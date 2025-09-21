- تعرضت مطارات أوروبية كبرى لهجوم إلكتروني استهدف شركة كولينز إيروسبيس، مما أدى إلى تعطل أنظمة تسجيل الوصول وتأخيرات في الرحلات. - شركة كولينز إيروسبيس، التابعة لـ"آر تي اكس"، تقدم خدمات في 170 مطاراً عالمياً، ووصفت الحادثة بأنها "خلل إلكتروني" دون تحديد الجهة المسؤولة. - الهجوم جزء من موجة هجمات سيبرانية متطورة تستهدف قطاعات مختلفة، مع زيادة في هجمات الفدية على قطاع الملاحة الجوية، مما يبرز التهديد المتزايد للأمن السيبراني.

تواصل بعض أكبر المطارات في أوروبا، ومنها هيثرو الأكثر ازدحاماً في المنطقة، بوتيرة سريعة اليوم الأحد، جهود استعادة عملياتها المعتادة لأنظمة تسجيل الوصول الآلية بعد تعطلها إثر هجوم إلكتروني أمس السبت، على شركة كولينز إيروسبيس، مما أدى إلى تعطيل العمليات في مطار هيثرو في لندن ومطاري برلين وبروكسل، حيث واجه الركاب طوابير طويلة وعشرات الإلغاءات والتأخيرات.

وشركة كولينز إيروسبيس، المتخصّصة في معالجة بيانات الملاحة الجوية، تابعة للمجموعة الأميركية للصناعات الجوية والدفاعية "آر تي اكس" والتي تزود خدمات الوصول والصعود إلى الطائرات في 170 مطاراً في العالم، بحسب موقعها الالكتروني. وأوضحت البيانات ومسؤولون بالمطارات أن حدة الخلل قد خفت بشكل ملحوظ بحلول صباح اليوم، على الرغم من استمرار بعض التأخيرات، في حين قالت الجهات التنظيمية ذات الصلة بالمطارات إنها تتحرى مصدر هذا الهجوم.

وقال مطار برلين براندنبورغ، اليوم الأحد، إن المشكلات لا تزال قائمة، وإنه يعمل مع الشركة لحلها. وأضاف المطار أنه يعكف حالياً على إتمام الإجراءات يدوياً لحين عودة الأنظمة الآلية، موضحاً أن تأخير الرحلات أو إلغاءها صار محدوداً. وذكر مطار بروكسل في إفادة محدثة للمسافرين اليوم أن الهجوم الإلكتروني كان له "تأثير كبير" تسبب في تأخير وإلغاء رحلات. و قال المطار أمس، إنه سيتعين إلغاء نصف الرحلات المغادرة المقررة الأحد، بسبب الاضطراب المستمر في أعقاب الهجوم الإلكتروني الذي ضرب عدداً من المطارات الأوروبية.

وقال متحدث باسم المطار البلجيكي "طلب مطار بروكسل من شركات الطيران إلغاء نصف الرحلات المغادرة المقررة يوم الأحد 21 سبتمبر من أجل تجنب اصطفاف الطوابير الطويلة والإلغاءات المتأخرة". وأعلن مطار هيثرو في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أنه بدأ في استعادة عمليات التسجيل بعد انقطاعها. وأضاف "يستمر تسيير الغالبية العظمى من الرحلات الجوية".

وأوضح تحليل أجراه مزود بيانات قطاع الطيران سيريوم، أن التأخيرات في مطار هيثرو صارت "محدودة"، وفي برلين "متوسطة"، بينما في بروكسل "كبيرة" لكنها تقل تدريجياً. ويُمثل هذا الخلل أحدث حلقة في موجة هجمات إلكترونية متطورة استهدفت قطاعات، بدءاً من الرعاية الصحية وحتى السيارات. وفي الآونة الأخيرة تسببت عملية تسلل لبرامج شركة السيارات الفاخرة جاكوار لاند روفر في شل إنتاجها تماماً، بينما تسبب اختراق آخر في شركة ماركس آند سبنسر في خسائر بمئات الملايين من الجنيهات.

ووصفت "آر.تي.إكس" هذه الواقعة بأنها "خلل إلكتروني"، وأوضحت أنه أثر في برنامجها (إم.يو.إس.إي) الذي تستخدمه عدة شركات طيران. ولم يتسن الحصول على تعليق من الشركة حتى الآن. ولم تقدم الشركة أي معلومات عن الجهة التي ربما تكون وراء هذا الهجوم. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أمس السبت، إنه لا توجد حالياً أي مؤشرات على وقوع "هجوم واسع النطاق أو خطير"، وإن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق.

وقالت شركة سيريوم، المتخصصة في بيانات الطيران، إن 29 رحلة مغادرة ووصول أُلغيت في مطارات هيثرو وبرلين وبروكسل. وإجمالاً، كان من المقرر تسيير 651 رحلة من هيثرو و228 من بروكسل و226 من برلين أمس السبت، و نصحت المطارات المتأثرة المسافرين على متن رحلات مقررة السبت، بتأكيد سفرهم مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار. وعادة ما تكون هذه الأعطال الكبيرة ناجمة عن تخريب متعمد أو عبر هجمات إلكترونية، تعرف باسم برامج الفدية، والتي تصيب شبكات الشركات بالشلل، وتستخدم من أجل الحصول على فدية.

وفي تقرير حديث عن التهديدات السيبرانية في الملاحة الجوية، كشفت مجموعة تاليس للصناعات الدفاعية والتكنولوجية عن 27 هجوماً ببرمجيات انتزاع الفديات بين يناير/كانون الثاني 2024 وإبريل/نيسان 2025 في القطاع، أي بارتفاع بلغ سبعة أضعاف خلال سنة. واستهدفت هذه الهجمات شركات طيران ومطارات ومتعاقدين. وفي يوليو/تموز الماضي، اخترق قراصنة معلوماتية نظاماً تابعاً لشركة كوانتاس الأسترالية للخطوط الجوية، يتضمّن بيانات حسّاسة لستة ملايين عميل. وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، تعرّضت الخطوط الجوية اليابانية لهجوم مماثل.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)