مركزية أمام أي مشروع إصلاح"، مشدداً على أن رفع الحظر يتطلب تحديث منظومات السلامة الجوية، وتوحيد المرجعية الإدارية، وتطوير الفرق الفنية، وليس مجرد ترميم المدارج والمباني.

ويخلص إلى أن "تحوّل المطارات إلى بنية حقيقية داعمة للاقتصاد يتطلب إدارة احترافية واستقلالية مالية وتنافسية، وليس الاكتفاء بالإعلان عن مشاريع على الورق".