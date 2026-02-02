مصنع توربينات الرياح في الدقم... رهان عُماني على تنويع مصادر الطاقة

- يمثل مصنع توربينات الرياح في الدقم خطوة استراتيجية نحو استقلالية الطاقة في سلطنة عُمان، حيث يساهم في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 من خلال تعزيز التنويع الاقتصادي وتوطين الصناعة في مجال الطاقة المتجددة، مع بدء الإنتاج التجاري في عام 2026 باستثمار يتجاوز 182 مليون دولار. - يسهم المشروع في تحسين الاقتصاد المحلي بزيادة فرص العمل والدخل، حيث يُتوقع أن يرفع متوسط دخل العاملين بنسبة 4% سنوياً، ويخفض تكاليف اللوجستيات والنقل، مما يقلل أسعار الطاقة. - يعزز المشروع جهود سلطنة عُمان في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة بجذب الاستثمارات النوعية وتطوير البنية التحتية الصناعية.

يمثل مصنع توربينات الرياح في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم منعطفاً حاسماً في مسار سلطنة عُمان نحو تحقيق استقلالية الطاقة وتعزيز التنويع الاقتصادي. ويُعد المشروع الإقليمي الأول من نوعه، إذ لا يقتصر دوره على توليد الكهرباء النظيفة، بل يجسد استراتيجية وطنية شاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد عبر محور صناعي مستدام يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040. وتستند استراتيجية النهوض الاقتصادي للمشروع إلى ركيزة أساسية هي التوطين الصناعي للطاقة المتجددة.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى الإنتاج التجاري بنهاية عام 2026، برسملة تتجاوز 182 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية سنوية تتراوح بين 800 و1,000 ميغاواط، وفق تقديرات رسمية نشرتها وزارة المالية العُمانية. ويُتوقع أن يوفّر هذا الاستثمار نحو 1,080 فرصة عمل مباشرة، غالبيتها وظائف ماهرة وعالية الأجر في مجالات الهندسة والتصنيع والصيانة والتشغيل، ما يعزز سوق العمل المحليّة ويرفع مستويات الدخل.

وبحسب دراسة نشرتها مختبرات بيركلي، المدعومة من وزارة الطاقة الأميركية، يسهم المشروع في زيادة فرص العمل والدخول بنسبة 0.4% ضمن نطاق 20 ميلاً من موقعه، مع ارتفاع متوسط دخل العاملين بنحو 4% سنوياً، بما يعكس أثراً اقتصادياً مباشراً وملموساً على المجتمعات المحلية المحيطة بالدقم. ولا تقتصر المكاسب الاقتصادية على الوظائف المباشرة، إذ يُسهم الإنتاج المحلي لمكونات التوربينات، بما فيها الشفرات، في خفض تكاليف اللوجستيات والنقل، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تقليل أسعار الطاقة للمواطنين والقطاعات الاقتصادية، وفق تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ.

وأشار التقرير ذاته إلى أن تكاليف طاقة الرياح تشهد تراجعاً سنوياً يتراوح بين 2% و11%، ما جعل مشاريع الرياح والطاقة الشمسية أقل كلفة من محطات الفحم والغاز الطبيعي الجديدة في معظم الأسواق العالمية، كما يُرجّح انخفاض تكاليف الرياح البرية بنسبة إضافية تبلغ 26%، ما يعزز قدرة الاقتصاد العُماني على توفير طاقة منخفضة التكلفة.

وعلى صعيد التنمية المحلية، من شأن المشروع تحفيز الاقتصادات الريفية المحيطة بمنطقة الدقم، عبر زيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية خلال مرحلتَي البناء والتشغيل. ويشمل ذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والفنادق، ومرافق الضيافة، بحسب تقرير صادر عن منصة "1 إنرجي سيستمز" المتخصصة في تحليل الأثر الاقتصادي لمشاريع الطاقة المتجددة.

استراتيجية عُمان لتنويع مصادر الطاقة

في هذا السياق، يشير الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي، في حديثه لـ "العربي الجديد"، إلى أن توربينات الرياح تُعد إحدى الركائز الأساسية ضمن استراتيجية سلطنة عُمان لتنويع مصادر الطاقة. فإلى جانب الطاقة الشمسية، تمثل طاقة الرياح بديلاً مستداماً يسهم في تقليل الاعتماد على مصدر واحد للطاقة، بما يعزز أمن الإمدادات ويتماشى مع رؤية عُمان 2040. ويؤكد الطوقي أن هذا التوجه ينسجم مع سياسات الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة، والتي تُبرز أن تنويع مصادر الطاقة، ولا سيّما الرياح والطاقة الشمسية، يعزّز أمن الإمدادات ويقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، فضلاً عن تحسين مرونة الشبكات الكهربائية وتطوير القدرات التصنيعية المحلية، وفق تقارير الوكالة الأوروبية للبيئة.

ويوضح أن مشروع طاقة الرياح في الدقم لا يقتصر على إنتاج الكهرباء، بل يشكل خطوة عملية لتوطين الصناعة المحلية، إذ يتجاوز كونه محطة توليد إلى منصة لبناء قدرات صناعية وطنية عبر نقل التكنولوجيا المتقدمة وتوطين المعرفة الفنية المرتبطة بصناعة التوربينات وصيانتها. ويعد هذا البعد، بحسب الطوقي، الأهم على المستوى الاستراتيجي، لأنه يفتح آفاقاً حقيقية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن قطاع النفط.

كما يتميز موقع الدقم بملاءمته الاستثنائية لمشاريع طاقة الرياح، نظراً لقوة الرياح واستقرارها، ما يضمن كفاءة تشغيلية عالية وعوائد اقتصادية مستدامة، ويضيف أن المشروع يتكامل مع جهود أوسع لتطوير البنية التحتية الصناعية، وجذب الاستثمارات النوعية، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين في قطاعات متقدمة. وفي حال نجاحه، من المتوقع أن تشهد السلطنة موجة جديدة من الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجدّدة والصناعات المرتبطة بها، بما يعزز مسار التنويع الاقتصادي.

ويختتم الطوقي بالإشارة إلى تقرير حديث صادر عن الاتحاد الأوروبي يؤكد أن مشاريع الطاقة المتجدّدة قادرة على أن تكون محركاً رئيسياً لجذب الاستثمارات النوعية في الصناعات المتقدمة، ودفع التحول نحو قطاعات توفر وظائف عالية المهارة وتعزز القدرة التنافسية الدولية. ويشدد على أن القيمة الحقيقية للمشروع لا تكمن في العوائد المباشرة من إنتاج الكهرباء فحسب، بل في المنافع غير المباشرة المتمثلة في بناء الكفاءات الوطنية، ونقل التكنولوجيا، وتأسيس قاعدة صناعية حديثة تدعم رؤية التنمية طويلة الأمد في سلطنة عُمان.